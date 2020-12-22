https://ria.ru/20201222/xiaomi-1590358076.html

Названа дата выхода смартфона Xiaomi Mi 11

Названа дата выхода смартфона Xiaomi Mi 11

Новый флагманский смартфон от Xiaomi будет представлен в конце 2020 года. Об этом сообщается на официальной странице компании в китайской соцсети Weibo. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:15

2020-12-22T12:15

2020-12-22T12:15

наука

weibo

xiaomi inc

технологии

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Новый флагманский смартфон от Xiaomi будет представлен в конце 2020 года. Об этом сообщается на официальной странице компании в китайской соцсети Weibo.Тизер раскрывает дату презентации, которая запланирована на 28 декабря. Xiaomi Mi 11 может стать первым в мире смартфоном, выпущенным на платформе Snapdragon 888. Чипсет, который уже назван самым мощным мобильным процессором 2021 года, представлен в начале декабря.Смартфону приписывают экран с высокой частотой обновления картинки, 12 ГБ оперативной памяти и 108-мегапиксельную основную камеру. Ожидается, что вместе с Xiaomi Mi 11 будет представлен и Mi 11 Pro, который получит изогнутый 2K-дисплей.

https://ria.ru/20201201/syaomi-1587116199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

weibo, xiaomi inc, технологии