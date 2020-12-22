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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/temp-1590408081.html
В Петербурге заявили о снижении темпов прироста госпитализаций с COVID-19
В Петербурге заявили о снижении темпов прироста госпитализаций с COVID-19
2020-12-22T15:15
2020-12-22T15:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Темпы прироста госпитализаций пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге снизились в конце прошлой и начале текущей недели, говорится в материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.Согласно графику, размещенному в материалах совета, в конце прошлой недели наблюдается снижение числа взрослых пациентов, поступивших в стационары: например, 20 декабря поступило 632 человека, 19 декабря – 751, 18 декабря – 893.Отмечается, что рост госпитализаций обусловлен продолжением распространения новой коронавирусной инфекции, но темп ее распространения несколько замедлился, что видно по снижению количества новых зарегистрированных случаев COVID-19 - на 4% по сравнению с предыдущей неделей.Также сообщается, что на 52-й неделе не исключена стабилизация эпидемиологической ситуации при условии строгого соблюдения ограничительных противоэпидемических мер, введенных городскими властями.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, санкт-петербург, общество

В Петербурге заявили о снижении темпов прироста госпитализаций с COVID-19

15:15 22.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Темпы прироста госпитализаций пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге снизились в конце прошлой и начале текущей недели, говорится в материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
"В Санкт-Петербурге продолжается рост числа госпитализаций. За прошедшие 7 дней количество госпитализаций взрослых за неделю составило 6 159 случаев. Прирост по сравнению с предыдущими 7 днями составил 6%. Темпы прироста госпитализаций в конце прошедшей и начале текущей недели несколько снизились", - говорится в материалах.
Согласно графику, размещенному в материалах совета, в конце прошлой недели наблюдается снижение числа взрослых пациентов, поступивших в стационары: например, 20 декабря поступило 632 человека, 19 декабря – 751, 18 декабря – 893.
Отмечается, что рост госпитализаций обусловлен продолжением распространения новой коронавирусной инфекции, но темп ее распространения несколько замедлился, что видно по снижению количества новых зарегистрированных случаев COVID-19 - на 4% по сравнению с предыдущей неделей.
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Также сообщается, что на 52-й неделе не исключена стабилизация эпидемиологической ситуации при условии строгого соблюдения ограничительных противоэпидемических мер, введенных городскими властями.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСанкт-ПетербургОбщество
 
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