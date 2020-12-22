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На Камчатке поселок накрыло пеплом от вулкана Шивелуч
На Камчатке поселок накрыло пеплом от вулкана Шивелуч
Камчатский вулкан Шивелуч, который во вторник днём выбросил столб пепла на высоту до восьми тысяч метров над уровнем моря, присыпал пеплом окрестности посёлка... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T08:59
2020-12-22T09:10
шивелуч
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
усть-камчатский район
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек – РИА Новости. Камчатский вулкан Шивелуч, который во вторник днём выбросил столб пепла на высоту до восьми тысяч метров над уровнем моря, присыпал пеплом окрестности посёлка Усть-Камчатск, сообщает краевой главк МЧС.Ранее сообщалось, что во вторник днём по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 8 тысячи метров над уровнем моря. С учётом направления ветра, пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние 42 километра. Шивелучу присвоен "красный" код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.Отмечается, что в результате изменения направления и силы ветра пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 130 километров. В настоящее время продолжения пеплопада не наблюдается.Жителям посёлка рекомендовано закрыть двери и окна и без необходимости не выходить на улицу.Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края.
https://radiosputnik.ria.ru/20201221/vulkan-1590235059.html
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шивелуч, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, усть-камчатский район, происшествия

На Камчатке поселок накрыло пеплом от вулкана Шивелуч

08:59 22.12.2020 (обновлено: 09:10 22.12.2020)
 
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/ЕДДСЭксплозивное событие вулкана Шивелуч 22 декабря 2020 г.
Эксплозивное событие вулкана Шивелуч 22 декабря 2020 г. - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/ЕДДС
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек – РИА Новости. Камчатский вулкан Шивелуч, который во вторник днём выбросил столб пепла на высоту до восьми тысяч метров над уровнем моря, присыпал пеплом окрестности посёлка Усть-Камчатск, сообщает краевой главк МЧС.
Ранее сообщалось, что во вторник днём по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 8 тысячи метров над уровнем моря. С учётом направления ветра, пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние 42 километра. Шивелучу присвоен "красный" код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.
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"Незначительное выпадение пепла, толщиной до 0,5 миллиметра, зафиксировано в некоторых районах посёлка Усть-Камчатска Усть-Камчатского района. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), выпадение пепла в населённом пункте произошло в результате пеплового выброса из вулкана Шивелуч днём 22 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате изменения направления и силы ветра пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 130 километров. В настоящее время продолжения пеплопада не наблюдается.
Жителям посёлка рекомендовано закрыть двери и окна и без необходимости не выходить на улицу.
Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края.
 
ШивелучМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайУсть-Камчатский районПроисшествия
 
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