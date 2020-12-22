https://ria.ru/20201222/ukraina-1590400810.html
Источник оценил идею украинского политолога о "Перл-Харборе" для России
Источник оценил идею украинского политолога о "Перл-Харборе" для России
Автор идеи на Украине о "новом Перл-Харборе" для ВМФ России в Крыму мыслит категориями одной из стран-агрессоров, развязавших Вторую мировую войну, заявил РИА... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:46
2020-12-22T14:46
2020-12-22T14:46
россия
перл-харбор
вторая мировая война (1939-1945)
украина
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Автор идеи на Украине о "новом Перл-Харборе" для ВМФ России в Крыму мыслит категориями одной из стран-агрессоров, развязавших Вторую мировую войну, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда выступил с призывом к киевским властям разработать стратегию военного "освобождения" Крыма и Донбасса. Среди конкретных мер он предлагает устроить российскому флоту "новый Перл-Харбор"
https://ria.ru/20201222/aksenov-1590385214.html
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россия, перл-харбор, вторая мировая война (1939-1945), украина, в мире