https://ria.ru/20201222/vytrezviteli-1590333075.html
Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей
Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей
Госдума приняла закон о восстановлении в России системы вытрезвителей. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:34
2020-12-22T10:34
2020-12-22T11:49
госдума рф
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон о восстановлении в России системы вытрезвителей.В первом чтении документ одобрили в ноябре прошлого года. В нем сказано, что у местных властей появятся полномочия "оказывать помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения", в том числе регионам предстоит организовать деятельность спецучреждений.Уточняется, что их будут создавать на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.Правила организации деятельности таких учреждений, включая виды помощи, разработают и утвердят Минздрав, Минтруд и МВД.
https://ria.ru/20190911/1558517304.html
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госдума рф, общество
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Госдума
приняла закон о восстановлении в России системы вытрезвителей.
В первом чтении документ одобрили в ноябре прошлого года. В нем сказано, что у местных властей появятся полномочия "оказывать помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения", в том числе регионам предстоит организовать деятельность спецучреждений.
Уточняется, что их будут создавать на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.
Правила организации деятельности таких учреждений, включая виды помощи, разработают и утвердят Минздрав, Минтруд и МВД.