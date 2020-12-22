В Москве текущий год стал рекордным по теплу и осадкам
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Текущий год в Москве стал рекордным по теплу и осадкам, среднесуточная температура воздуха может достигнуть 7,9 градуса, сообщается на сайте метеобюро Москвы.
"До конца года осталось менее 10 дней, но уже сейчас ясно, что этот год в Москве окажется самым теплым с 1879 года. Даже если декабрь 2020 года завершится с нулевой аномалией температуры, средняя суточная температура воздуха в 2020 году достигнет плюс 7,8 - 7,9 градусов, что на 2,9-3 градуса выше нормы. А это рекорд", - говорится в сообщении.
Синоптики уточнили, что до этого рекордсменом по теплу был 2019 год с годовой аномалией плюс 2,8 градуса.
"Но это будет не единственный рекорд. С начала года в Москве выпало 886,7 миллиметра осадков. Это уже чуть больше, чем в рекордно сыром 2016 году с годовой суммой осадков 886,3 миллиметра. Но впереди еще один значимый снегопад, он и выведет 2020 год в абсолютные рекордсмены", - добавили в столичном Метеобюро.