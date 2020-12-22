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Путин присвоил жителям осажденного в войну Севастополя статус ветеранов
Путин присвоил жителям осажденного в войну Севастополя статус ветеранов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T09:35
2020-12-22T09:40
единая россия
владимир путин
севастополь
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Документ был ранее внесен депутатами "Единой России".Изменения вносятся в закон "О ветеранах". Согласно принятым положениям, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя" включаются в перечень лиц, относящихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны.Согласно закону, горожане, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", получат федеральные меры социальной поддержки: ежемесячную денежную выплату, обеспечение жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.
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единая россия, владимир путин, севастополь, общество

Путин присвоил жителям осажденного в войну Севастополя статус ветеранов

09:35 22.12.2020 (обновлено: 09:40 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Документ был ранее внесен депутатами "Единой России".
Изменения вносятся в закон "О ветеранах". Согласно принятым положениям, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя" включаются в перечень лиц, относящихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны.
Согласно закону, горожане, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", получат федеральные меры социальной поддержки: ежемесячную денежную выплату, обеспечение жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.
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