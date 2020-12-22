https://ria.ru/20201222/voda-1590359046.html

"Для населения достаточно". Киев назвал условие для поставок воды в Крым

"Для населения достаточно". Киев назвал условие для поставок воды в Крым

Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников заявил, что украинские власти... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:19

2020-12-22T12:19

2020-12-22T12:20

алексей резников

республика крым

украина

в мире

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КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников заявил, что украинские власти возобновят поставки воды в Крым после "деоккупации" полуострова, запасов питьевой воды для мирного населения достаточно.Накануне член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер заявил РИА Новости, что Крым не ждет возобновления подачи воды с Украины, проблема вододефицита комплексно решается при поддержке федерального центра.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/shoygu-1590295256.html

республика крым

украина

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алексей резников, республика крым, украина, в мире