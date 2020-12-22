https://ria.ru/20201222/telo-1590285723.html

Подкаст "Это надолго". Как принять своё тело и научить этому ребёнка

Подкаст "Это надолго". Как принять своё тело и научить этому ребёнка

Марафоны похудения к Новому году, блогеры, которые сразу после родов светят кубиками и рассказывают, как "вернуть прежнюю форму" — бесит. Под давлением социума и индустрии красоты трудно чувствовать себя спокойно даже в обычном теле. С чего начинается принятие себя? Где грань между принятием и пониманием, что изменения всё же нужны?

2020-12-22T11:00

2020-12-22T11:00

2020-12-22T11:00

это надолго

подкаст

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Подкаст "Это надолго". Как принять своё тело и научить этому ребёнка Марафоны похудения к Новому году, блогеры, которые сразу после родов светят кубиками и рассказывают, как "вернуть прежнюю форму" — бесит. Под давлением социума и индустрии красоты трудно чувствовать себя спокойно даже в обычном теле. С чего начинается принятие себя? Где грань между принятием и пониманием, что изменения всё же нужны?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, с чего начать, если очень хочется влюбиться в своё тело со всеми его недостатками — лишним весом, растяжками и шрамами. Что такое образ тела и кто его формирует? Как избавиться от стыда, навязанного извне? Как сформировать правильный образ тела у ребёнка, чтобы он на этом не зацикливался? Об этом Настя и Лина говорят с Екатериной Тетерниковой, клиническим психологом, DBT-терапевтом и специалистом по работе с расстройствами пищевого поведения. Задать Екатерине свои вопросы можно 14 января на бесплатном вебинаре для тех, кто хочет научиться понимать, чего же в каждый момент хочет его тело.3:00 Что такое образ тела7:00 Что формирует расстройство пищевого поведения и как выражается реальная забота о теле8:17 Что же такое бодипозитив10:00 Как определить в каком теле действительно комфортно13:00 Как наше тело реагирует на разные продукты питания15:30 Почему все вокруг обсуждают своё тело и лишний вес18:00 Как сформировать правильный образ тела у ребёнка20:00 С чего начинается принятие своего тела23:20 Что ответить тем, кто пытается пристыдить вас за ваше тело28:55 Что почитать про принятие себя и образ тела Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Семён НедовенчанныйПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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