https://ria.ru/20201222/vytrezviteli-1590333075.html

Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей

Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей

Госдума приняла закон о восстановлении в России системы вытрезвителей. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:34

2020-12-22T10:34

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госдума рф

общество

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон о восстановлении в России системы вытрезвителей.В первом чтении документ одобрили в ноябре прошлого года. В нем сказано, что у местных властей появятся полномочия "оказывать помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения", в том числе регионам предстоит организовать деятельность спецучреждений.Уточняется, что их будут создавать на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.Правила организации деятельности таких учреждений, включая виды помощи, разработают и утвердят Минздрав, Минтруд и МВД.

https://ria.ru/20190911/1558517304.html

https://ria.ru/20201120/vytrezvitel-1585471757.html

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2020

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госдума рф, общество