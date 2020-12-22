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Сторонники Трампа готовят для него "инаугурацию" на второй срок
Сторонники Трампа готовят для него "инаугурацию" на второй срок
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа планируют провести альтернативную "онлайн-инаугурацию" для него в день, когда присягу примет победивший... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T02:32
2020-12-22T02:32
2020-12-22T09:06
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа планируют провести альтернативную "онлайн-инаугурацию" для него в день, когда присягу примет победивший на ноябрьских выборах Джо Байден.На странице мероприятия в Facebook указано, что оно пройдет 20 января в полдень по времени Восточного побережья США (20:00 мск). В описании говорится, что его организует группа сторонников Трампа численностью 325 тысяч человек, которая не связана с какой-либо формальной организацией. Желание принять участие в мероприятии изъявили 62 тысячи человек.Facebook пометил страницу напоминанием, что "избранным 46-м президентом США по итогам прошедших 3 ноября выборов является Джо Байден".Победу Байдена подтвердило голосование выборщиков, на котором он набрал 306 голосов (для победы необходимо 270), формально 6 января ее должен подтвердить конгресс. Трамп поражения до сих пор не признал и продолжает оспаривать победу Байдена в судах. Ранее его представители заявили, что проводят альтернативное голосование выборщиков, результаты которого будут также направлены в конгресс.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости.
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа
планируют провести альтернативную "онлайн-инаугурацию" для него в день, когда присягу примет победивший на ноябрьских выборах Джо Байден
.
На странице
мероприятия в Facebook указано, что оно пройдет 20 января в полдень по времени Восточного побережья США (20:00 мск). В описании говорится, что его организует группа сторонников Трампа численностью 325 тысяч человек, которая не связана с какой-либо формальной организацией. Желание принять участие в мероприятии изъявили 62 тысячи человек.
Facebook пометил страницу напоминанием, что "избранным 46-м президентом США по итогам прошедших 3 ноября выборов является Джо Байден".
Победу Байдена подтвердило голосование выборщиков, на котором он набрал 306 голосов (для победы необходимо 270), формально 6 января ее должен подтвердить конгресс.
Трамп поражения до сих пор не признал и продолжает оспаривать победу Байдена в судах. Ранее его представители заявили, что проводят альтернативное голосование выборщиков, результаты которого будут также направлены в конгресс.