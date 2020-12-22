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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/vaktsina-1590428841.html
Попова заявила об эффективности российских вакцин от нового штамма COVID
Попова заявила об эффективности российских вакцин от нового штамма COVID
Российские вакцины будут эффективными против нового штамма COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:46
2020-12-22T18:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
александр попов
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великобритания
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские вакцины будут эффективными против нового штамма COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Главный санитарный врач также сообщила, что в центр "Вектор" поступили более пяти тысяч биологических образцов из всех регионов России, обнаружено 1424 мутации коронавируса. Она подчеркнула, что среди этого количества специалисты не нашли тех мутаций, о которых сообщают из Великобритании. По ее словам, эта вариация коронавируса связана со спайковым белком — белком шипов вируса, который отвечает за его присоединение к клеткам пораженного организма.Попова уточнила, что Институт эпидемиологии готовит специальную тест-систему для выявления новой мутации коронавируса.В целом в России "отмечаются общие признаки стабилизации" эпидемиологической ситуации, добавила глава Роспотребнадзора. Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли.После этого ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Попова заявила о том, что российская вакцина устойчива к новым штаммам коронавируса
На совещании с Мишустиным Анна Попова заявила о том, что российская вакцина устойчива к новым штаммам коронавируса
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коронавирус в россии, александр попов, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, общество

Попова заявила об эффективности российских вакцин от нового штамма COVID

16:46 22.12.2020 (обновлено: 18:07 22.12.2020)
 
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские вакцины будут эффективными против нового штамма COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Роспотребнадзор запросил новый вариант вируса по линии Всемирной организации здравоохранения и также напрямую из Великобритании. И мы посмотрели, как это может сказаться на эффективности вакцин. Вчерашнее заявление института Гамалеи и вчерашнее подтверждение института "Вектор" свидетельствуют о том, что на эффективность вакцины против мутировавших штаммов ситуация не окажет влияния никоим образом. Вакцины остаются эффективными".

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова
Анна Попова
Глава Роспотребнадзора
Главный санитарный врач также сообщила, что в центр "Вектор" поступили более пяти тысяч биологических образцов из всех регионов России, обнаружено 1424 мутации коронавируса. Она подчеркнула, что среди этого количества специалисты не нашли тех мутаций, о которых сообщают из Великобритании.
По ее словам, эта вариация коронавируса связана со спайковым белком — белком шипов вируса, который отвечает за его присоединение к клеткам пораженного организма.
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Попова уточнила, что Институт эпидемиологии готовит специальную тест-систему для выявления новой мутации коронавируса.
В целом в России "отмечаются общие признаки стабилизации" эпидемиологической ситуации, добавила глава Роспотребнадзора.
"На прошлой неделе среднесуточный показатель заболеваемости составлял 18,9, на предыдущей — 18,8. И лидеры по среднесуточной заболеваемости пока сохраняются. Темп прироста за последние семь дней снизился и составляет единицу. И в 46 регионах средний темп прироста за прошедшую неделю менее единицы. В большинстве регионов, в 62 субъектах показатель репродукции менее или равен единице — это тоже динамические позитивные изменения", — сказала Попова.
Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли.
После этого ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАлександр ПоповАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВеликобританияОбщество
 
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