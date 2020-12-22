Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/teplo-1590349408.html
В Москве текущий год стал рекордным по теплу и осадкам
В Москве текущий год стал рекордным по теплу и осадкам
Текущий год в Москве стал рекордным по теплу и осадкам, среднесуточная температура воздуха может достигнуть 7,9 градуса, сообщается на сайте метеобюро Москвы. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:30
2020-12-22T11:30
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588918385_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a5626bdecf3213fc432c06145859726e.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Текущий год в Москве стал рекордным по теплу и осадкам, среднесуточная температура воздуха может достигнуть 7,9 градуса, сообщается на сайте метеобюро Москвы.Синоптики уточнили, что до этого рекордсменом по теплу был 2019 год с годовой аномалией плюс 2,8 градуса.
https://radiosputnik.ria.ru/20201221/peterburg-1590282545.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588918385_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bec0410c3215df16fd125333318a669e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество

В Москве текущий год стал рекордным по теплу и осадкам

11:30 22.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновПосетители парка "Зарядье" в Москве
Посетители парка Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Текущий год в Москве стал рекордным по теплу и осадкам, среднесуточная температура воздуха может достигнуть 7,9 градуса, сообщается на сайте метеобюро Москвы.
"До конца года осталось менее 10 дней, но уже сейчас ясно, что этот год в Москве окажется самым теплым с 1879 года. Даже если декабрь 2020 года завершится с нулевой аномалией температуры, средняя суточная температура воздуха в 2020 году достигнет плюс 7,8 - 7,9 градусов, что на 2,9-3 градуса выше нормы. А это рекорд", - говорится в сообщении.
Вид на одну из набережных в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 19:18
Петербуржцам рассказали о погоде в предстоящие дни
Синоптики уточнили, что до этого рекордсменом по теплу был 2019 год с годовой аномалией плюс 2,8 градуса.
"Но это будет не единственный рекорд. С начала года в Москве выпало 886,7 миллиметра осадков. Это уже чуть больше, чем в рекордно сыром 2016 году с годовой суммой осадков 886,3 миллиметра. Но впереди еще один значимый снегопад, он и выведет 2020 год в абсолютные рекордсмены", - добавили в столичном Метеобюро.
 
МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:45Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Москве
16:44Мишустин оценил ситуацию с модернизацией системы здравоохранения
16:43В России выявили 1424 мутации коронавируса
16:42Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с новыми типами коронавируса
16:41Мишустин поручил регионам помогать эффективной работе здравоохранения
16:39Умер автор и продюсер "Чужого" Дэвид Гайлер
16:38В России 52 тысячи человек привились от COVID-19
16:38Врач призвал сутки не садиться за руль после приема алкоголя
16:36В России около 80% больных COVID-19 лечатся амбулаторно
16:36Мурашко оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах
16:35Мурашко назвал нагрузку на здравоохранение из-за COVID-19 колоссальной
16:34В ЦБ допустили "демонтаж" института накопительных пенсий
16:34Собянин заявил о росте числа госпитализаций больных COVID-19 в Москве
16:34Собянин оценил возможность послабления ограничительных мер по COVID-19
16:33Мишустин попросил Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом
16:31Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве очень сложной
16:30Правительство выделило 52 миллиарда рублей на выплаты медикам
16:28В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад
16:28Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
16:28Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год
Лента новостейМолния