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https://ria.ru/20201222/telesetka-1590319945.html
Россиянам рассказали, что можно будет посмотреть на Новый год
Россиянам рассказали, что можно будет посмотреть на Новый год
Российские телеканалы на Новый год покажут голубой огонек с эффектом дополненной реальности, нетленную комедию "Ирония судьбы…", спецвыпуск шоу "Маска" и... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T08:46
2020-12-22T10:26
культура
юлианна караулова
юрий гальцев
уральские пельмени
tesla motors
нтв (телеканал)
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москва
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские телеканалы на Новый год покажут голубой огонек с эффектом дополненной реальности, нетленную комедию "Ирония судьбы…", спецвыпуск шоу "Маска" и праздничный выпуск "Уральских пельменей", сообщили представители вещателей.Среди заявленных артистов — Григорий Лепс, Стас Михайлов, Лев Лещенко, София Ротару, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Николай Басков, Валерия, Тамара Гвердцители, Ани Лорак, Лолита, Дима Билан, Сергей Лазарев, Игорь Крутой, Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Александр Розенбаум и многие другие."За час до боя курантов телеканал "Россия" соберёт артистов на "Новогодний парад звезд", чтобы вместе со всей страной исполнить любимые песни, поделиться хорошим настроением, а также с юмором подвести итоги уходящего года", — указано в пресс-релизе.Первый канал, по информации пресс-службы, 31 декабря в 19:20 покажет классику новогоднего кинематографа — "Иронию судьбы, или с легким паром". Кроме того, в сетке вещания запланированы "Джентльмены удачи", "Бриллиантовая рука", "Любовь и голуби" и "Девчата".Зрителей телеканала СТС 31 декабря ждет марафон лучших шоу "Уральских пельменей". В 23:00, по информации пресс-службы, в эфир выйдет праздничный выпуск "Дело пахнет мандарином". А с 00:45 за настроение аудитории будут отвечать гости "Заливного огонька"."С бокалом шампанского "пельмени" произнесут самый полезный тост в году: "Выпьем за то, чтобы санитайзеры делали сразу для приёма внутрь, самоизоляция была только в туалете, а положительные результаты разве что в тестах на беременность", - отмечается в пресс-релизе СТС."ТВ Центр" в 23:30 покажет Новогоднее поздравление мэра Москвы Сергея Собянина. В 17:20 зрителей ждет праздничное шоу "Новый год с доставкой на дом" при участии Александра и Валерия Пономаренко, Сергея Дроботенко, Святослава Ещенко, Елены Воробей и других отечественных звезд. В 23:00 начнется "Новый год в прямом эфире. Лучшее", который продлится вплоть до раннего утра. На смену ему придет юмористическое шоу "Анекдот под шубой" с Евгением Петросяном, Юрием Гальцевым, Олегом Акуличем и Геннадием Ветровым.В новогоднюю ночь в эфир телеканала НТВ выйдет специальный выпуск российской адаптации мирового хита The Masked Singer – "Новогодняя Маска".Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января вещатель покажет "Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса"."На "Квартирнике" соберутся старые друзья Евгения Маргулиса: "Би-2", "Чайф", The Hatters, "Аффинаж", Manizha, Noize MC, "ДДТ", Александр Розенбаум, Хибла Герзмава, "Чиж и Ко", ST, Tesla Boy и другие популярные артисты. … Также телезрители увидят много необычных и неожиданных коллабораций. Так, на одной сцене выступят Валерий Сюткин и The Hatters, Лолита и RSAC, Хибла Герзмава и Animal Джаz, а также многие другие артисты", - отметили в пресс-службе канала.По многолетней традиции "Ретро FM" и "РЕН ТВ" начинают отмечать Новый год в числе первых. Уже в 6 утра 31 декабря стартует телемарафон международного фестиваля "Легенды Ретро FM". Он продлится больше суток —25 часов подряд с перерывом только на обращение президента РФ и бой кремлёвских курантов.Телеканал "Карусель", по данным пресс-службы "Первого канала. Всемирной сети", в 18:00 организует трансляцию Кремлевской елки. Кроме того, запланированы премьерные серии мультсериалов "Оранжевая корова", "Сказочный патруль. Хроники чудес", "Буба" и "Ми-ми-мишки". На "Музыке Первого" в новогоднюю ночь покажут телеверсию музыкально-театрализованного белого шоу "SnowПати 20/21. Тайна Белого сада" с участием Егора Крида, Artik &amp; Asti, Ольги Бузовой, Zivert, Клавы Коки, Юлианны Карауловой и других звезд молодого поколения. "Дом кино" в свою очередь, в 18:10 покажет полюбившихся всем с детства "Чародеев". А "Бобер" с раннего утра запустит многочасовой марафон "Время новогодних идей", посвященный различным хобби.
https://ria.ru/20201222/prazdnik-1590316470.html
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юлианна караулова, юрий гальцев, уральские пельмени, tesla motors, нтв (телеканал), сергей собянин, москва, общество

