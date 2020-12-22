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В Минобрнауки рассказали о проблемах трудоустройства выпускников вузов
В Минобрнауки рассказали о проблемах трудоустройства выпускников вузов
Системных проблем с трудоустройством выпускников российских вузов нет, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков. РИА Новости, 22.12.2020
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Системных проблем с трудоустройством выпускников российских вузов нет, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков.Как добавила замминистра Елена Дружинина, благодаря программам поддержки и содействию занятости в условиях пандемии коронавируса было трудоустроено более 15 тысяч студентов.Она также отметила, что далеко не все российские вузы эффективно используют центры карьеры, они функционируют в 207 из 219 вузов.
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навигатор абитуриента, валерий фальков, общество

В Минобрнауки рассказали о проблемах трудоустройства выпускников вузов

11:15 22.12.2020 (обновлено: 11:16 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтуденты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории
Студенты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Системных проблем с трудоустройством выпускников российских вузов нет, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"На конец года системной проблемы с трудоустройством выпускников 2020 года не зафиксировано", - сказал Фальков в ходе заседания коллегии Минобрнауки.
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Как добавила замминистра Елена Дружинина, благодаря программам поддержки и содействию занятости в условиях пандемии коронавируса было трудоустроено более 15 тысяч студентов.
Она также отметила, что далеко не все российские вузы эффективно используют центры карьеры, они функционируют в 207 из 219 вузов.
 
Навигатор абитуриентаВалерий ФальковОбщество
 
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