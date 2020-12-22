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Наука
https://ria.ru/20201222/xiaomi-1590358076.html
Названа дата выхода смартфона Xiaomi Mi 11
Названа дата выхода смартфона Xiaomi Mi 11
Новый флагманский смартфон от Xiaomi будет представлен в конце 2020 года. Об этом сообщается на официальной странице компании в китайской соцсети Weibo. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:15
2020-12-22T12:15
наука
weibo
xiaomi inc
технологии
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Новый флагманский смартфон от Xiaomi будет представлен в конце 2020 года. Об этом сообщается на официальной странице компании в китайской соцсети Weibo.Тизер раскрывает дату презентации, которая запланирована на 28 декабря. Xiaomi Mi 11 может стать первым в мире смартфоном, выпущенным на платформе Snapdragon 888. Чипсет, который уже назван самым мощным мобильным процессором 2021 года, представлен в начале декабря.Смартфону приписывают экран с высокой частотой обновления картинки, 12 ГБ оперативной памяти и 108-мегапиксельную основную камеру. Ожидается, что вместе с Xiaomi Mi 11 будет представлен и Mi 11 Pro, который получит изогнутый 2K-дисплей.
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weibo, xiaomi inc, технологии

Названа дата выхода смартфона Xiaomi Mi 11

12:15 22.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Новый флагманский смартфон от Xiaomi будет представлен в конце 2020 года. Об этом сообщается на официальной странице компании в китайской соцсети Weibo.
Тизер раскрывает дату презентации, которая запланирована на 28 декабря. Xiaomi Mi 11 может стать первым в мире смартфоном, выпущенным на платформе Snapdragon 888. Чипсет, который уже назван самым мощным мобильным процессором 2021 года, представлен в начале декабря.
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1 декабря, 18:00Наука
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro: "убийца флагманов" по умеренной цене
Смартфону приписывают экран с высокой частотой обновления картинки, 12 ГБ оперативной памяти и 108-мегапиксельную основную камеру. Ожидается, что вместе с Xiaomi Mi 11 будет представлен и Mi 11 Pro, который получит изогнутый 2K-дисплей.
 
НаукаWeiboXiaomi IncТехнологии
 
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