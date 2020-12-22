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В чукотском селе выявили вспышку коронавируса
В чукотском селе выявили вспышку коронавируса
Вспышка коронавируса зафиксирована в селе Усть-Белая на Чукотке, местным жителям рекомендовано ограничить передвижение по населенному пункту и не покидать его,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T08:57
2020-12-22T08:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотка
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 22 дек - РИА Новости. Вспышка коронавируса зафиксирована в селе Усть-Белая на Чукотке, местным жителям рекомендовано ограничить передвижение по населенному пункту и не покидать его, сообщает региональный оперативный штаб.Детский сад и школа поселка работают дистанционно, а все культурные и спортивные учреждения закрыты.По данным на сайте администрации Анадырского района, в Усть-Белой живет 950 человек, в основном это коренное население, занимающееся оленеводством.На 22 декабря 2020 года в Чукотском АО зарегистрировано 496 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 415 человек, умерли четверо.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, общество

В чукотском селе выявили вспышку коронавируса

08:57 22.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧукотка
Чукотка - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВЛАДИВОСТОК, 22 дек - РИА Новости. Вспышка коронавируса зафиксирована в селе Усть-Белая на Чукотке, местным жителям рекомендовано ограничить передвижение по населенному пункту и не покидать его, сообщает региональный оперативный штаб.
"В Усть-Белой зарегистрировано 68 случаев COVID-19. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует ограничить передвижение жителей по поселку, отказаться от посещений соседнего села Снежное и оленеводческой бригады", - говорится в сообщении.
Детский сад и школа поселка работают дистанционно, а все культурные и спортивные учреждения закрыты.
По данным на сайте администрации Анадырского района, в Усть-Белой живет 950 человек, в основном это коренное население, занимающееся оленеводством.
На 22 декабря 2020 года в Чукотском АО зарегистрировано 496 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 415 человек, умерли четверо.
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