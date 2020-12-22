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Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал министра здравоохранения Михаила Мурашко, главу Росздравнадзора Аллу Самойлову и руководителей регионов... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:28
2020-12-22T17:03
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал министра здравоохранения Михаила Мурашко, главу Росздравнадзора Аллу Самойлову и руководителей регионов контролировать выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, а также обеспечение людей бесплатными лекарствами от COVID-19.Во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом глава кабмина напомнил, что на минувшей неделе во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным речь шла о том, что в регионах люди вынуждены покупать средства от коронавируса за свои деньги.Он упомянул, что две недели назад дополнительно было направлено около 3 миллиардов рублей на препараты для пациентов с COVID-19, которые лечатся дома. "Важно, чтобы можно было уже в этом году закупить лекарства на январь. Этот вопрос надо решить до новогодних праздников. Для этого правительство предоставило право регионам вносить стопроцентный аванс при заключении контракта за счет выделенных средств", - сообщил премьер. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19

16:28 22.12.2020 (обновлено: 17:03 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал министра здравоохранения Михаила Мурашко, главу Росздравнадзора Аллу Самойлову и руководителей регионов контролировать выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, а также обеспечение людей бесплатными лекарствами от COVID-19.
Во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом глава кабмина напомнил, что на минувшей неделе во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным речь шла о том, что в регионах люди вынуждены покупать средства от коронавируса за свои деньги.

"Их не обеспечивают нужными препаратами бесплатно, хотя так должно быть. Более того, некоторые медицинские работники, которые помогают пациентам с этим заболеванием, не получают положенные им выплаты. Еще раз хочу обратить внимание министра здравоохранения, руководителя Росздравнадзора и глав субъектов Российской Федерации: все средства на эти цели федеральный центр перечисляет вовремя и в полном объеме - и на обеспечение людей бесплатными лекарствами при коронавирусе, и на выплаты медицинским работникам, которые буквально круглосуточно заботятся о больных с этой инфекцией", - заявил Мишустин.

Он упомянул, что две недели назад дополнительно было направлено около 3 миллиардов рублей на препараты для пациентов с COVID-19, которые лечатся дома. "Важно, чтобы можно было уже в этом году закупить лекарства на январь. Этот вопрос надо решить до новогодних праздников. Для этого правительство предоставило право регионам вносить стопроцентный аванс при заключении контракта за счет выделенных средств", - сообщил премьер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
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