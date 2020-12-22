https://ria.ru/20201222/tsirkon-1590358667.html
Борисов сообщил о продолжающихся испытаниях "Циркона"
Борисов сообщил о продолжающихся испытаниях "Циркона"
Испытания новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" продолжаются, сообщил журналистам во вторник вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:18
2020-12-22T12:18
2020-12-22T12:18
юрий борисов (вице-премьер)
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Испытания новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" продолжаются, сообщил журналистам во вторник вице-премьер Юрий Борисов.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковыми ракетами "Циркон" будут вооружаться как надводные корабли, так и подлодки.При этом ранее Минобороны сообщало о двух успешных испытательных пусках "Циркона" с борта фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". О пусках ракеты с подлодок пока не объявлялось.Сейчас проходит испытания новейшая атомная подлодка проекта 885М "Казань" - носитель ракет подобного класса.
https://radiosputnik.ria.ru/20201215/vooruzhenie-1589301972.html
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юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, безопасность