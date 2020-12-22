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Борисов сообщил о продолжающихся испытаниях "Циркона"
Борисов сообщил о продолжающихся испытаниях "Циркона"
Испытания новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" продолжаются, сообщил журналистам во вторник вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:18
2020-12-22T12:18
юрий борисов (вице-премьер)
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Испытания новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" продолжаются, сообщил журналистам во вторник вице-премьер Юрий Борисов.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковыми ракетами "Циркон" будут вооружаться как надводные корабли, так и подлодки.При этом ранее Минобороны сообщало о двух успешных испытательных пусках "Циркона" с борта фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". О пусках ракеты с подлодок пока не объявлялось.Сейчас проходит испытания новейшая атомная подлодка проекта 885М "Казань" - носитель ракет подобного класса.
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юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, безопасность

Борисов сообщил о продолжающихся испытаниях "Циркона"

12:18 22.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИспытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Флота Советского Союза Горшков из акватории Белого моря по береговой цели - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Испытания новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" продолжаются, сообщил журналистам во вторник вице-премьер Юрий Борисов.
"Сейчас идут испытания", - ответил он на вопрос о "Цирконе".
Первый запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море по морской цели в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 12:34
Тихоокеанский флот вооружат шестью корветами с "Цирконами"
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковыми ракетами "Циркон" будут вооружаться как надводные корабли, так и подлодки.
При этом ранее Минобороны сообщало о двух успешных испытательных пусках "Циркона" с борта фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". О пусках ракеты с подлодок пока не объявлялось.
Сейчас проходит испытания новейшая атомная подлодка проекта 885М "Казань" - носитель ракет подобного класса.
 
Юрий Борисов (вице-премьер)Владимир ПутинБезопасность
 
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