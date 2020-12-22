https://ria.ru/20201222/vytrezvitel-1590463517.html

Глава СПЧ не видит нарушения прав в помещении человека в вытрезвитель

Глава СПЧ не видит нарушения прав в помещении человека в вытрезвитель

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что помещение человека в вытрезвитель не нарушает его права. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T20:23

2020-12-22T20:23

2020-12-22T20:23

валерий фадеев

госдума рф

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что помещение человека в вытрезвитель не нарушает его права.Во вторник на пленарном заседании Госдума приняла закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей. Такие учреждения будут создаваться на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве."Что касается пьяного, невменяемого. Конечно, его надо поместить в вытрезвитель. Ну, ладно летом, еще тепло, а зимой человек и замерзнуть может. Нет тут никакого нарушения прав", - сказал Фадеев в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20190911/1558517304.html

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валерий фадеев, госдума рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество