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Источник оценил идею украинского политолога о "Перл-Харборе" для России
Источник оценил идею украинского политолога о "Перл-Харборе" для России
Автор идеи на Украине о "новом Перл-Харборе" для ВМФ России в Крыму мыслит категориями одной из стран-агрессоров, развязавших Вторую мировую войну, заявил РИА... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:46
2020-12-22T14:46
россия
перл-харбор
вторая мировая война (1939-1945)
украина
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Автор идеи на Украине о "новом Перл-Харборе" для ВМФ России в Крыму мыслит категориями одной из стран-агрессоров, развязавших Вторую мировую войну, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда выступил с призывом к киевским властям разработать стратегию военного "освобождения" Крыма и Донбасса. Среди конкретных мер он предлагает устроить российскому флоту "новый Перл-Харбор"
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россия
перл-харбор
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россия, перл-харбор, вторая мировая война (1939-1945), украина, в мире

Источник оценил идею украинского политолога о "Перл-Харборе" для России

14:46 22.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастник акции националистов в Киеве
Участник акции националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Автор идеи на Украине о "новом Перл-Харборе" для ВМФ России в Крыму мыслит категориями одной из стран-агрессоров, развязавших Вторую мировую войну, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.
Ранее украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда выступил с призывом к киевским властям разработать стратегию военного "освобождения" Крыма и Донбасса. Среди конкретных мер он предлагает устроить российскому флоту "новый Перл-Харбор"
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
13:46
Аксенов прокомментировал призыв устроить России "Перл-Харбор"
"Очень показательно, что автор мыслит категориями Перл-Харбора, то есть категориями одной из стран-агрессоров, развязавших Вторую мировую", - сказал собеседник агентства.
 
РоссияПерл-ХарборВторая мировая война (1939-1945)УкраинаВ мире
 
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