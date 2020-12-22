https://ria.ru/20201222/temp-1590408081.html
В Петербурге заявили о снижении темпов прироста госпитализаций с COVID-19
В Петербурге заявили о снижении темпов прироста госпитализаций с COVID-19
2020-12-22T15:15
2020-12-22T15:15
2020-12-22T15:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589622354_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_81425670892dad7b3716fc2431709ff1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Темпы прироста госпитализаций пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге снизились в конце прошлой и начале текущей недели, говорится в материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.Согласно графику, размещенному в материалах совета, в конце прошлой недели наблюдается снижение числа взрослых пациентов, поступивших в стационары: например, 20 декабря поступило 632 человека, 19 декабря – 751, 18 декабря – 893.Отмечается, что рост госпитализаций обусловлен продолжением распространения новой коронавирусной инфекции, но темп ее распространения несколько замедлился, что видно по снижению количества новых зарегистрированных случаев COVID-19 - на 4% по сравнению с предыдущей неделей.Также сообщается, что на 52-й неделе не исключена стабилизация эпидемиологической ситуации при условии строгого соблюдения ограничительных противоэпидемических мер, введенных городскими властями.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/koronavirus-1590394757.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589622354_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_367a792a59e5e2e7929fd7f50a4055d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости.
Темпы прироста госпитализаций пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
снизились в конце прошлой и начале текущей недели, говорится в материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
"В Санкт-Петербурге продолжается рост числа госпитализаций. За прошедшие 7 дней количество госпитализаций взрослых за неделю составило 6 159 случаев. Прирост по сравнению с предыдущими 7 днями составил 6%. Темпы прироста госпитализаций в конце прошедшей и начале текущей недели несколько снизились", - говорится в материалах.
Согласно графику, размещенному в материалах совета, в конце прошлой недели наблюдается снижение числа взрослых пациентов, поступивших в стационары: например, 20 декабря поступило 632 человека, 19 декабря – 751, 18 декабря – 893.
Отмечается, что рост госпитализаций обусловлен продолжением распространения новой коронавирусной инфекции, но темп ее распространения несколько замедлился, что видно по снижению количества новых зарегистрированных случаев COVID-19 - на 4% по сравнению с предыдущей неделей.
Также сообщается, что на 52-й неделе не исключена стабилизация эпидемиологической ситуации при условии строгого соблюдения ограничительных противоэпидемических мер, введенных городскими властями.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.