https://ria.ru/20201222/uchenyy-1590365387.html

СК назвал причину смерти ученого-генетика в Петербурге

СК назвал причину смерти ученого-генетика в Петербурге

Причиной смерти мужчины в Петербурге, которого СМИ идентифицировали как биолога Александра Каганского, по предварительным данным, стало падение с высоты, в... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:44

2020-12-22T12:44

2020-12-22T12:46

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Причиной смерти мужчины в Петербурге, которого СМИ идентифицировали как биолога Александра Каганского, по предварительным данным, стало падение с высоты, в качестве одной из версий рассматривается суицид, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.Ранее СК сообщал, что 19 декабря около дома на улице Замшина в Санкт-Петербурге обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти, имени погибшего в сообщении не было. Возбуждено дело об убийстве, задержан подозреваемый - 45-летний местный житель.По данным интернет-издания "Фонтанка", убитый - биолог Александр Каганский. В Дальневосточном федеральном университете подтвердили, что 19 декабря на 46-м году погиб профессор ДВФУ, директор центра геномной и регенеративной медицины школы биомедицины ДВФУ, кандидат биологических наук Александр Каганский. Как отмечали в вузе, в свои 45 лет Каганский являлся одним из ведущих российских ученых в области генетики, молекулярной и клеточной биологии.Как отмечает городское следственное ведомство, в рамках расследования уголовного дела "рассматриваются различные версии, в том числе версия суицида"."Ранее сообщалось о задержании в качестве подозреваемого 45-летнего местного жителя, причастность которого в настоящее время к совершению указанного преступления не установлена", - уточняет ГСУ.

https://ria.ru/20201221/uchenyy-1590185617.html

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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия