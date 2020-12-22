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В чукотском селе выявили вспышку коронавируса

В чукотском селе выявили вспышку коронавируса

Вспышка коронавируса зафиксирована в селе Усть-Белая на Чукотке, местным жителям рекомендовано ограничить передвижение по населенному пункту и не покидать его,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T08:57

2020-12-22T08:57

2020-12-22T08:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотка

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 22 дек - РИА Новости. Вспышка коронавируса зафиксирована в селе Усть-Белая на Чукотке, местным жителям рекомендовано ограничить передвижение по населенному пункту и не покидать его, сообщает региональный оперативный штаб.Детский сад и школа поселка работают дистанционно, а все культурные и спортивные учреждения закрыты.По данным на сайте администрации Анадырского района, в Усть-Белой живет 950 человек, в основном это коренное население, занимающееся оленеводством.На 22 декабря 2020 года в Чукотском АО зарегистрировано 496 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 415 человек, умерли четверо.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

чукотка

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, общество