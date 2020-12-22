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https://ria.ru/20201222/vaktsina-1590390104.html
Роспотребнадзор рассказал о состоянии привитых вакциной "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор рассказал о состоянии привитых вакциной "ЭпиВакКорона"
Первым компонентом вакцины "ЭпиВакКорона" в рамках пострегистрационных испытаний привили 2194 добровольца старше 18 лет и 150 добровольцев старше 60 лет, все... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:05
2020-12-22T14:05
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Первым компонентом вакцины "ЭпиВакКорона" в рамках пострегистрационных испытаний привили 2194 добровольца старше 18 лет и 150 добровольцев старше 60 лет, все чувствуют себя хорошо, нежелательных реакций нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал о состоянии привитых вакциной "ЭпиВакКорона"

14:05 22.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует вакцину "ЭпиВакКорона" в процедурном кабинете
Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Первым компонентом вакцины "ЭпиВакКорона" в рамках пострегистрационных испытаний привили 2194 добровольца старше 18 лет и 150 добровольцев старше 60 лет, все чувствуют себя хорошо, нежелательных реакций нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Первой дозой вакцины привито 2194 добровольца в возрасте старше 18 лет и 150 добровольцев, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет. Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено", - говорится в сообщении.

Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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Распространение нового коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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