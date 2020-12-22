https://ria.ru/20201222/voennye-1590326928.html

МИД опроверг данные об участии военных из России в боевых действиях в ЦАР

МИД опроверг данные об участии военных из России в боевых действиях в ЦАР

Российские военные в ЦАР не участвуют в боевых действиях, Москва четко соблюдает требования Собвеза ООН, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T09:57

2020-12-22T09:57

2020-12-22T10:19

совет безопасности оон

москва

цар

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151299/78/1512997853_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_c7e47829ee4dc9de4fbd6d2d47ab860b.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские военные в ЦАР не участвуют в боевых действиях, Москва четко соблюдает требования Собвеза ООН, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Он напомнил, что в ЦАР сейчас находятся российские военные инструкторы, но "это не армия, не спецназ". Богданов также добавил, что российские военные служат в составе международной миссии ООН в ЦАР (МООНЦАР), по его данным речь может идти "о 13-14 российских офицерах".

https://ria.ru/20201221/ugroza-1590194186.html

москва

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности оон, москва, цар, в мире