Россиянам рассказали, что можно будет посмотреть на Новый год

08:46 22.12.2020 (обновлено: 10:26 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПраздничный стол во время встречи Нового года
Праздничный стол во время встречи Нового года - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские телеканалы на Новый год покажут голубой огонек с эффектом дополненной реальности, нетленную комедию "Ирония судьбы…", спецвыпуск шоу "Маска" и праздничный выпуск "Уральских пельменей", сообщили представители вещателей.

"В этом году всё будет как и прежде: любимые звёзды и новые лица, искренние пожелания, зажигательные хиты и отличное настроение! Но не обойдётся и без сюрпризов: в "Новогоднем голубом огоньке" впервые появится эффект дополненной реальности, который оживит картинку и добавит ощущение праздника и волшебства", — говорится в пресс-релизе "России 1".

Среди заявленных артистов — Григорий Лепс, Стас Михайлов, Лев Лещенко, София Ротару, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Николай Басков, Валерия, Тамара Гвердцители, Ани Лорак, Лолита, Дима Билан, Сергей Лазарев, Игорь Крутой, Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Александр Розенбаум и многие другие.
"За час до боя курантов телеканал "Россия" соберёт артистов на "Новогодний парад звезд", чтобы вместе со всей страной исполнить любимые песни, поделиться хорошим настроением, а также с юмором подвести итоги уходящего года", — указано в пресс-релизе.
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Первый канал, по информации пресс-службы, 31 декабря в 19:20 покажет классику новогоднего кинематографа — "Иронию судьбы, или с легким паром". Кроме того, в сетке вещания запланированы "Джентльмены удачи", "Бриллиантовая рука", "Любовь и голуби" и "Девчата".
"Полку ведущих новогодней ночи прибыло: к Ивану Урганту, Алле Михеевой, Дмитрию Борисову, Максиму Галкину, Дмитрию Нагиеву и Ларисе Гузеевой в этом году присоединится ведущая программы "Жизнь других" Жанна Бадоева. Жанне, которая живет в Италии, предстоит увлекательный квест - как при отсутствии прямых рейсов в Россию попасть на съемки. А они проходят в разных точках новогодней Москвы, начиная от традиционных съемочных павильонов до одного из самых узнаваемых и нарядных зданий столицы - ГУМа", — сообщили в пресс-службе Первого канала, отметив, что "Новогодний маскарад" стартует в 22:30, а "Новогодняя ночь на Первом" — ровно в полночь.
Зрителей телеканала СТС 31 декабря ждет марафон лучших шоу "Уральских пельменей". В 23:00, по информации пресс-службы, в эфир выйдет праздничный выпуск "Дело пахнет мандарином". А с 00:45 за настроение аудитории будут отвечать гости "Заливного огонька".
"С бокалом шампанского "пельмени" произнесут самый полезный тост в году: "Выпьем за то, чтобы санитайзеры делали сразу для приёма внутрь, самоизоляция была только в туалете, а положительные результаты разве что в тестах на беременность", - отмечается в пресс-релизе СТС.
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"ТВ Центр" в 23:30 покажет Новогоднее поздравление мэра Москвы Сергея Собянина. В 17:20 зрителей ждет праздничное шоу "Новый год с доставкой на дом" при участии Александра и Валерия Пономаренко, Сергея Дроботенко, Святослава Ещенко, Елены Воробей и других отечественных звезд. В 23:00 начнется "Новый год в прямом эфире. Лучшее", который продлится вплоть до раннего утра. На смену ему придет юмористическое шоу "Анекдот под шубой" с Евгением Петросяном, Юрием Гальцевым, Олегом Акуличем и Геннадием Ветровым.
В новогоднюю ночь в эфир телеканала НТВ выйдет специальный выпуск российской адаптации мирового хита The Masked Singer – "Новогодняя Маска".

