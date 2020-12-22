В России готовят тест-систему для выявления новой мутации коронавируса
О том, что в Великобритании выявили новую разновидность коронавируса, глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил в середине декабря.
О том, что в Великобритании выявили новую разновидность коронавируса, глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил в середине декабря.
Вирусологи подтвердили, что новый штамм распространяется на 70 процентов быстрее предыдущих форм SARS-CoV-2 и требует от людей предельной осторожности.
Вирусологи подтвердили, что новый штамм распространяется на 70 процентов быстрее предыдущих форм SARS-CoV-2 и требует от людей предельной осторожности.
С 20 декабря Лондон и юго-восток Великобритании перешли в режим локдауна. Власти Уэльса и Шотландии тоже ввели новые ограничения.
С 20 декабря Лондон и юго-восток Великобритании перешли в режим локдауна. Власти Уэльса и Шотландии тоже ввели новые ограничения.
Британцев просят не выходить на улицу, а если и покидать дом, то только по острой необходимости.
Британцев просят не выходить на улицу, а если и покидать дом, то только по острой необходимости.
Почта временно не принимает посылки и письма в Европу. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто не может встретить Рождество с родными и надеялся порадовать их подарками.
Почта временно не принимает посылки и письма в Европу. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто не может встретить Рождество с родными и надеялся порадовать их подарками.
Ключевым элементом в борьбе с распространением нового вируса ученые называют сокращение контактов людей, поэтому нельзя исключить ужесточения карантина.
Ключевым элементом в борьбе с распространением нового вируса ученые называют сокращение контактов людей, поэтому нельзя исключить ужесточения карантина.
Хотя мутирующий вирус существенно заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Хотя мутирующий вирус существенно заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока не ясно, сообщили в германском Институте Роберта Коха.
Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока не ясно, сообщили в германском Институте Роберта Коха.
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам сообщать о вызывающих беспокойство мутациях коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам сообщать о вызывающих беспокойство мутациях коронавируса.
В целом эксперты настроены оптимистично: во-первых, чем больше вирус мутирует, тем слабее он становится; а во-вторых, вакцины от COVID-19 смогут воздействовать и на новые штаммы.
В целом эксперты настроены оптимистично: во-первых, чем больше вирус мутирует, тем слабее он становится; а во-вторых, вакцины от COVID-19 смогут воздействовать и на новые штаммы.
Пока же некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Британией, чтобы избежать распространения новой разновидности коронавируса.
Пока же некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Британией, чтобы избежать распространения новой разновидности коронавируса.
О том, что в Великобритании выявили новую разновидность коронавируса, глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил в середине декабря.
Вирусологи подтвердили, что новый штамм распространяется на 70 процентов быстрее предыдущих форм SARS-CoV-2 и требует от людей предельной осторожности.
С 20 декабря Лондон и юго-восток Великобритании перешли в режим локдауна. Власти Уэльса и Шотландии тоже ввели новые ограничения.
Британцев просят не выходить на улицу, а если и покидать дом, то только по острой необходимости.
Почта временно не принимает посылки и письма в Европу. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто не может встретить Рождество с родными и надеялся порадовать их подарками.
Ключевым элементом в борьбе с распространением нового вируса ученые называют сокращение контактов людей, поэтому нельзя исключить ужесточения карантина.
Хотя мутирующий вирус существенно заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока не ясно, сообщили в германском Институте Роберта Коха.
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам сообщать о вызывающих беспокойство мутациях коронавируса.
В целом эксперты настроены оптимистично: во-первых, чем больше вирус мутирует, тем слабее он становится; а во-вторых, вакцины от COVID-19 смогут воздействовать и на новые штаммы.
Пока же некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Британией, чтобы избежать распространения новой разновидности коронавируса.