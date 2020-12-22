https://ria.ru/20201222/vaktsina-1590390104.html

Роспотребнадзор рассказал о состоянии привитых вакциной "ЭпиВакКорона"

Роспотребнадзор рассказал о состоянии привитых вакциной "ЭпиВакКорона"

Первым компонентом вакцины "ЭпиВакКорона" в рамках пострегистрационных испытаний привили 2194 добровольца старше 18 лет и 150 добровольцев старше 60 лет, все... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T14:05

2020-12-22T14:05

2020-12-22T14:05

распространение нового коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Первым компонентом вакцины "ЭпиВакКорона" в рамках пострегистрационных испытаний привили 2194 добровольца старше 18 лет и 150 добровольцев старше 60 лет, все чувствуют себя хорошо, нежелательных реакций нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590217811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество