"Для населения достаточно". Киев назвал условие для поставок воды в Крым
12:19 22.12.2020 (обновлено: 12:20 22.12.2020)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖитель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников заявил, что украинские власти возобновят поставки воды в Крым после "деоккупации" полуострова, запасов питьевой воды для мирного населения достаточно.
"Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыма - будет вода. Когда гуманитарные миссии ООН, МККК выйдут и скажут, что есть гуманитарная катастрофа и гражданское население страдает, тогда будут направлены гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий. Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", - заявил Резников в интервью Суспільне Новини" (Общественное. Новости), отвечая на вопрос, когда украинские власти возобновят поставки воды в Крым. Текст опубликован на сайте издания во вторник.
Накануне член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер заявил РИА Новости, что Крым не ждет возобновления подачи воды с Украины, проблема вододефицита комплексно решается при поддержке федерального центра.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.