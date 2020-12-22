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Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
Украинские суды по ходатайству прокуратуры "Автономной республики Крым и города Севастополь", входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T06:01
2020-12-22T09:40
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украина
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КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Украинские суды по ходатайству прокуратуры "Автономной республики Крым и города Севастополь", входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма. В релизе говорится, что эти суда "нарушили порядок въезда на полуостров и выезда оттуда". В ведомстве намерены обратиться в украинское бюро Интерпола для объявления их в розыск, а также направить запросы властям других стран для ареста плавсредств.Кому конкретно принадлежат упомянутые суда и под какими флагами они ходят, не уточняется.Прокуратура заявила, что заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты в Крыму квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины, они влекут за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов. В ноябре прокуратура "Автономной республики Крым и города Севастополь" аналогичным образом заочно арестовала 44 российских самолета из-за полетов на полуостров. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал это решение "мелкой пакостью" и "жестом бессильной злобы", а депутат Госдумы от республики Руслан Бальбек заявил, что арест российских самолетов — это всего лишь "отчет о проделанной работе".
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интерпол, республика крым, украина, в мире

Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты

06:01 22.12.2020 (обновлено: 09:40 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Украинские суды по ходатайству прокуратуры "Автономной республики Крым и города Севастополь", входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма.
В релизе говорится, что эти суда "нарушили порядок въезда на полуостров и выезда оттуда". В ведомстве намерены обратиться в украинское бюро Интерпола для объявления их в розыск, а также направить запросы властям других стран для ареста плавсредств.
Кому конкретно принадлежат упомянутые суда и под какими флагами они ходят, не уточняется.
Прокуратура заявила, что заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты в Крыму квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины, они влекут за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.
В ноябре прокуратура "Автономной республики Крым и города Севастополь" аналогичным образом заочно арестовала 44 российских самолета из-за полетов на полуостров. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал это решение "мелкой пакостью" и "жестом бессильной злобы", а депутат Госдумы от республики Руслан Бальбек заявил, что арест российских самолетов — это всего лишь "отчет о проделанной работе".
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