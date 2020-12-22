https://ria.ru/20201222/turtsiya-1590440501.html

Гостям турецких отелей напомнили о правилах празднования Нового года

Гостям турецких отелей напомнили о правилах празднования Нового года

Туристам, которые собираются отметить наступление Нового года в Турции, стоит уточнять у своих турагентов, как праздник будет организован в конкретном отеле... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T18:12

2020-12-22T18:12

2020-12-22T18:21

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Туристам, которые собираются отметить наступление Нового года в Турции, стоит уточнять у своих турагентов, как праздник будет организован в конкретном отеле после того, как в стране был введен тотальный запрет на проведение массовых новогодних мероприятий, заявила РИА новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.Ранее МВД Турции разослало во все провинции страны циркуляр, где говорится, что все развлекательные новогодние программы в гостиницах отменены в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. С 22 часов 31 декабря до пяти часов 4 января запрещается исполнение и трансляция музыки в ресторанах, холлах и других общих помещениях отелей."Ничего страшного не произошло. Праздновать наступление Нового года в турецких отелях обязательно будут, но, в каком формате это будет происходить, решает руководство гостиниц. В каждой отмечать будут по собственной программе. Мы рекомендуем туристам обязательно узнавать о том, как будет проходить мероприятие, у своего турагента", — сказала собеседник агентства.По ее словам, отели уже украшены в новогоднем стиле, там установлены елки. "Хочу успокоить туристов, что встреча Нового года не пройдет незамеченной. Единственно, что она будет организована без очень громкой музыки и без танцев у банкетных столов в закрытых помещениях", — прокомментировала ситуацию Осипова.

https://ria.ru/20201217/dominikana-1589513577.html

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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, наталья осипова, новый год, турция