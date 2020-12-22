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Глава СПЧ не видит нарушения прав в помещении человека в вытрезвитель
Глава СПЧ не видит нарушения прав в помещении человека в вытрезвитель
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что помещение человека в вытрезвитель не нарушает его права. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T20:23
2020-12-22T20:23
валерий фадеев
госдума рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что помещение человека в вытрезвитель не нарушает его права.Во вторник на пленарном заседании Госдума приняла закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей. Такие учреждения будут создаваться на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве."Что касается пьяного, невменяемого. Конечно, его надо поместить в вытрезвитель. Ну, ладно летом, еще тепло, а зимой человек и замерзнуть может. Нет тут никакого нарушения прав", - сказал Фадеев в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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валерий фадеев, госдума рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество

Глава СПЧ не видит нарушения прав в помещении человека в вытрезвитель

20:23 22.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкМедицинский вытрезвитель в Великом Новгороде
Медицинский вытрезвитель в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что помещение человека в вытрезвитель не нарушает его права.
Во вторник на пленарном заседании Госдума приняла закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей. Такие учреждения будут создаваться на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.
"Что касается пьяного, невменяемого. Конечно, его надо поместить в вытрезвитель. Ну, ладно летом, еще тепло, а зимой человек и замерзнуть может. Нет тут никакого нарушения прав", - сказал Фадеев в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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11 сентября 2019, 08:00Специальный репортаж
"Одна пьяная баба хуже десяти мужиков": репортаж из вытрезвителя
 
Валерий ФадеевГосдума РФСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Общество
 
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