https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590268778.html

Вакцина раздора: почему Запад не доверяет своим корпорациям

Вакцина раздора: почему Запад не доверяет своим корпорациям

Вакцины от коронавируса только что пошли в массы, однако население "золотого миллиарда" внезапно впало из-за них в форменную панику. Слухи множатся как снежный... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T08:00

2020-12-22T08:00

2020-12-22T08:06

коронавирус covid-19

вакцины

европа

сша

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Вакцины от коронавируса только что пошли в массы, однако население "золотого миллиарда" внезапно впало из-за них в форменную панику. Слухи множатся как снежный ком. Граждане массово отказываются от прививок. Страхи включают в себя опасную побочку, возможный летальный исход и вечнозеленое "нас всех чипируют!" Все это живо напоминает нравы XVIII века. Тогда английского фермера, который первым привил себя и детей от оспы, соседи выгнали из дома и едва не убили. Добрые жители британской глубинки были убеждены, что прививка коровьей оспы людям приведет к тому, что у всех вырастут рога и хвосты.Сегодня эти архаичные страхи возродились в новой упаковке. Причем активнее всех паникуют не жители беднейших регионов, где действительно вакцины "от Гейтса" наносили порой заметный ущерб здоровью людей, а обитатели богатейших и просвещеннейших стран мира.По данным опросов, 86% британских родителей уверены, что прививка от коронавируса будет сопровождаться "отвратительными побочными эффектами", а почти половина из них категорически отказывается прививать своих детей.Французские журналисты спросили прохожих, собираются ли они вакцинироваться от коронавируса. Большинство ответили, что не собираются. Почему? Не доверяют — ни иностранным производителям, ни собственному Минздраву, ни прессе.В Германии противники вакцинации выходят на митинги протеста. То же самое делают граждане в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Ведущий влиятельнейшей и вполне мейнстримной Fox News Такер Карлсон предупреждает зрителей о том, что им "стоит понервничать" из-за коронавирусной вакцины, которая станет "средством социального контроля".В чем причина такой истерической реакции? Массовая депрессия, внезапный выход из зоны комфорта, неуверенность в завтрашнем дне? Да, конечно. Но самый главный фактор — коммерциализация медицины.В России и Китае вакцины создают в государственных институтах и лабораториях с многолетними традициями. Эпидемиология и вирусология в этих странах — сферы исключительной ответственности правительства.То, как успешно они справляются с эпидемиями самых опасных болезней, и СССР, и КНР доказывали десятилетиями, победив по ходу дела и чуму, и холеру, и полиомиелит. За это время у национальных правительств сложилась отличная репутация в области борьбы с пандемиями.Вакцины на Западе вырабатывают частники. Это гигантские транснациональные фармкомпании с мутной собственностью и длинным шлейфом скандальных историй. Мудрено ли, что граждане им не доверяют?Компания Pfizer, например, в середине 1990-х обвинялась в нелегальном тестировании своего нового антибиотика на детях в Нигерии. Несколько детей умерли. Жутковатые детали происходившего можно узнать из романа Джона Ле Карре "Преданный садовник" и его экранизации.Правительство Нигерии предъявило корпорации иск на 6,9 миллиарда долларов и долго судилось. В ходе судебного процесса всплывали сведения о возможном подкупе менеджерами Pfizer генпрокурора, постоянно исчезали медкарты жертв и другие документы — в общем, репутацию компании все это изрядно попортило.В 2015-2016 годах против Pfizer были поданы сотни исков от американцев, утверждавших, что выпускаемый компанией антидепрессант приводит к уродствам у новорожденных. Компания отбилась от обвинений, однако осадок, как говорится, остался.В 2019 году компанию обвиняли в том, что один из ее препаратов недостаточно тестировался и теперь оказывает канцерогенное действие, то есть способствует развитию раковых опухолей.Наверное, по каждому отдельному случаю многоопытные юристы фармкомпании могут сказать: "Вы все врете". Но в целом бесконечные скандалы как-то не добавляют оптимизма гражданам.