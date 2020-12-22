https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590440359.html
Россия и Иран обсудили совместное производство вакцин от COVID-19
Россия и Иран обсудили совместное производство вакцин от COVID-19
Россия и Иран обсуждали вопрос о совместном производстве вакцин против коронавируса, но данных о договоренностях нет, сообщил во вторник заместитель... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:39
2020-12-22T17:39
2020-12-22T17:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590368973_0:0:2407:1354_1920x0_80_0_0_c1e353aa110692a1340b79a27c4c11d3.jpg
ТЕГЕРАН, 22 дек – РИА Новости. Россия и Иран обсуждали вопрос о совместном производстве вакцин против коронавируса, но данных о договоренностях нет, сообщил во вторник заместитель председателя парламента Ирана Хосейн Газизаде Хашеми.Ранее глава отдела по связям с общественностью минздрава Ирана Киануш Джаханпур сообщил РИА Новости, что Тегеран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса, в том числе "Спутник V", при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа.Представитель минздрава Сима Садат Лари, в свою очередь, в комментарии РИА Новости указывала, что Тегеран и Москва сотрудничают по вопросу о вакцинах.Иран также занимается разработкой собственной вакцины от COVID-19. Как отмечал Джаханпур, Тегеран ожидает получение первой собственной вакцины от коронавируса весной следующего года, еще две-три планируется создать к лету. Он сообщал РИА Новости, что Иран готов обеспечить препаратами другие страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201220/vaktsina-1590106487.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590368973_171:0:2256:1564_1920x0_80_0_0_cfe6c007319ae1cc5e7f257ef3b36ffd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 22 дек – РИА Новости.
Россия и Иран
обсуждали вопрос о совместном производстве вакцин против коронавируса, но данных о договоренностях нет, сообщил во вторник заместитель председателя парламента Ирана Хосейн Газизаде Хашеми.
"Мы с российской стороной обсуждали вопрос о совместном производстве вакцин. Совместное производство могло увеличить как объемы выпуска, так и покрыть рынки соседних стран. Переговоры между нашим минздравом и Россией были, однако у меня пока нет информации, оказались ли они успешными или привели к заключению договоренности", - сказал он на встрече с представителями российских СМИ.
Ранее глава отдела по связям с общественностью минздрава Ирана Киануш Джаханпур сообщил РИА Новости, что Тегеран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса, в том числе "Спутник V", при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа.
Представитель минздрава Сима Садат Лари, в свою очередь, в комментарии РИА Новости указывала, что Тегеран и Москва сотрудничают по вопросу о вакцинах.
Иран также занимается разработкой собственной вакцины от COVID-19. Как отмечал Джаханпур, Тегеран ожидает получение первой собственной вакцины от коронавируса весной следующего года, еще две-три планируется создать к лету. Он сообщал РИА Новости, что Иран готов обеспечить препаратами другие страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.