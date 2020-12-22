https://ria.ru/20201222/ukraina-1590400810.html

Источник оценил идею украинского политолога о "Перл-Харборе" для России

Источник оценил идею украинского политолога о "Перл-Харборе" для России

Автор идеи на Украине о "новом Перл-Харборе" для ВМФ России в Крыму мыслит категориями одной из стран-агрессоров, развязавших Вторую мировую войну, заявил РИА... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T14:46

2020-12-22T14:46

2020-12-22T14:46

россия

перл-харбор

вторая мировая война (1939-1945)

украина

в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Автор идеи на Украине о "новом Перл-Харборе" для ВМФ России в Крыму мыслит категориями одной из стран-агрессоров, развязавших Вторую мировую войну, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда выступил с призывом к киевским властям разработать стратегию военного "освобождения" Крыма и Донбасса. Среди конкретных мер он предлагает устроить российскому флоту "новый Перл-Харбор"

https://ria.ru/20201222/aksenov-1590385214.html

россия

перл-харбор

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, перл-харбор, вторая мировая война (1939-1945), украина, в мире