У другого производителя вакцины — компании Moderna — подобной истории нет. Но у нее вообще нет документированной истории. Эта частная биотехнологическая фирма была создана в 2011 году на территории США. На заре существования кто-то инвестировал в нее два миллиарда долларов. Кому она реально принадлежит, непонятно. С кого спросить, если что-то пойдет не так, — тоже.Обычно подобные стартапы документируют все свои исследования и обильно публикуют научные статьи в профильных изданиях. Это позволяет им находить инвесторов и среди госструктур, и среди частников. Но Moderna за все время своей работы почти ничего не опубликовала.Американские СМИ называют ее "самой загадочной компанией в мире биотеха". Топ-менеджеры фирмы признаются, что сознательно действуют "в технологии стелс". Журналистам, общественникам, простым гражданам вход на територию Moderna заказан, она охраняется не хуже военной базы.В прессе о Moderna существует одна заслуживающая доверия статья — в известном научном журнале Science Mаgazine. Однако в 2020 году этот текст, опубликованный впервые в 2017-м, был существенно отредактирован, практически переписан, а все критические пассажи убраны.Все это как-то не вызывает доверия. Тем более что за девять лет работы Moderna не предъявила публике ни одной вакцины, ни одного лекарства — вообще ничего. Чем там занимались в лабораториях эти ребята? Возможно, спасали мир. Возможно, делали что-то еще. Сейчас "золотому миллиарду" предстоит проверить на себе их первый продукт — вакцину от коронавируса.Еще в 2014 году газета The New York Times заметила, что государственные инвестиции в биотехнологии практически сошли на нет и в освободившуюся нишу рванули частники. Они финансировали многообещающие стартапы, а ученые работали на них по принципу "любой каприз за ваши деньги"."Американскую науку приватизировали миллиардеры с большими идеями", — утверждала газета.Засада в том, что содержание этих идей общественности до сих пор неизвестно. Зачем миллиардеры подались в биотех и чего они от него хотят — это на самом деле вопрос века.Когда на этом фоне власти Калифорнии или Франции пытаются протолкнуть закон о всеобщем обязательном вакцинировании, граждане поневоле начинают паниковать и выходить на митинги. Они отлично видят, что в случае каких-то непредусмотренных побочных эффектов спросить им будет не с кого.Как фармкомпании отбиваются от исков, прекрасно продемонстрировала только что семья Саклер. Эти люди в 1990-е путем подкупа врачей и федеральных чиновников подсадили на свое лекарство миллионы американцев. Лекарство содержало опиоиды. У пациентов вырабатывалась от него зависимость. Так возникла печально знаменитая "опиоидная эпидемия" в США, приведшая к сотням тысяч смертей.Авторов "опиоидной эпидемии" пытались судить. Однако они формально вышли из руководства своей компании Purdue Pharma и ответственности больше не подлежат.Признав вину в суде штата Массачусетс, компания согласилась выплатить штраф в 8,3 миллиарда. Однако тут же была запущена процедура банкротства, что позволит собственникам ничего не выплачивать.Несмотря на банкротство, наследники Саклера-старшего сумели за последние годы вывести со счетов своей фирмы десять миллиардов долларов. Невзирая на общественное осуждение и судебные процессы, они богаты, счастливы и по-прежнему на свободе.В России, где одно время тоже излишне увлекались коммерциализацией медицины и выводом ее в сферу услуг, пора осознать, что эта идея приводит к страшному расколу в обществе. Потребители начинают воспринимать производителей медуслуг как своих злейших врагов, готовых на все, лишь бы на них заработать. Вместо того чтобы ответственно относиться к своему здоровью, граждане готовы отказываться и от лекарств, и от прививок.В "мирное" время с этим еще можно как-то жить. Но в войне против серьезной эпидемии такой раскол смерти подобен. Потому что, как удачно выразился посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, борьба с вирусом требует "всенародной мобилизации".

https://ria.ru/20201208/vaktsiny-1588165312.html

https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584146885.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/ssha-1590129120.html

https://ria.ru/20201219/vaktsina-1589997145.html

https://ria.ru/20200916/vaktsinatsiya-1577344290.html

https://ria.ru/20201211/internet-1588785842.html

https://ria.ru/20200224/1565135816.html

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коронавирус covid-19, вакцины, европа, сша