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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/test-1590432306.html
В России готовят тест-систему для выявления новой мутации коронавируса
В России готовят тест-систему для выявления новой мутации коронавируса
Институт эпидемиологии готовит специальную тест-систему для выявления новой мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании, сообщила глава Роспотребнадзора РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:02
2020-12-22T17:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Институт эпидемиологии готовит специальную тест-систему для выявления новой мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы за двое суток провели оценку ПЦР тест-систем, которые производятся тремя научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора: это "Вектором", институтом Пастера и Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии. Ученые представили нам достоверные материалы о том, что включенные в ПЦР тест-системы праймеры и зонды никак не связаны с теми локусами, которые подверглись мутациям по данным наших коллег из Великобритании. То есть, эти тест-системы абсолютно четко могут выявлять любые вирусы, как с мутациями, так и нет, на территории Российской Федерации ", - сказала Попова на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Вместе с тем, поручение дано институту эпидемиологии центральному научно-исследовательскому, и они уже начали это делать, - готовить специальную тест-систему, которая выявляла бы именно этот мутирующий вариант вируса", - добавила она.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, общество

В России готовят тест-систему для выявления новой мутации коронавируса

17:02 22.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПробирки с анализами лаборатории "Гемотест"
Пробирки с анализами лаборатории Гемотест - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Институт эпидемиологии готовит специальную тест-систему для выявления новой мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы за двое суток провели оценку ПЦР тест-систем, которые производятся тремя научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора: это "Вектором", институтом Пастера и Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии. Ученые представили нам достоверные материалы о том, что включенные в ПЦР тест-системы праймеры и зонды никак не связаны с теми локусами, которые подверглись мутациям по данным наших коллег из Великобритании. То есть, эти тест-системы абсолютно четко могут выявлять любые вирусы, как с мутациями, так и нет, на территории Российской Федерации ", - сказала Попова на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
"Вместе с тем, поручение дано институту эпидемиологии центральному научно-исследовательскому, и они уже начали это делать, - готовить специальную тест-систему, которая выявляла бы именно этот мутирующий вариант вируса", - добавила она.
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Зловредный штамм: жизнь в Лондоне после выявления новой мутации COVID-19
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

О том, что в Великобритании выявили новую разновидность коронавируса, глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил в середине декабря.

Девушка ждет поезд на перроне лондонского метро
1 из 12

О том, что в Великобритании выявили новую разновидность коронавируса, глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил в середине декабря.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Вирусологи подтвердили, что новый штамм распространяется на 70 процентов быстрее предыдущих форм SARS-CoV-2 и требует от людей предельной осторожности.

Прохожие у входа в метро возле лондонского вокзала Кингс-Кросс в Лондоне
2 из 12

Вирусологи подтвердили, что новый штамм распространяется на 70 процентов быстрее предыдущих форм SARS-CoV-2 и требует от людей предельной осторожности.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

С 20 декабря Лондон и юго-восток Великобритании перешли в режим локдауна. Власти Уэльса и Шотландии тоже ввели новые ограничения.

Опустевшее фойе офисного здания в Лондоне
3 из 12

С 20 декабря Лондон и юго-восток Великобритании перешли в режим локдауна. Власти Уэльса и Шотландии тоже ввели новые ограничения.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Британцев просят не выходить на улицу, а если и покидать дом, то только по острой необходимости.

Пассажиры в поезде из аэропорта Хитроу в Лондоне
4 из 12

Британцев просят не выходить на улицу, а если и покидать дом, то только по острой необходимости.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Почта временно не принимает посылки и письма в Европу. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто не может встретить Рождество с родными и надеялся порадовать их подарками.

Вход на лондонский вокзал Кингс-Кросс
5 из 12

Почта временно не принимает посылки и письма в Европу. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто не может встретить Рождество с родными и надеялся порадовать их подарками.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Ключевым элементом в борьбе с распространением нового вируса ученые называют сокращение контактов людей, поэтому нельзя исключить ужесточения карантина.

Велосипедист в медицинской маске на одной из опустевших улиц Лондона
6 из 12

Ключевым элементом в борьбе с распространением нового вируса ученые называют сокращение контактов людей, поэтому нельзя исключить ужесточения карантина.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Хотя мутирующий вирус существенно заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Молодой человек на входе в лондонское метро
7 из 12

Хотя мутирующий вирус существенно заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока не ясно, сообщили в германском Институте Роберта Коха.

Молодой человек на эскалаторе лондонского метро
8 из 12

Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока не ясно, сообщили в германском Институте Роберта Коха.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам сообщать о вызывающих беспокойство мутациях коронавируса.

Прохожий на одной из опустевших улиц Лондона
9 из 12

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам сообщать о вызывающих беспокойство мутациях коронавируса.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

В целом эксперты настроены оптимистично: во-первых, чем больше вирус мутирует, тем слабее он становится; а во-вторых, вакцины от COVID-19 смогут воздействовать и на новые штаммы.

Обмотанные лентой кресла в лондонском автобусе
10 из 12

В целом эксперты настроены оптимистично: во-первых, чем больше вирус мутирует, тем слабее он становится; а во-вторых, вакцины от COVID-19 смогут воздействовать и на новые штаммы.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Остается ждать и следить за ситуацией.

Мужчина в медицинской маске и перчатках за ноутбуком на одной из улиц Лондона
11 из 12

Остается ждать и следить за ситуацией.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Пока же некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Британией, чтобы избежать распространения новой разновидности коронавируса.

Прохожие возле закрытого паба в Лондоне
12 из 12

Пока же некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Британией, чтобы избежать распространения новой разновидности коронавируса.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
1 из 12

О том, что в Великобритании выявили новую разновидность коронавируса, глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил в середине декабря.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
2 из 12

Вирусологи подтвердили, что новый штамм распространяется на 70 процентов быстрее предыдущих форм SARS-CoV-2 и требует от людей предельной осторожности.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
3 из 12

С 20 декабря Лондон и юго-восток Великобритании перешли в режим локдауна. Власти Уэльса и Шотландии тоже ввели новые ограничения.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
4 из 12

Британцев просят не выходить на улицу, а если и покидать дом, то только по острой необходимости.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
5 из 12

Почта временно не принимает посылки и письма в Европу. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто не может встретить Рождество с родными и надеялся порадовать их подарками.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
6 из 12

Ключевым элементом в борьбе с распространением нового вируса ученые называют сокращение контактов людей, поэтому нельзя исключить ужесточения карантина.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
7 из 12

Хотя мутирующий вирус существенно заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
8 из 12

Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока не ясно, сообщили в германском Институте Роберта Коха.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
9 из 12

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам сообщать о вызывающих беспокойство мутациях коронавируса.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
10 из 12

В целом эксперты настроены оптимистично: во-первых, чем больше вирус мутирует, тем слабее он становится; а во-вторых, вакцины от COVID-19 смогут воздействовать и на новые штаммы.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
11 из 12

Остается ждать и следить за ситуацией.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
12 из 12

Пока же некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Британией, чтобы избежать распространения новой разновидности коронавируса.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
 
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