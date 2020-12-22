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Госдума одобрила во II чтении санкции за цензуру против российских СМИ
Госдума одобрила во II чтении санкции за цензуру против российских СМИ
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:10
2020-12-22T14:14
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ.Третье чтение запланировано на среду.Согласно законопроекту, иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. При этом решение о мерах в отношении иностранных платформ будет приниматься по согласованию с МИД России. Генпрокурор по согласованию с МИД РФ сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе. Законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Эта инициатива стала ответной мерой на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД отменяет решение о мерах. Законопроект предусматривает блокировку, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин.Как ранее пояснял глава комитета ГД по информполитике и один из авторов проекта Александр Хинштейн, внесенные ко второму чтению поправки носят&nbsp; юридико-технический характер. Так, в тексте прописывается, что такое сеть "интернет", вводятся более четкие критерии о том, по каким обстоятельствам, указанным в действующем законодательстве, подпадают те или иные субъекты. -
https://ria.ru/20201217/smi-1589741603.html
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РИА Новости
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антон горелкин, youtube, александр хинштейн, twitter, госдума рф, политика

Госдума одобрила во II чтении санкции за цензуру против российских СМИ

14:10 22.12.2020 (обновлено: 14:14 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ.
Третье чтение запланировано на среду.
Согласно законопроекту, иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. При этом решение о мерах в отношении иностранных платформ будет приниматься по согласованию с МИД России. Генпрокурор по согласованию с МИД РФ сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе. Законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Эта инициатива стала ответной мерой на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.
Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД отменяет решение о мерах. Законопроект предусматривает блокировку, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин.
Как ранее пояснял глава комитета ГД по информполитике и один из авторов проекта Александр Хинштейн, внесенные ко второму чтению поправки носят  юридико-технический характер. Так, в тексте прописывается, что такое сеть "интернет", вводятся более четкие критерии о том, по каким обстоятельствам, указанным в действующем законодательстве, подпадают те или иные субъекты. -
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