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Жителя Стерлитамака заподозрили в убийстве кондуктора на остановке
Жителя Стерлитамака заподозрили в убийстве кондуктора на остановке
Правоохранители задержали жителя башкирского Стерлитамака по подозрению в убийстве кондуктора общественного транспорта на автобусной остановке. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:00
2020-12-22T10:00
республика башкортостан
стерлитамак
происшествия
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УФА, 22 дек – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя башкирского Стерлитамака по подозрению в убийстве кондуктора общественного транспорта на автобусной остановке.Источник РИА Новости в полиции сообщил, что инцидент произошел утром, когда кондуктор подошла к автобусной остановке, чтобы поехать на работу в депо.В пресс-службе МВД по Башкирии РИА Новости заявили, что в полицию поступило сообщение от горожанки о том, что её родственник ударил на остановке ножом человека."Прибывшие сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 1998 года рождения, ранее судимого за причинение тяжких телесных повреждений, и доставили его в отдел. Сейчас мужчина передан следователям СУСК РФ по РБ. Обстоятельства преступления устанавливаются", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20200630/1573658821.html
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республика башкортостан, стерлитамак, происшествия

Жителя Стерлитамака заподозрили в убийстве кондуктора на остановке

10:00 22.12.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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УФА, 22 дек – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя башкирского Стерлитамака по подозрению в убийстве кондуктора общественного транспорта на автобусной остановке.
Источник РИА Новости в полиции сообщил, что инцидент произошел утром, когда кондуктор подошла к автобусной остановке, чтобы поехать на работу в депо.
"К ней подошел неизвестный мужчина, спросил, куда можно уехать с этой остановки. Между ними, по предварительным данным, произошел конфликт, и он, ударив ее ножом, убежал к сестре", - рассказал собеседник, отметив, что раненая скончалась.
В пресс-службе МВД по Башкирии РИА Новости заявили, что в полицию поступило сообщение от горожанки о том, что её родственник ударил на остановке ножом человека.
"Прибывшие сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 1998 года рождения, ранее судимого за причинение тяжких телесных повреждений, и доставили его в отдел. Сейчас мужчина передан следователям СУСК РФ по РБ. Обстоятельства преступления устанавливаются", - отметили в ведомстве.
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