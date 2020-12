https://ria.ru/20201222/telesetka-1590319945.html

Россиянам рассказали, что можно будет посмотреть на Новый год

Российские телеканалы на Новый год покажут голубой огонек с эффектом дополненной реальности, нетленную комедию "Ирония судьбы…", спецвыпуск шоу "Маска" и... РИА Новости, 22.12.2020

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские телеканалы на Новый год покажут голубой огонек с эффектом дополненной реальности, нетленную комедию "Ирония судьбы…", спецвыпуск шоу "Маска" и праздничный выпуск "Уральских пельменей", сообщили представители вещателей.Среди заявленных артистов — Григорий Лепс, Стас Михайлов, Лев Лещенко, София Ротару, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Николай Басков, Валерия, Тамара Гвердцители, Ани Лорак, Лолита, Дима Билан, Сергей Лазарев, Игорь Крутой, Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Александр Розенбаум и многие другие."За час до боя курантов телеканал "Россия" соберёт артистов на "Новогодний парад звезд", чтобы вместе со всей страной исполнить любимые песни, поделиться хорошим настроением, а также с юмором подвести итоги уходящего года", — указано в пресс-релизе.Первый канал, по информации пресс-службы, 31 декабря в 19:20 покажет классику новогоднего кинематографа — "Иронию судьбы, или с легким паром". Кроме того, в сетке вещания запланированы "Джентльмены удачи", "Бриллиантовая рука", "Любовь и голуби" и "Девчата".Зрителей телеканала СТС 31 декабря ждет марафон лучших шоу "Уральских пельменей". В 23:00, по информации пресс-службы, в эфир выйдет праздничный выпуск "Дело пахнет мандарином". А с 00:45 за настроение аудитории будут отвечать гости "Заливного огонька"."С бокалом шампанского "пельмени" произнесут самый полезный тост в году: "Выпьем за то, чтобы санитайзеры делали сразу для приёма внутрь, самоизоляция была только в туалете, а положительные результаты разве что в тестах на беременность", - отмечается в пресс-релизе СТС."ТВ Центр" в 23:30 покажет Новогоднее поздравление мэра Москвы Сергея Собянина. В 17:20 зрителей ждет праздничное шоу "Новый год с доставкой на дом" при участии Александра и Валерия Пономаренко, Сергея Дроботенко, Святослава Ещенко, Елены Воробей и других отечественных звезд. В 23:00 начнется "Новый год в прямом эфире. Лучшее", который продлится вплоть до раннего утра. На смену ему придет юмористическое шоу "Анекдот под шубой" с Евгением Петросяном, Юрием Гальцевым, Олегом Акуличем и Геннадием Ветровым.В новогоднюю ночь в эфир телеканала НТВ выйдет специальный выпуск российской адаптации мирового хита The Masked Singer – "Новогодняя Маска".Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января вещатель покажет "Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса"."На "Квартирнике" соберутся старые друзья Евгения Маргулиса: "Би-2", "Чайф", The Hatters, "Аффинаж", Manizha, Noize MC, "ДДТ", Александр Розенбаум, Хибла Герзмава, "Чиж и Ко", ST, Tesla Boy и другие популярные артисты. … Также телезрители увидят много необычных и неожиданных коллабораций. Так, на одной сцене выступят Валерий Сюткин и The Hatters, Лолита и RSAC, Хибла Герзмава и Animal Джаz, а также многие другие артисты", - отметили в пресс-службе канала.По многолетней традиции "Ретро FM" и "РЕН ТВ" начинают отмечать Новый год в числе первых. Уже в 6 утра 31 декабря стартует телемарафон международного фестиваля "Легенды Ретро FM". Он продлится больше суток —25 часов подряд с перерывом только на обращение президента РФ и бой кремлёвских курантов.Телеканал "Карусель", по данным пресс-службы "Первого канала. Всемирной сети", в 18:00 организует трансляцию Кремлевской елки. Кроме того, запланированы премьерные серии мультсериалов "Оранжевая корова", "Сказочный патруль. Хроники чудес", "Буба" и "Ми-ми-мишки". На "Музыке Первого" в новогоднюю ночь покажут телеверсию музыкально-театрализованного белого шоу "SnowПати 20/21. Тайна Белого сада" с участием Егора Крида, Artik & Asti, Ольги Бузовой, Zivert, Клавы Коки, Юлианны Карауловой и других звезд молодого поколения. "Дом кино" в свою очередь, в 18:10 покажет полюбившихся всем с детства "Чародеев". А "Бобер" с раннего утра запустит многочасовой марафон "Время новогодних идей", посвященный различным хобби.

