https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590440359.html

Россия и Иран обсудили совместное производство вакцин от COVID-19

Россия и Иран обсудили совместное производство вакцин от COVID-19

Россия и Иран обсуждали вопрос о совместном производстве вакцин против коронавируса, но данных о договоренностях нет, сообщил во вторник заместитель... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:39

2020-12-22T17:39

2020-12-22T17:39

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ТЕГЕРАН, 22 дек – РИА Новости. Россия и Иран обсуждали вопрос о совместном производстве вакцин против коронавируса, но данных о договоренностях нет, сообщил во вторник заместитель председателя парламента Ирана Хосейн Газизаде Хашеми.Ранее глава отдела по связям с общественностью минздрава Ирана Киануш Джаханпур сообщил РИА Новости, что Тегеран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса, в том числе "Спутник V", при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа.Представитель минздрава Сима Садат Лари, в свою очередь, в комментарии РИА Новости указывала, что Тегеран и Москва сотрудничают по вопросу о вакцинах.Иран также занимается разработкой собственной вакцины от COVID-19. Как отмечал Джаханпур, Тегеран ожидает получение первой собственной вакцины от коронавируса весной следующего года, еще две-три планируется создать к лету. Он сообщал РИА Новости, что Иран готов обеспечить препаратами другие страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/vaktsina-1590106487.html

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