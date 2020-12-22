https://ria.ru/20201222/voda-1590481621.html

В Крыму ответили на заявление Украины о подаче воды

В Крыму ответили на заявление Украины о подаче воды

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец назвал смешными условия украинской стороны для возобновления подачи воды в Крым по... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-22T23:57

2020-12-22T23:57

2020-12-23T00:04

россия

алексей резников

роман чегринец

владимир путин

европа

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец назвал смешными условия украинской стороны для возобновления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что украинские власти возобновят поставки воды в Крым после "деоккупации" полуострова, так как запасов питьевой воды, по его словам, для мирного населения достаточно. При этом вице-премьер подчеркнул, что если гуманитарные миссии ООН и Международного комитета Красного Креста скажут, что в Крыму есть гуманитарная катастрофа, Украина направит в регион гуманитарные конвои и воду в цистернах."Какие конвои и цистерны? Украинское правительство продолжает заниматься единственным делом, которое у них хорошо получается - генерировать бесконечные поводы для шуток над собой. Все это выглядит смешно. Самая нищая страна в Европе пусть себе хоть поможет", - сказал РИА Новости Чегринец.По его словам, Россия самостоятельно способна решить любые проблемы на своей территории."Построили мост, добудем и воду", - подчеркнул Чегринец.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201222/perlkharbor-1590402456.html

https://ria.ru/20201221/krym-1590234038.html

россия

европа

севастополь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей резников, роман чегринец, владимир путин, европа, севастополь, оон, украина