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Правительство выделило 52 миллиарда рублей на выплаты медикам

Правительство выделило 52 миллиарда рублей на выплаты медикам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что подписано распоряжение о выделении более 52 миллиардов рублей до конца зимы на выплаты медработникам,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:30

2020-12-22T16:30

2020-12-22T16:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что подписано распоряжение о выделении более 52 миллиардов рублей до конца зимы на выплаты медработникам, которые борются с коронавирусом."Направим на специальные социальные выплаты медицинским работникам еще свыше 52 миллиардов рублей. Это средства на декабрь, январь и февраль. Такое распоряжение уже подписано", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/vyplaty-1590362423.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество