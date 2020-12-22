https://ria.ru/20201222/vremya-1590324031.html

Путин подписал указ о переходе Волгоградской области на московское время

Путин подписал указ о переходе Волгоградской области на московское время

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о возвращении Волгоградской области к московскому времени, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T09:28

2020-12-22T09:28

2020-12-22T09:33

владимир путин

волгоградская область

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о возвращении Волгоградской области к московскому времени, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом изменяется состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения ее к 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).Волгоградская область перешла на местное время (MSK+1) 28 октября 2018 года после проведенного 18 марта 2018 года референдума. В марте 2020 года депутаты облдумы приняли постановление о проведении опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское. Опрос прошел в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.В ходе опроса более 65% жителей Волгоградской области высказались за, против – около 34%. По его результатам депутаты облдумы 20 августа приняли постановление о внесении в Госдуму проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 5 федерального закона "Об исчислении времени".

https://ria.ru/20200702/1573802387.html

волгоградская область

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владимир путин, волгоградская область, общество