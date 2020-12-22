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"Коммунисты России" попросили запретить телепрограммы, похожие на "Дом-2"
"Коммунисты России" попросили запретить телепрограммы, похожие на "Дом-2"
Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением запретить на отечественном телевидении программы, похожие по формату на "Дом-2", сообщил... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:47
2020-12-22T11:47
2020-12-22T11:47
максим сурайкин
коммунисты россии
госдума рф
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением запретить на отечественном телевидении программы, похожие по формату на "Дом-2", сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.В середине декабря стало известно, что телеканал ТНТ закрывает шоу "Дом-2". Первый выпуск телепроекта вышел в эфир в 2004 году."В связи с прекращением выхода в эфир передачи "Дом-2", чего многие годы требовали российские коммунисты, партия "Коммунисты России" намерена добиться принципиального запрета на появление когда-либо на российском телевидении передач аналогичного формата. Поэтому мы обратились в Госдуму с (таким) призывом", - рассказал РИА Новости Сурайкин.По его мнению, передачи такого рода культивируют "пошлость и праздность в режиме онлайн и нонстоп"."Пусть законодатели поработают над детализацией ограничений, и тогда... "Дом-2" навсегда уйдет в историю", - добавил глава партии.
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максим сурайкин, коммунисты россии, госдума рф, общество
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Партия "Коммунисты России
" обратилась в Госдуму
с предложением запретить на отечественном телевидении программы, похожие по формату на "Дом-2", сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин
.
В середине декабря стало известно, что телеканал ТНТ закрывает шоу "Дом-2". Первый выпуск телепроекта вышел в эфир в 2004 году.
"В связи с прекращением выхода в эфир передачи "Дом-2", чего многие годы требовали российские коммунисты, партия "Коммунисты России" намерена добиться принципиального запрета на появление когда-либо на российском телевидении передач аналогичного формата. Поэтому мы обратились в Госдуму с (таким) призывом", - рассказал РИА Новости Сурайкин.
По его мнению, передачи такого рода культивируют "пошлость и праздность в режиме онлайн и нонстоп".
"Пусть законодатели поработают над детализацией ограничений, и тогда... "Дом-2" навсегда уйдет в историю", - добавил глава партии.