Госдума одобрила во II чтении санкции за цензуру против российских СМИ
14:10 22.12.2020 (обновлено: 14:14 22.12.2020)
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ.
Третье чтение запланировано на среду.
Согласно законопроекту, иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. При этом решение о мерах в отношении иностранных платформ будет приниматься по согласованию с МИД России. Генпрокурор по согласованию с МИД РФ сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе. Законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Эта инициатива стала ответной мерой на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.
Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД отменяет решение о мерах. Законопроект предусматривает блокировку, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин.
Как ранее пояснял глава комитета ГД по информполитике и один из авторов проекта Александр Хинштейн, внесенные ко второму чтению поправки носят юридико-технический характер. Так, в тексте прописывается, что такое сеть "интернет", вводятся более четкие критерии о том, по каким обстоятельствам, указанным в действующем законодательстве, подпадают те или иные субъекты. -