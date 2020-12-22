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Названа дата выхода смартфона Xiaomi Mi 11
Названа дата выхода смартфона Xiaomi Mi 11
Новый флагманский смартфон от Xiaomi будет представлен в конце 2020 года. Об этом сообщается на официальной странице компании в китайской соцсети Weibo. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:15
2020-12-22T12:15
2020-12-22T12:15
наука
weibo
xiaomi inc
технологии
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Новый флагманский смартфон от Xiaomi будет представлен в конце 2020 года. Об этом сообщается на официальной странице компании в китайской соцсети Weibo.Тизер раскрывает дату презентации, которая запланирована на 28 декабря. Xiaomi Mi 11 может стать первым в мире смартфоном, выпущенным на платформе Snapdragon 888. Чипсет, который уже назван самым мощным мобильным процессором 2021 года, представлен в начале декабря.Смартфону приписывают экран с высокой частотой обновления картинки, 12 ГБ оперативной памяти и 108-мегапиксельную основную камеру. Ожидается, что вместе с Xiaomi Mi 11 будет представлен и Mi 11 Pro, который получит изогнутый 2K-дисплей.
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weibo, xiaomi inc, технологии
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Новый флагманский смартфон от Xiaomi будет представлен в конце 2020 года. Об этом сообщается
на официальной странице компании в китайской соцсети Weibo
.
Тизер раскрывает дату презентации, которая запланирована на 28 декабря. Xiaomi Mi 11 может стать первым в мире смартфоном, выпущенным на платформе Snapdragon 888. Чипсет, который уже назван самым мощным мобильным процессором 2021 года, представлен в начале декабря.
Смартфону приписывают экран с высокой частотой обновления картинки, 12 ГБ оперативной памяти и 108-мегапиксельную основную камеру. Ожидается, что вместе с Xiaomi Mi 11 будет представлен и Mi 11 Pro, который получит изогнутый 2K-дисплей.