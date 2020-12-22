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Мурашко заявил, что все средства на выплаты медикам доведены до регионов
Мурашко заявил, что все средства на выплаты медикам доведены до регионов
Все средства для выплат медикам, борющимся с COVID-19, доведены до регионов, Росздрав контролирует ситуацию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:54
2020-12-22T16:54
2020-12-22T16:54
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михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Все средства для выплат медикам, борющимся с COVID-19, доведены до регионов, Росздрав контролирует ситуацию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Все средства, которые выделены для амбулаторного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, доведены до регионов... Росздраву поручено проводить контроль за обеспечением не только в региональных центрах, но мы видим, что проблема касается и муниципалитетов внутри регионов, поэтому контроль необходим", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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