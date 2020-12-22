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МИД опроверг данные об участии военных из России в боевых действиях в ЦАР
МИД опроверг данные об участии военных из России в боевых действиях в ЦАР
Российские военные в ЦАР не участвуют в боевых действиях, Москва четко соблюдает требования Собвеза ООН, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T09:57
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские военные в ЦАР не участвуют в боевых действиях, Москва четко соблюдает требования Собвеза ООН, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Он напомнил, что в ЦАР сейчас находятся российские военные инструкторы, но "это не армия, не спецназ". Богданов также добавил, что российские военные служат в составе международной миссии ООН в ЦАР (МООНЦАР), по его данным речь может идти "о 13-14 российских офицерах".
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совет безопасности оон, москва, цар, в мире

МИД опроверг данные об участии военных из России в боевых действиях в ЦАР

09:57 22.12.2020 (обновлено: 10:19 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские военные в ЦАР не участвуют в боевых действиях, Москва четко соблюдает требования Собвеза ООН, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"У нас есть представительство министерства обороны РФ, оно компактное, человека четыре-пять. Но они, естественно, не принимают участия в боевых действиях, это представительство - политическое присутствие. То, что действует (в отношении ЦАР), то и соблюдается. Мы по всем этим вопросам направляем информацию в ООН", - сказал Богданов.
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Он напомнил, что в ЦАР сейчас находятся российские военные инструкторы, но "это не армия, не спецназ". Богданов также добавил, что российские военные служат в составе международной миссии ООН в ЦАР (МООНЦАР), по его данным речь может идти "о 13-14 российских офицерах".
"Мы рассчитываем на роль миссии ООН. Мы все надеемся, что эта миротворческая миссия, согласованная в СБ ООН, сыграет решающую роль в обеспечении нормальных безопасных условий для проведения выборов", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
 
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