https://ria.ru/20201222/ukraina-1590314469.html
Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
Украинские суды по ходатайству прокуратуры "Автономной республики Крым и города Севастополь", входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T06:01
2020-12-22T06:01
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КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Украинские суды по ходатайству прокуратуры "Автономной республики Крым и города Севастополь", входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма. В релизе говорится, что эти суда "нарушили порядок въезда на полуостров и выезда оттуда". В ведомстве намерены обратиться в украинское бюро Интерпола для объявления их в розыск, а также направить запросы властям других стран для ареста плавсредств.Кому конкретно принадлежат упомянутые суда и под какими флагами они ходят, не уточняется.Прокуратура заявила, что заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты в Крыму квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины, они влекут за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов. В ноябре прокуратура "Автономной республики Крым и города Севастополь" аналогичным образом заочно арестовала 44 российских самолета из-за полетов на полуостров. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал это решение "мелкой пакостью" и "жестом бессильной злобы", а депутат Госдумы от республики Руслан Бальбек заявил, что арест российских самолетов — это всего лишь "отчет о проделанной работе".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интерпол, республика крым, украина, в мире
КИЕВ, 22 дек — РИА Новости.
Украинские суды по ходатайству прокуратуры "Автономной республики Крым и города Севастополь", входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, заочно арестовали
32 судна из-за заходов в порты Крыма.
В релизе говорится, что эти суда "нарушили порядок въезда на полуостров и выезда оттуда". В ведомстве намерены обратиться в украинское бюро Интерпола для объявления их в розыск, а также направить запросы властям других стран для ареста плавсредств.
Кому конкретно принадлежат упомянутые суда и под какими флагами они ходят, не уточняется.
Прокуратура заявила, что заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты в Крыму квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины, они влекут за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.
В ноябре прокуратура "Автономной республики Крым и города Севастополь" аналогичным образом заочно арестовала 44 российских самолета из-за полетов на полуостров. Глава Крыма Сергей Аксенов
назвал это решение "мелкой пакостью" и "жестом бессильной злобы", а депутат Госдумы от республики Руслан Бальбек
заявил, что арест российских самолетов — это всего лишь "отчет о проделанной работе".