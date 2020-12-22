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Россия рассчитывает на полный возврат США к иранской ядерной сделке
Россия рассчитывает на полный возврат США к иранской ядерной сделке
Россия рассчитывает, что новая администрация США уже в ближайшее время сделает шаги в направлении полного возврата к исполнению положений СВПД, заявил на... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:27
2020-12-22T23:11
дмитрий полянский
совет безопасности оон
евросоюз
тегеран (город)
иран
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
оон
сша
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ООН, 22 дек – РИА Новости. Россия рассчитывает, что новая администрация США уже в ближайшее время сделает шаги в направлении полного возврата к исполнению положений СВПД, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, брать на себя роль мирового полицейского США никто не просил. Как указал Полянский, сегодня попытки ей соответствовать выглядят анахронизмом, как и безответственная самонадеянная политика одностороннего давления, которая в конечном счете ударит по тому, кто ее проводит.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Оружейное эмбарго с Ирана было снято в октябре 2020 года. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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тегеран (город)
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дмитрий полянский, совет безопасности оон, евросоюз, тегеран (город), иран, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), оон, сша, в мире

Россия рассчитывает на полный возврат США к иранской ядерной сделке

19:27 22.12.2020 (обновлено: 23:11 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ООН, 22 дек – РИА Новости. Россия рассчитывает, что новая администрация США уже в ближайшее время сделает шаги в направлении полного возврата к исполнению положений СВПД, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Хочется надеяться, что американская сторона в конце концов сделает для себя из произошедшего правильные выводы", - сказал Полянский.

Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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В МИД оценили ситуацию вокруг СВПД
По его словам, брать на себя роль мирового полицейского США никто не просил. Как указал Полянский, сегодня попытки ей соответствовать выглядят анахронизмом, как и безответственная самонадеянная политика одностороннего давления, которая в конечном счете ударит по тому, кто ее проводит.

"Поэтому самым логичным шагом со стороны США было бы полное и безоговорочное возвращение к достигнутым ранее договоренностям в рамках СВПД, разумеется, без выдвижения каких-либо предварительных условий. Рассчитываем, что новая администрация США осознает это и предпримет правильные шаги уже в ближайшее время", - заявил Полянский.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Оружейное эмбарго с Ирана было снято в октябре 2020 года. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Дмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНЕвросоюзТегеран (город)ИранРоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ООНСШАВ мире
 
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