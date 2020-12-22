https://ria.ru/20201222/tramp-1590312240.html

Сторонники Трампа готовят для него "инаугурацию" на второй срок

Сторонники Трампа готовят для него "инаугурацию" на второй срок

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа планируют провести альтернативную "онлайн-инаугурацию" для него в день, когда присягу примет победивший... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T02:32

2020-12-22T02:32

2020-12-22T09:06

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа планируют провести альтернативную "онлайн-инаугурацию" для него в день, когда присягу примет победивший на ноябрьских выборах Джо Байден.На странице мероприятия в Facebook указано, что оно пройдет 20 января в полдень по времени Восточного побережья США (20:00 мск). В описании говорится, что его организует группа сторонников Трампа численностью 325 тысяч человек, которая не связана с какой-либо формальной организацией. Желание принять участие в мероприятии изъявили 62 тысячи человек.Facebook пометил страницу напоминанием, что "избранным 46-м президентом США по итогам прошедших 3 ноября выборов является Джо Байден".Победу Байдена подтвердило голосование выборщиков, на котором он набрал 306 голосов (для победы необходимо 270), формально 6 января ее должен подтвердить конгресс. Трамп поражения до сих пор не признал и продолжает оспаривать победу Байдена в судах. Ранее его представители заявили, что проводят альтернативное голосование выборщиков, результаты которого будут также направлены в конгресс.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире