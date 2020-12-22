https://ria.ru/20201222/zapret-1590343361.html

В турецких отелях запретили новогодние программы

В турецких отелях запретили новогодние программы

Все развлекательные новогодние программы в отелях Турции запрещены в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, говорится в циркуляре МВД,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:05

2020-12-22T11:05

2020-12-22T12:35

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АНКАРА, 22 дек – РИА Новости. Все развлекательные новогодние программы в отелях Турции запрещены в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, говорится в циркуляре МВД, разосланном во все провинции страны.Кроме того, в период действия комендантского часа туристам запрещается собираться большими группами.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21.00 до 05.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника. В стране приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201218/turtsiya-1589879772.html

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