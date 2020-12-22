Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/vremya-1590324031.html
Путин подписал указ о переходе Волгоградской области на московское время
Путин подписал указ о переходе Волгоградской области на московское время
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о возвращении Волгоградской области к московскому времени, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T09:28
2020-12-22T09:33
владимир путин
волгоградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152054/09/1520540982_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b84ab34e3ca6460940232dcda59663fe.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о возвращении Волгоградской области к московскому времени, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом изменяется состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения ее к 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).Волгоградская область перешла на местное время (MSK+1) 28 октября 2018 года после проведенного 18 марта 2018 года референдума. В марте 2020 года депутаты облдумы приняли постановление о проведении опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское. Опрос прошел в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.В ходе опроса более 65% жителей Волгоградской области высказались за, против – около 34%. По его результатам депутаты облдумы 20 августа приняли постановление о внесении в Госдуму проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 5 федерального закона "Об исчислении времени".
https://ria.ru/20200702/1573802387.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152054/09/1520540982_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b6c5c991d3390b20608d904407f63b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, волгоградская область, общество

Путин подписал указ о переходе Волгоградской области на московское время

09:28 22.12.2020 (обновлено: 09:33 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о возвращении Волгоградской области к московскому времени, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом изменяется состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения ее к 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).
Волгоградская область перешла на местное время (MSK+1) 28 октября 2018 года после проведенного 18 марта 2018 года референдума. В марте 2020 года депутаты облдумы приняли постановление о проведении опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское. Опрос прошел в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
В ходе опроса более 65% жителей Волгоградской области высказались за, против – около 34%. По его результатам депутаты облдумы 20 августа приняли постановление о внесении в Госдуму проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 5 федерального закона "Об исчислении времени".
Магазин часов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.07.2020
2 июля, 16:13
Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время
 
Владимир ПутинВолгоградская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:47Мясников объяснил, как перебороть зависимость от вредной еды
16:47Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус"
16:46Мишустин призвал решать вопросы с выплатами медикам в ручном режиме
16:46Россия запросила у ВОЗ и Великобритании данные о мутации коронавируса
16:46Попова заявила об эффективности российской вакцины при новом штамме COVID
16:46Попова назвала регионы со сложной ситуацией по коронавирусу
16:46Попова заявила об отсутствии рисков развития нового штамма COVID в России
16:45Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Москве
16:44Мишустин оценил ситуацию с модернизацией системы здравоохранения
16:43В России выявили 1424 мутации коронавируса
16:42Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с новыми типами коронавируса
16:41Мишустин поручил регионам помогать эффективной работе здравоохранения
16:39Умер автор и продюсер "Чужого" Дэвид Гайлер
16:38В России 52 тысячи человек привились от COVID-19
16:38Врач призвал сутки не садиться за руль после приема алкоголя
16:36В России около 80% больных COVID-19 лечатся амбулаторно
16:36Мурашко оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах
16:35Мурашко назвал нагрузку на здравоохранение из-за COVID-19 колоссальной
16:34В ЦБ допустили "демонтаж" института накопительных пенсий
16:34Собянин заявил о росте числа госпитализаций больных COVID-19 в Москве
Лента новостейМолния