МИД опроверг данные об участии военных из России в боевых действиях в ЦАР
09:57 22.12.2020 (обновлено: 10:19 22.12.2020)
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские военные в ЦАР не участвуют в боевых действиях, Москва четко соблюдает требования Собвеза ООН, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"У нас есть представительство министерства обороны РФ, оно компактное, человека четыре-пять. Но они, естественно, не принимают участия в боевых действиях, это представительство - политическое присутствие. То, что действует (в отношении ЦАР), то и соблюдается. Мы по всем этим вопросам направляем информацию в ООН", - сказал Богданов.
Он напомнил, что в ЦАР сейчас находятся российские военные инструкторы, но "это не армия, не спецназ". Богданов также добавил, что российские военные служат в составе международной миссии ООН в ЦАР (МООНЦАР), по его данным речь может идти "о 13-14 российских офицерах".
"Мы рассчитываем на роль миссии ООН. Мы все надеемся, что эта миротворческая миссия, согласованная в СБ ООН, сыграет решающую роль в обеспечении нормальных безопасных условий для проведения выборов", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.