https://ria.ru/20201222/transport-1590423070.html

Госдума поддержала наказание за умышленное препятствие транспорту

Госдума поддержала наказание за умышленное препятствие транспорту

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о наказании за умышленное создание препятствий движению транспорта и... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:27

2020-12-22T16:27

2020-12-22T16:27

дмитрий вяткин

единая россия

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о наказании за умышленное создание препятствий движению транспорта и пешеходов: если такое нарушение по неосторожности повлекло смерть человека, наказание составит до 8 лет тюрьмы, двух и более лиц - до 10 лет.Автором инициативы стал депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин.Также Госдума приняла решение рассмотреть законопроект во втором чтении уже в среду. "Просьба комитету профессионально подойти и соответственно провести заседание комитета (для подготовки законопроекта ко второму чтению)", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.Проектом предлагается внести в статью 267 УК РФ "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения" ряд уточнений в части санкций, когда умышленное создание препятствий для транспорта и пешеходов повлекли вред здоровью человека в легкой или средней тяжести.В частности разрушение, повреждение или приведение в негодность транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, а также умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов будут грозить штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от года до двух лет, либо обязательными работами до 240 часов, либо принудительными работами на срок до года, либо лишением свободы на тот же срок.Те же деяния, повлекшие по неосторожности легкий вред здоровью, предлагается наказывать штрафом от 200 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за 2-2,5 года, либо обязательными работами до 300 часов, либо принудительными работами до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.Если такие нарушения повлекли по неосторожности вред здоровью средней тяжести, штраф составит от 300 до 600 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 2,5 до 3 лет, либо обязательные работы на срок до 400 часов, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.Кроме того, если подобные нарушения стали причиной тяжкого вреда здоровью или крупного ущерба (свыше 1 миллиона рублей), штраф составит от 400 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо обязательные работы на срок до 450 часов либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.Если подобное деяние стало причиной гибели одного человека, то наказание составит до 8 лет лишения свободы, если двух и более лиц - до 10 лет.

https://ria.ru/20201222/tabak-1590404599.html

https://ria.ru/20201222/vytrezviteli-1590333075.html

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дмитрий вяткин, единая россия, общество