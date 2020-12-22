https://ria.ru/20201222/telo-1590285723.html
Подкаст "Это надолго". Как принять своё тело и научить этому ребёнка
Подкаст "Это надолго". Как принять своё тело и научить этому ребёнка
Марафоны похудения к Новому году, блогеры, которые сразу после родов светят кубиками и рассказывают, как "вернуть прежнюю форму" — бесит. Под давлением социума и индустрии красоты трудно чувствовать себя спокойно даже в обычном теле. С чего начинается принятие себя? Где грань между принятием и пониманием, что изменения всё же нужны?
2020-12-22T11:00
2020-12-22T11:00
2020-12-22T11:00
это надолго
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590285558_0:20:640:380_1920x0_80_0_0_5129856c2c319321d1342b5fbce2fb10.jpg
Подкаст "Это надолго". Как принять своё тело и научить этому ребёнка
Марафоны похудения к Новому году, блогеры, которые сразу после родов светят кубиками и рассказывают, как "вернуть прежнюю форму" — бесит. Под давлением социума и индустрии красоты трудно чувствовать себя спокойно даже в обычном теле. С чего начинается принятие себя? Где грань между принятием и пониманием, что изменения всё же нужны?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, с чего начать, если очень хочется влюбиться в своё тело со всеми его недостатками — лишним весом, растяжками и шрамами. Что такое образ тела и кто его формирует? Как избавиться от стыда, навязанного извне? Как сформировать правильный образ тела у ребёнка, чтобы он на этом не зацикливался? Об этом Настя и Лина говорят с Екатериной Тетерниковой, клиническим психологом, DBT-терапевтом и специалистом по работе с расстройствами пищевого поведения. Задать Екатерине свои вопросы можно 14 января на бесплатном вебинаре для тех, кто хочет научиться понимать, чего же в каждый момент хочет его тело.3:00 Что такое образ тела7:00 Что формирует расстройство пищевого поведения и как выражается реальная забота о теле8:17 Что же такое бодипозитив10:00 Как определить в каком теле действительно комфортно13:00 Как наше тело реагирует на разные продукты питания15:30 Почему все вокруг обсуждают своё тело и лишний вес18:00 Как сформировать правильный образ тела у ребёнка20:00 С чего начинается принятие своего тела23:20 Что ответить тем, кто пытается пристыдить вас за ваше тело28:55 Что почитать про принятие себя и образ тела Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Семён НедовенчанныйПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590285558_54:0:586:399_1920x0_80_0_0_0d05bdc6c3fbee051476b33d06d57fca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
Подкаст "Это надолго". Как принять своё тело и научить этому ребёнка
Марафоны похудения к Новому году, блогеры, которые сразу после родов светят кубиками и рассказывают, как "вернуть прежнюю форму" — бесит. Под давлением социума и индустрии красоты трудно чувствовать себя спокойно даже в обычном теле. С чего начинается принятие себя? Где грань между принятием и пониманием, что изменения всё же нужны?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree"
разбираемся, с чего начать, если очень хочется влюбиться в своё тело со всеми его недостатками — лишним весом, растяжками и шрамами.
Что такое образ тела и кто его формирует? Как избавиться от стыда, навязанного извне? Как сформировать правильный образ тела у ребёнка, чтобы он на этом не зацикливался?
Об этом Настя и Лина говорят с Екатериной Тетерниковой, клиническим психологом, DBT-терапевтом и специалистом по работе с расстройствами пищевого поведения. Задать Екатерине свои вопросы можно 14 января на бесплатном вебинаре
для тех, кто хочет научиться понимать, чего же в каждый момент хочет его тело.
3:00 Что такое образ тела
7:00 Что формирует расстройство пищевого поведения и как выражается реальная забота о теле
8:17 Что же такое бодипозитив
10:00 Как определить в каком теле действительно комфортно
13:00 Как наше тело реагирует на разные продукты питания
15:30 Почему все вокруг обсуждают своё тело и лишний вес
18:00 Как сформировать правильный образ тела у ребёнка
20:00 С чего начинается принятие своего тела
23:20 Что ответить тем, кто пытается пристыдить вас за ваше тело
28:55 Что почитать про принятие себя и образ тела
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Эпизод монтировал Семён Недовенчанный
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос
и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене