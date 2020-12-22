https://ria.ru/20201222/vypusknik-1590345571.html

В Минобрнауки рассказали о проблемах трудоустройства выпускников вузов

В Минобрнауки рассказали о проблемах трудоустройства выпускников вузов

Системных проблем с трудоустройством выпускников российских вузов нет, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:15

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валерий фальков

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Системных проблем с трудоустройством выпускников российских вузов нет, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков.Как добавила замминистра Елена Дружинина, благодаря программам поддержки и содействию занятости в условиях пандемии коронавируса было трудоустроено более 15 тысяч студентов.Она также отметила, что далеко не все российские вузы эффективно используют центры карьеры, они функционируют в 207 из 219 вузов.

https://ria.ru/20201221/mishustin-1590169974.html

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