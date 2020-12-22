https://ria.ru/20201222/ukraina-1590348510.html

Эксперт прокомментировал наложение ареста Украиной на 32 российских судна

Эксперт прокомментировал наложение ареста Украиной на 32 российских судна

Реакция России на провокационные действия Киева в отношении судов и их экипажей, заходящих в порты Крыма должна быть жесткой, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:27

2020-12-22T11:27

2020-12-22T11:27

сергей горбачев

азовское море

снг

интерпол

севастополь

херсон

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Реакция России на провокационные действия Киева в отношении судов и их экипажей, заходящих в порты Крыма должна быть жесткой, заявил РИА Новости директор института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой "Автономной республики Крым и города Севастополь", входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма. В ведомстве намерены обратиться в украинское бюро Интерпола для объявления их в розыск, а также направить запросы властям других стран для ареста плавсредств."Украина продолжает практику, которую начала несколько лет назад, и она не пресекается со стороны России должным образом. Это способствует продолжению этой практики и доказывает, что Киев не способен к компромиссам… Здесь МИД России, другие ведомства должны более жестко реагировать, чтобы подобная практика были прекращена", - сказал Горбачев.Он напомнил, что после керченской провокации Киева Россия возвратила Украине малые бронированные корабли, а захваченный в Азовском море крымский сейнер "Норд" так и не возвращен обратно, не первый год в Херсоне стоит арестованное судно "Механик Погодин", которое также заходило в Крым. Арестованными ранее были и другие российские суда, которые появлялись в портах полуострова. Эксперт указал еще на одну важную проблему – возможность работы крымских моряков при получении украинских паспортов."Тысячи моряков загранплавания, проживающих в Крыму и Севастополе, вынуждены после русской весны наниматься на работу через крюинговые компании по паспортам Украины. В любое время Киев в этом вопросе может пойти на провокацию, и это надо учитывать, и вопрос защиты наших моряков решать системно", - сказал Горбачев.По мнению эксперта, морская и портовая сферы Крыма и Севастополя требуют более пристального внимания со стороны федеральных властей. Горбачев считает, что вопрос о действиях Киева необходимо поднимать на международном уровне, так как налицо нарушение прав свободы мореплавания, экипажей и законодательства о международном морском праве.

https://ria.ru/20201221/krym-1590234038.html

https://ria.ru/20201218/ukraina-1589895414.html

азовское море

севастополь

херсон

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сергей горбачев, азовское море, снг, интерпол, севастополь, херсон, в мире