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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/vaktsina-1590331631.html
Казахстан планирует зарегистрировать вакцину "Спутник V" до 12 февраля
Казахстан планирует зарегистрировать вакцину "Спутник V" до 12 февраля
Казахстан планирует зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V", производство которой началось на базе фармацевтического комплекса в Караганде, до 12... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:27
2020-12-22T10:27
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения казахстана
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
караганда
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НУР-СУЛТАН, 22 дек - РИА Новости. Казахстан планирует зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V", производство которой началось на базе фармацевтического комплекса в Караганде, до 12 февраля, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.Пресс-служба правительства Казахстана ранее сообщила, что в понедельник на Карагандинском фармацевтическом комплексе был дан старт производству российской вакцины "Спутник V". Опытная партия вакцин "Спутник V" в объеме 6 тысяч доз, выпущенная на Карагандинском фармзаводе, отправлена для проверки качества в РФ. Сообщалось, что республика планирует начать массовую вакцинацию российской вакциной в феврале 2021 года.В информации министерства здравоохранения Казахстана отмечается, что "с 24 декабря 2020 года по 21 января 2021 года вакцина пройдет контроль качества опытных серий в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, в случае успешной проверки с 26 января по 11 февраля 2021 года планируется зарегистрировать препарат в Республике Казахстан"."Мы планируем завершить регистрацию произведенной на нашей площадке вакцины и передать первую партию в РФПИ до 12 февраля 2021. Владельцем продукции и поставщиком вакцины Единому Дистрибьютеру ТОО "СК-Фармация" является Российский Фонд прямых инвестиций", - сообщил генеральный директор ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" Сергей Барон, слова которого приводит пресс-служба.Планируется, что в феврале 2021 года будет произведено 80 тысяч доз вакцины "Спутник V", в марте – 150 тысяч доз, а с апреля объемы будут доведены до 600 тысяч доз. В министерстве сообщили, что, по предварительной информации, для иммунизации 20% населения необходимо от 6 миллионов и до 20 миллионов доз для 50% населения с учетом двукратного графика иммунизации. Окончательные данные по потребности в вакцине формируются. В настоящее время министерство здравоохранения готовит план по организации и проведению вакцинации против COVID-19. Вакцинация против будет организована на базе существующих прививочных кабинетов медицинских организаций, проводящих плановые профилактические прививки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения казахстана, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, караганда, казахстан

Казахстан планирует зарегистрировать вакцину "Спутник V" до 12 февраля

10:27 22.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВакцина от CoVID-19 "Гам-КОВИД-Вак"
Вакцина от CoVID-19 Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НУР-СУЛТАН, 22 дек - РИА Новости. Казахстан планирует зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V", производство которой началось на базе фармацевтического комплекса в Караганде, до 12 февраля, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Пресс-служба правительства Казахстана ранее сообщила, что в понедельник на Карагандинском фармацевтическом комплексе был дан старт производству российской вакцины "Спутник V". Опытная партия вакцин "Спутник V" в объеме 6 тысяч доз, выпущенная на Карагандинском фармзаводе, отправлена для проверки качества в РФ. Сообщалось, что республика планирует начать массовую вакцинацию российской вакциной в феврале 2021 года.
В информации министерства здравоохранения Казахстана отмечается, что "с 24 декабря 2020 года по 21 января 2021 года вакцина пройдет контроль качества опытных серий в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, в случае успешной проверки с 26 января по 11 февраля 2021 года планируется зарегистрировать препарат в Республике Казахстан".
"Мы планируем завершить регистрацию произведенной на нашей площадке вакцины и передать первую партию в РФПИ до 12 февраля 2021. Владельцем продукции и поставщиком вакцины Единому Дистрибьютеру ТОО "СК-Фармация" является Российский Фонд прямых инвестиций", - сообщил генеральный директор ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" Сергей Барон, слова которого приводит пресс-служба.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Планируется, что в феврале 2021 года будет произведено 80 тысяч доз вакцины "Спутник V", в марте – 150 тысяч доз, а с апреля объемы будут доведены до 600 тысяч доз. В министерстве сообщили, что, по предварительной информации, для иммунизации 20% населения необходимо от 6 миллионов и до 20 миллионов доз для 50% населения с учетом двукратного графика иммунизации. Окончательные данные по потребности в вакцине формируются. В настоящее время министерство здравоохранения готовит план по организации и проведению вакцинации против COVID-19. Вакцинация против будет организована на базе существующих прививочных кабинетов медицинских организаций, проводящих плановые профилактические прививки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения КазахстанаКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоКарагандаКазахстан
 
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