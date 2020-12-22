https://ria.ru/20201222/vyplaty-1590430798.html

Мурашко заявил, что все средства на выплаты медикам доведены до регионов

Мурашко заявил, что все средства на выплаты медикам доведены до регионов

Все средства для выплат медикам, борющимся с COVID-19, доведены до регионов, Росздрав контролирует ситуацию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:54

2020-12-22T16:54

2020-12-22T16:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_81b88699d9cededcb80019c9bf64cbe0.jpg

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Все средства для выплат медикам, борющимся с COVID-19, доведены до регионов, Росздрав контролирует ситуацию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Все средства, которые выделены для амбулаторного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, доведены до регионов... Росздраву поручено проводить контроль за обеспечением не только в региональных центрах, но мы видим, что проблема касается и муниципалитетов внутри регионов, поэтому контроль необходим", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/vyplaty-1590429038.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество