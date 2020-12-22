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Казахстан планирует зарегистрировать вакцину "Спутник V" до 12 февраля

Казахстан планирует зарегистрировать вакцину "Спутник V" до 12 февраля

Казахстан планирует зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V", производство которой началось на базе фармацевтического комплекса в Караганде, до 12... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:27

2020-12-22T10:27

2020-12-22T10:27

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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здоровье - общество

караганда

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НУР-СУЛТАН, 22 дек - РИА Новости. Казахстан планирует зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V", производство которой началось на базе фармацевтического комплекса в Караганде, до 12 февраля, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.Пресс-служба правительства Казахстана ранее сообщила, что в понедельник на Карагандинском фармацевтическом комплексе был дан старт производству российской вакцины "Спутник V". Опытная партия вакцин "Спутник V" в объеме 6 тысяч доз, выпущенная на Карагандинском фармзаводе, отправлена для проверки качества в РФ. Сообщалось, что республика планирует начать массовую вакцинацию российской вакциной в феврале 2021 года.В информации министерства здравоохранения Казахстана отмечается, что "с 24 декабря 2020 года по 21 января 2021 года вакцина пройдет контроль качества опытных серий в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, в случае успешной проверки с 26 января по 11 февраля 2021 года планируется зарегистрировать препарат в Республике Казахстан"."Мы планируем завершить регистрацию произведенной на нашей площадке вакцины и передать первую партию в РФПИ до 12 февраля 2021. Владельцем продукции и поставщиком вакцины Единому Дистрибьютеру ТОО "СК-Фармация" является Российский Фонд прямых инвестиций", - сообщил генеральный директор ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" Сергей Барон, слова которого приводит пресс-служба.Планируется, что в феврале 2021 года будет произведено 80 тысяч доз вакцины "Спутник V", в марте – 150 тысяч доз, а с апреля объемы будут доведены до 600 тысяч доз. В министерстве сообщили, что, по предварительной информации, для иммунизации 20% населения необходимо от 6 миллионов и до 20 миллионов доз для 50% населения с учетом двукратного графика иммунизации. Окончательные данные по потребности в вакцине формируются. В настоящее время министерство здравоохранения готовит план по организации и проведению вакцинации против COVID-19. Вакцинация против будет организована на базе существующих прививочных кабинетов медицинских организаций, проводящих плановые профилактические прививки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-22T10:27 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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