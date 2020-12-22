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В России готовят тест-систему для выявления новой мутации коронавируса

В России готовят тест-систему для выявления новой мутации коронавируса

Институт эпидемиологии готовит специальную тест-систему для выявления новой мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании, сообщила глава Роспотребнадзора РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:02

2020-12-22T17:02

2020-12-22T17:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

великобритания

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Институт эпидемиологии готовит специальную тест-систему для выявления новой мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы за двое суток провели оценку ПЦР тест-систем, которые производятся тремя научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора: это "Вектором", институтом Пастера и Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии. Ученые представили нам достоверные материалы о том, что включенные в ПЦР тест-системы праймеры и зонды никак не связаны с теми локусами, которые подверглись мутациям по данным наших коллег из Великобритании. То есть, эти тест-системы абсолютно четко могут выявлять любые вирусы, как с мутациями, так и нет, на территории Российской Федерации ", - сказала Попова на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Вместе с тем, поручение дано институту эпидемиологии центральному научно-исследовательскому, и они уже начали это делать, - готовить специальную тест-систему, которая выявляла бы именно этот мутирующий вариант вируса", - добавила она.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, общество