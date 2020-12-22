https://ria.ru/20201222/ukraina-1590348510.html
Эксперт прокомментировал наложение ареста Украиной на 32 российских судна
Эксперт прокомментировал наложение ареста Украиной на 32 российских судна
Реакция России на провокационные действия Киева в отношении судов и их экипажей, заходящих в порты Крыма должна быть жесткой, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:27
2020-12-22T11:27
2020-12-22T11:27
сергей горбачев
азовское море
снг
интерпол
севастополь
херсон
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Реакция России на провокационные действия Киева в отношении судов и их экипажей, заходящих в порты Крыма должна быть жесткой, заявил РИА Новости директор института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой "Автономной республики Крым и города Севастополь", входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма. В ведомстве намерены обратиться в украинское бюро Интерпола для объявления их в розыск, а также направить запросы властям других стран для ареста плавсредств."Украина продолжает практику, которую начала несколько лет назад, и она не пресекается со стороны России должным образом. Это способствует продолжению этой практики и доказывает, что Киев не способен к компромиссам… Здесь МИД России, другие ведомства должны более жестко реагировать, чтобы подобная практика были прекращена", - сказал Горбачев.Он напомнил, что после керченской провокации Киева Россия возвратила Украине малые бронированные корабли, а захваченный в Азовском море крымский сейнер "Норд" так и не возвращен обратно, не первый год в Херсоне стоит арестованное судно "Механик Погодин", которое также заходило в Крым. Арестованными ранее были и другие российские суда, которые появлялись в портах полуострова. Эксперт указал еще на одну важную проблему – возможность работы крымских моряков при получении украинских паспортов."Тысячи моряков загранплавания, проживающих в Крыму и Севастополе, вынуждены после русской весны наниматься на работу через крюинговые компании по паспортам Украины. В любое время Киев в этом вопросе может пойти на провокацию, и это надо учитывать, и вопрос защиты наших моряков решать системно", - сказал Горбачев.По мнению эксперта, морская и портовая сферы Крыма и Севастополя требуют более пристального внимания со стороны федеральных властей. Горбачев считает, что вопрос о действиях Киева необходимо поднимать на международном уровне, так как налицо нарушение прав свободы мореплавания, экипажей и законодательства о международном морском праве.
https://ria.ru/20201221/krym-1590234038.html
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сергей горбачев, азовское море, снг, интерпол, севастополь, херсон, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости.
Реакция России на провокационные действия Киева
в отношении судов и их экипажей, заходящих в порты Крыма должна быть жесткой, заявил РИА Новости директор института стран СНГ
в Севастополе
, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
.
Украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой "Автономной республики Крым и города Севастополь", входящей в структуру генпрокуратуры Украины
, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма. В ведомстве намерены обратиться в украинское бюро Интерпола
для объявления их в розыск, а также направить запросы властям других стран для ареста плавсредств.
"Украина продолжает практику, которую начала несколько лет назад, и она не пресекается со стороны России должным образом. Это способствует продолжению этой практики и доказывает, что Киев не способен к компромиссам… Здесь МИД России, другие ведомства должны более жестко реагировать, чтобы подобная практика были прекращена", - сказал Горбачев.
Он напомнил, что после керченской провокации Киева Россия возвратила Украине малые бронированные корабли, а захваченный в Азовском море
крымский сейнер "Норд" так и не возвращен обратно, не первый год в Херсоне
стоит арестованное судно "Механик Погодин", которое также заходило в Крым. Арестованными ранее были и другие российские суда, которые появлялись в портах полуострова. Эксперт указал еще на одну важную проблему – возможность работы крымских моряков при получении украинских паспортов.
"Тысячи моряков загранплавания, проживающих в Крыму и Севастополе, вынуждены после русской весны наниматься на работу через крюинговые компании по паспортам Украины. В любое время Киев в этом вопросе может пойти на провокацию, и это надо учитывать, и вопрос защиты наших моряков решать системно", - сказал Горбачев.
По мнению эксперта, морская и портовая сферы Крыма и Севастополя требуют более пристального внимания со стороны федеральных властей. Горбачев считает, что вопрос о действиях Киева необходимо поднимать на международном уровне, так как налицо нарушение прав свободы мореплавания, экипажей и законодательства о международном морском праве.