"Все участники первого сезона нашумевшего проекта вновь наденут свои невероятные костюмы, чтобы представить новые номера. Также выступления подготовили звёздные члены жюри: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко – и ведущий программы Вячеслав Макаров. А главным сюрпризом для телезрителей станут десять совершенно новых участников, скрывающихся под масками самых новогодних героев. Кто скрывается под костюмами Щелкунчика, Пряника, Кошки, Селёдки под шубой, Шампанского, Короля и Королевы, Снеговика, Снежинки, Мишки на Севере и Подарка, зрители узнают в самую волшебную ночь в году", - рассказали в пресс-службе НТВ.

Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января вещатель покажет "Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса".
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"На "Квартирнике" соберутся старые друзья Евгения Маргулиса: "Би-2", "Чайф", The Hatters, "Аффинаж", Manizha, Noize MC, "ДДТ", Александр Розенбаум, Хибла Герзмава, "Чиж и Ко", ST, Tesla Boy и другие популярные артисты. … Также телезрители увидят много необычных и неожиданных коллабораций. Так, на одной сцене выступят Валерий Сюткин и The Hatters, Лолита и RSAC, Хибла Герзмава и Animal Джаz, а также многие другие артисты", - отметили в пресс-службе канала.
По многолетней традиции "Ретро FM" и "РЕН ТВ" начинают отмечать Новый год в числе первых. Уже в 6 утра 31 декабря стартует телемарафон международного фестиваля "Легенды Ретро FM". Он продлится больше суток —25 часов подряд с перерывом только на обращение президента РФ и бой кремлёвских курантов.
"Отличное настроение помогут создать Юрий Антонов, Boney M, Ace of Bace, София Ротару, Валерий Леонтьев, ЛЮБЭ, Sandra, Ирина Аллегрова, Toto Cutugno, Жанна Агузарова, Pupo, Михаил Боярский, Dschinghis Khan, Наташа Королёва, Bonnie Tyler, Лайма Вайкуле, Таня Буланова, Олег Газманов, Eruption, Алексей Глызин, Afric Simone, Юрий Шатунов и многие-многие другие кумиры всех поколений", - указано в пресс-релизе "Европейской медиагруппы".
Телеканал "Карусель", по данным пресс-службы "Первого канала. Всемирной сети", в 18:00 организует трансляцию Кремлевской елки. Кроме того, запланированы премьерные серии мультсериалов "Оранжевая корова", "Сказочный патруль. Хроники чудес", "Буба" и "Ми-ми-мишки". На "Музыке Первого" в новогоднюю ночь покажут телеверсию музыкально-театрализованного белого шоу "SnowПати 20/21. Тайна Белого сада" с участием Егора Крида, Artik & Asti, Ольги Бузовой, Zivert, Клавы Коки, Юлианны Карауловой и других звезд молодого поколения. "Дом кино" в свою очередь, в 18:10 покажет полюбившихся всем с детства "Чародеев". А "Бобер" с раннего утра запустит многочасовой марафон "Время новогодних идей", посвященный различным хобби.
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КультураЮлианна КарауловаЮрий ГальцевУральские пельмениTesla motorsНТВ (телеканал)Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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