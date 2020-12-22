Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
16:28 22.12.2020 (обновлено: 17:03 22.12.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал министра здравоохранения Михаила Мурашко, главу Росздравнадзора Аллу Самойлову и руководителей регионов контролировать выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, а также обеспечение людей бесплатными лекарствами от COVID-19.
Во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом глава кабмина напомнил, что на минувшей неделе во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным речь шла о том, что в регионах люди вынуждены покупать средства от коронавируса за свои деньги.
"Их не обеспечивают нужными препаратами бесплатно, хотя так должно быть. Более того, некоторые медицинские работники, которые помогают пациентам с этим заболеванием, не получают положенные им выплаты. Еще раз хочу обратить внимание министра здравоохранения, руководителя Росздравнадзора и глав субъектов Российской Федерации: все средства на эти цели федеральный центр перечисляет вовремя и в полном объеме - и на обеспечение людей бесплатными лекарствами при коронавирусе, и на выплаты медицинским работникам, которые буквально круглосуточно заботятся о больных с этой инфекцией", - заявил Мишустин.
Он упомянул, что две недели назад дополнительно было направлено около 3 миллиардов рублей на препараты для пациентов с COVID-19, которые лечатся дома. "Важно, чтобы можно было уже в этом году закупить лекарства на январь. Этот вопрос надо решить до новогодних праздников. Для этого правительство предоставило право регионам вносить стопроцентный аванс при заключении контракта за счет выделенных средств", - сообщил премьер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.