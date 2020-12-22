https://ria.ru/20201222/teplo-1590349408.html

В Москве текущий год стал рекордным по теплу и осадкам

В Москве текущий год стал рекордным по теплу и осадкам

Текущий год в Москве стал рекордным по теплу и осадкам, среднесуточная температура воздуха может достигнуть 7,9 градуса, сообщается на сайте метеобюро Москвы. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:30

2020-12-22T11:30

2020-12-22T11:30

москва

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Текущий год в Москве стал рекордным по теплу и осадкам, среднесуточная температура воздуха может достигнуть 7,9 градуса, сообщается на сайте метеобюро Москвы.Синоптики уточнили, что до этого рекордсменом по теплу был 2019 год с годовой аномалией плюс 2,8 градуса.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/peterburg-1590282545.html

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москва, общество