https://ria.ru/20201222/vaktsina-1590390104.html
Роспотребнадзор рассказал о состоянии привитых вакциной "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор рассказал о состоянии привитых вакциной "ЭпиВакКорона"
Первым компонентом вакцины "ЭпиВакКорона" в рамках пострегистрационных испытаний привили 2194 добровольца старше 18 лет и 150 добровольцев старше 60 лет, все... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:05
2020-12-22T14:05
2020-12-22T14:05
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Первым компонентом вакцины "ЭпиВакКорона" в рамках пострегистрационных испытаний привили 2194 добровольца старше 18 лет и 150 добровольцев старше 60 лет, все чувствуют себя хорошо, нежелательных реакций нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590217811.html
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество