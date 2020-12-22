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Правительство выделило 52 миллиарда рублей на выплаты медикам
Правительство выделило 52 миллиарда рублей на выплаты медикам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что подписано распоряжение о выделении более 52 миллиардов рублей до конца зимы на выплаты медработникам,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:30
2020-12-22T16:30
2020-12-22T16:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что подписано распоряжение о выделении более 52 миллиардов рублей до конца зимы на выплаты медработникам, которые борются с коронавирусом."Направим на специальные социальные выплаты медицинским работникам еще свыше 52 миллиардов рублей. Это средства на декабрь, январь и февраль. Такое распоряжение уже подписано", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество