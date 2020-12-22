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Новый год—2021
https://ria.ru/20201222/televidenie-1590320927.html
Телеканалы рассказали, что покажут в дни новогодних каникул
Телеканалы рассказали, что покажут в дни новогодних каникул
Спецвыпуски шоу "Точь-в-Точь" и "Три аккорда", "Песню года", марафон фильмов про Гарри Поттера и юмористических программ покажут российские телеканалы в первые... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T09:00
2020-12-22T09:00
новый год—2021
россия
новый год
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Спецвыпуски шоу "Точь-в-Точь" и "Три аккорда", "Песню года", марафон фильмов про Гарри Поттера и юмористических программ покажут российские телеканалы в первые дни новогодних каникул.Телеканал "Россия" 2021 год начнет праздничными концертами "Песня года" и "Юмор года"."На протяжении более 40 лет "Песня года" – единственный концерт, в котором за один вечер на одной сцене можно увидеть всех лучших представителей российского шоу-бизнеса… Международный фестиваль "Юрмала-2020" - главное юмористическое событие уходящего года! В праздничном дайджесте фестиваля телезрителей ждут незабываемые встречи с любимыми артистами", — сказано в пресс-релизе канала.Первый канал, в свою очередь, приглашает телезрителей на просмотр с детства любимого кино. Так, 2 января в сетке вещания указаны две части фильма "Один дома", сказка "Морозко" и мелодрама "Анна и король". В 18.30 запланирован новогодний выпуск шоу перевоплощений "Точь-в-Точь" с участием Сосо Павлиашвили, Лолиты, Николая Баскова и многих других звезд отечественной эстрады. А 3 января в 21.20 в эфир выйдет праздничная программа "Три аккорда".Поклонников волшебных историй к телепросмотру приглашает канал СТС: зрителей с 1 по 10 января ждут фильмы про Гарри Поттера, а также "Фантастические твари и где они обитают".Телеканал "ТВ Центр" в первые дни нового года предлагает телезрителям набор юмористических программ и детективных кинофильмов. Так, 1 января в эфир выйдет шоу "Как встретишь, так и проведешь" и "Приют комедиантов". А со 2 по 4 января подарком для зрителей станет эксклюзивный показ детективной трилогии, основанной на биографии Агаты Кристи: "Агата и правда об убийстве"; "Агата и проклятие Иштар" и "Агата и смерть Х"."Особенному интеллигентному зрителю будет интересно окунуться в истории и судьбы великих актеров прошлого - Леонида Броневого, Фаины Раневской, Нины Дорошиной, Бориса Андреева и других. Специальный выпуск документального фильма "Жан Маре. Бесстрашный обольститель" предварит показ фильма "Граф Монте-Кристо", - говорится в пресс-релизе "ТВ Центра" с указанием, что картина будет показана 1 января в 16.55.На семейном канале "Карусель", по данным пресс-службы "Первого канала. Всемирной сети", с 1 по 10 января ожидаются новые серии мультсериалов "Зебра в клеточку", "Оранжевая корова", "Царевны", "Лео и Тиг", "Сказочный патруль", "Маша и Медведь", "Лунтик и его друзья" и многих других. "Бобер" в эти же даты планирует марафон программ о хобби, дизайне и ремонте, среди которых - "День перемен", "Дачные феи", "Строим дом. Базовый уровень" и "Дизайн решает все". "Дом кино" 1 января с 13.30 запускает марафон фильмов "Елки". А "Телекафе" в праздничные дни и до конца января будет показывать кулинарные программы "Мастер-класс" и "Бисквит", объединенные в блок "Золотая коллекция".
https://ria.ru/20201222/telesetka-1590319945.html
https://ria.ru/20201222/predprinimateli-1589866921.html
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
россия, новый год, общество

Телеканалы рассказали, что покажут в дни новогодних каникул

09:00 22.12.2020
 
© Fotolia / ake1150Молодая пара смотрит телевизор
Молодая пара смотрит телевизор - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Fotolia / ake1150
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Спецвыпуски шоу "Точь-в-Точь" и "Три аккорда", "Песню года", марафон фильмов про Гарри Поттера и юмористических программ покажут российские телеканалы в первые дни новогодних каникул.
Телеканал "Россия" 2021 год начнет праздничными концертами "Песня года" и "Юмор года".
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Россиянам рассказали, что можно будет посмотреть на Новый год
"На протяжении более 40 лет "Песня года" – единственный концерт, в котором за один вечер на одной сцене можно увидеть всех лучших представителей российского шоу-бизнеса… Международный фестиваль "Юрмала-2020" - главное юмористическое событие уходящего года! В праздничном дайджесте фестиваля телезрителей ждут незабываемые встречи с любимыми артистами", — сказано в пресс-релизе канала.
Первый канал, в свою очередь, приглашает телезрителей на просмотр с детства любимого кино. Так, 2 января в сетке вещания указаны две части фильма "Один дома", сказка "Морозко" и мелодрама "Анна и король". В 18.30 запланирован новогодний выпуск шоу перевоплощений "Точь-в-Точь" с участием Сосо Павлиашвили, Лолиты, Николая Баскова и многих других звезд отечественной эстрады. А 3 января в 21.20 в эфир выйдет праздничная программа "Три аккорда".
Поклонников волшебных историй к телепросмотру приглашает канал СТС: зрителей с 1 по 10 января ждут фильмы про Гарри Поттера, а также "Фантастические твари и где они обитают".
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Грустный праздник: кто останется без денег и подарков на Новый год
Телеканал "ТВ Центр" в первые дни нового года предлагает телезрителям набор юмористических программ и детективных кинофильмов. Так, 1 января в эфир выйдет шоу "Как встретишь, так и проведешь" и "Приют комедиантов". А со 2 по 4 января подарком для зрителей станет эксклюзивный показ детективной трилогии, основанной на биографии Агаты Кристи: "Агата и правда об убийстве"; "Агата и проклятие Иштар" и "Агата и смерть Х".
"Особенному интеллигентному зрителю будет интересно окунуться в истории и судьбы великих актеров прошлого - Леонида Броневого, Фаины Раневской, Нины Дорошиной, Бориса Андреева и других. Специальный выпуск документального фильма "Жан Маре. Бесстрашный обольститель" предварит показ фильма "Граф Монте-Кристо", - говорится в пресс-релизе "ТВ Центра" с указанием, что картина будет показана 1 января в 16.55.
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На семейном канале "Карусель", по данным пресс-службы "Первого канала. Всемирной сети", с 1 по 10 января ожидаются новые серии мультсериалов "Зебра в клеточку", "Оранжевая корова", "Царевны", "Лео и Тиг", "Сказочный патруль", "Маша и Медведь", "Лунтик и его друзья" и многих других. "Бобер" в эти же даты планирует марафон программ о хобби, дизайне и ремонте, среди которых - "День перемен", "Дачные феи", "Строим дом. Базовый уровень" и "Дизайн решает все". "Дом кино" 1 января с 13.30 запускает марафон фильмов "Елки". А "Телекафе" в праздничные дни и до конца января будет показывать кулинарные программы "Мастер-класс" и "Бисквит", объединенные в блок "Золотая коллекция".
 
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