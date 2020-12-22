https://ria.ru/20201222/ubiystvo-1590327260.html

Жителя Стерлитамака заподозрили в убийстве кондуктора на остановке

Жителя Стерлитамака заподозрили в убийстве кондуктора на остановке

Правоохранители задержали жителя башкирского Стерлитамака по подозрению в убийстве кондуктора общественного транспорта на автобусной остановке. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:00

2020-12-22T10:00

2020-12-22T10:00

республика башкортостан

стерлитамак

происшествия

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УФА, 22 дек – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя башкирского Стерлитамака по подозрению в убийстве кондуктора общественного транспорта на автобусной остановке.Источник РИА Новости в полиции сообщил, что инцидент произошел утром, когда кондуктор подошла к автобусной остановке, чтобы поехать на работу в депо.В пресс-службе МВД по Башкирии РИА Новости заявили, что в полицию поступило сообщение от горожанки о том, что её родственник ударил на остановке ножом человека."Прибывшие сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 1998 года рождения, ранее судимого за причинение тяжких телесных повреждений, и доставили его в отдел. Сейчас мужчина передан следователям СУСК РФ по РБ. Обстоятельства преступления устанавливаются", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20200630/1573658821.html

республика башкортостан

стерлитамак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, стерлитамак, происшествия