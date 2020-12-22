Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590440359.html
Россия и Иран обсудили совместное производство вакцин от COVID-19
Россия и Иран обсудили совместное производство вакцин от COVID-19
Россия и Иран обсуждали вопрос о совместном производстве вакцин против коронавируса, но данных о договоренностях нет, сообщил во вторник заместитель... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:39
2020-12-22T17:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590368973_0:0:2407:1354_1920x0_80_0_0_c1e353aa110692a1340b79a27c4c11d3.jpg
ТЕГЕРАН, 22 дек – РИА Новости. Россия и Иран обсуждали вопрос о совместном производстве вакцин против коронавируса, но данных о договоренностях нет, сообщил во вторник заместитель председателя парламента Ирана Хосейн Газизаде Хашеми.Ранее глава отдела по связям с общественностью минздрава Ирана Киануш Джаханпур сообщил РИА Новости, что Тегеран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса, в том числе "Спутник V", при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа.Представитель минздрава Сима Садат Лари, в свою очередь, в комментарии РИА Новости указывала, что Тегеран и Москва сотрудничают по вопросу о вакцинах.Иран также занимается разработкой собственной вакцины от COVID-19. Как отмечал Джаханпур, Тегеран ожидает получение первой собственной вакцины от коронавируса весной следующего года, еще две-три планируется создать к лету. Он сообщал РИА Новости, что Иран готов обеспечить препаратами другие страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201220/vaktsina-1590106487.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590368973_171:0:2256:1564_1920x0_80_0_0_cfe6c007319ae1cc5e7f257ef3b36ffd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, иран, в мире

Россия и Иран обсудили совместное производство вакцин от COVID-19

17:39 22.12.2020
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Sputnik / Абзал Калиев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 22 дек – РИА Новости. Россия и Иран обсуждали вопрос о совместном производстве вакцин против коронавируса, но данных о договоренностях нет, сообщил во вторник заместитель председателя парламента Ирана Хосейн Газизаде Хашеми.

"Мы с российской стороной обсуждали вопрос о совместном производстве вакцин. Совместное производство могло увеличить как объемы выпуска, так и покрыть рынки соседних стран. Переговоры между нашим минздравом и Россией были, однако у меня пока нет информации, оказались ли они успешными или привели к заключению договоренности", - сказал он на встрече с представителями российских СМИ.

Ранее глава отдела по связям с общественностью минздрава Ирана Киануш Джаханпур сообщил РИА Новости, что Тегеран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса, в том числе "Спутник V", при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа.
Представитель минздрава Сима Садат Лари, в свою очередь, в комментарии РИА Новости указывала, что Тегеран и Москва сотрудничают по вопросу о вакцинах.
Иран также занимается разработкой собственной вакцины от COVID-19. Как отмечал Джаханпур, Тегеран ожидает получение первой собственной вакцины от коронавируса весной следующего года, еще две-три планируется создать к лету. Он сообщал РИА Новости, что Иран готов обеспечить препаратами другие страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 14:08Распространение нового коронавируса
Мясников сравнил "Спутник V" и вакцину от Pfizer
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоИранВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Биолог рассказала, каких пациентов с COVID-19 нельзя выписывать домой
08:07В Кузбассе продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
08:01Один из районов Китая снял транспортные ограничения с Россией
07:55Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех
07:49"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции
07:26В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы
07:22В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд
07:12Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
07:02В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
07:00В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
06:52Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки
06:40Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года
06:36Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
06:32Закрытые границы не остановят новый штамм коронавируса, рассказала биолог
06:26Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж
06:19Эксперты рассказали, кто может убедить людей привиться от COVID-19
06:11Исследование показало, сколько россиян останутся без премии на Новый год
06:09В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании
05:42Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан
05:38В Госдуме отвергли условия Киева по возобновлению подачи воды в Крым
Лента новостейМолния