https://ria.ru/20201222/tsenzura-1590391271.html

Госдума одобрила во II чтении санкции за цензуру против российских СМИ

Госдума одобрила во II чтении санкции за цензуру против российских СМИ

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T14:10

2020-12-22T14:10

2020-12-22T14:14

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ.Третье чтение запланировано на среду.Согласно законопроекту, иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. При этом решение о мерах в отношении иностранных платформ будет приниматься по согласованию с МИД России. Генпрокурор по согласованию с МИД РФ сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе. Законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Эта инициатива стала ответной мерой на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД отменяет решение о мерах. Законопроект предусматривает блокировку, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин.Как ранее пояснял глава комитета ГД по информполитике и один из авторов проекта Александр Хинштейн, внесенные ко второму чтению поправки носят юридико-технический характер. Так, в тексте прописывается, что такое сеть "интернет", вводятся более четкие критерии о том, по каким обстоятельствам, указанным в действующем законодательстве, подпадают те или иные субъекты. -

https://ria.ru/20201217/smi-1589741603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон горелкин, youtube, александр хинштейн, twitter, госдума рф, политика