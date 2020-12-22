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Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19

Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал министра здравоохранения Михаила Мурашко, главу Росздравнадзора Аллу Самойлову и руководителей регионов... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:28

2020-12-22T16:28

2020-12-22T17:03

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал министра здравоохранения Михаила Мурашко, главу Росздравнадзора Аллу Самойлову и руководителей регионов контролировать выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, а также обеспечение людей бесплатными лекарствами от COVID-19.Во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом глава кабмина напомнил, что на минувшей неделе во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным речь шла о том, что в регионах люди вынуждены покупать средства от коронавируса за свои деньги.Он упомянул, что две недели назад дополнительно было направлено около 3 миллиардов рублей на препараты для пациентов с COVID-19, которые лечатся дома. "Важно, чтобы можно было уже в этом году закупить лекарства на январь. Этот вопрос надо решить до новогодних праздников. Для этого правительство предоставило право регионам вносить стопроцентный аванс при заключении контракта за счет выделенных средств", - сообщил премьер. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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