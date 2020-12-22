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В турецких отелях запретили новогодние программы
В турецких отелях запретили новогодние программы
Все развлекательные новогодние программы в отелях Турции запрещены в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, говорится в циркуляре МВД,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:05
2020-12-22T12:35
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АНКАРА, 22 дек – РИА Новости. Все развлекательные новогодние программы в отелях Турции запрещены в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, говорится в циркуляре МВД, разосланном во все провинции страны.Кроме того, в период действия комендантского часа туристам запрещается собираться большими группами.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21.00 до 05.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника. В стране приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, турция, в мире

В турецких отелях запретили новогодние программы

11:05 22.12.2020 (обновлено: 12:35 22.12.2020)
 
© Фото : Grand Ring HotelОтель "Гранд ринг" в поселке Бельдиби
Отель Гранд ринг в поселке Бельдиби - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Grand Ring Hotel
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 дек – РИА Новости. Все развлекательные новогодние программы в отелях Турции запрещены в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, говорится в циркуляре МВД, разосланном во все провинции страны.
"Поскольку массовые мероприятия противоречат ограничительным мерам, в новогоднюю ночь в отелях запрещается проведение новогодних развлекательных программ, танцев. С 22.00 31 декабря по 5.00 4 января запрещается исполнение и трансляция музыки в ресторанах, холлах и других общих помещениях отелей", - говорится в документе.
Кроме того, в период действия комендантского часа туристам запрещается собираться большими группами.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21.00 до 05.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника. В стране приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос.
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