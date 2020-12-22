https://ria.ru/20201222/temp-1590408081.html

В Петербурге заявили о снижении темпов прироста госпитализаций с COVID-19

В Петербурге заявили о снижении темпов прироста госпитализаций с COVID-19

2020-12-22T15:15

2020-12-22T15:15

2020-12-22T15:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Темпы прироста госпитализаций пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге снизились в конце прошлой и начале текущей недели, говорится в материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.Согласно графику, размещенному в материалах совета, в конце прошлой недели наблюдается снижение числа взрослых пациентов, поступивших в стационары: например, 20 декабря поступило 632 человека, 19 декабря – 751, 18 декабря – 893.Отмечается, что рост госпитализаций обусловлен продолжением распространения новой коронавирусной инфекции, но темп ее распространения несколько замедлился, что видно по снижению количества новых зарегистрированных случаев COVID-19 - на 4% по сравнению с предыдущей неделей.Также сообщается, что на 52-й неделе не исключена стабилизация эпидемиологической ситуации при условии строгого соблюдения ограничительных противоэпидемических мер, введенных городскими властями.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/koronavirus-1590394757.html

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коронавирус в россии, санкт-петербург, общество