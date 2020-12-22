https://ria.ru/20201222/svpd-1590456931.html

Россия рассчитывает на полный возврат США к иранской ядерной сделке

Россия рассчитывает на полный возврат США к иранской ядерной сделке

Россия рассчитывает, что новая администрация США уже в ближайшее время сделает шаги в направлении полного возврата к исполнению положений СВПД, заявил на... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T19:27

2020-12-22T19:27

2020-12-22T23:11

дмитрий полянский

совет безопасности оон

евросоюз

тегеран (город)

иран

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

оон

сша

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ООН, 22 дек – РИА Новости. Россия рассчитывает, что новая администрация США уже в ближайшее время сделает шаги в направлении полного возврата к исполнению положений СВПД, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, брать на себя роль мирового полицейского США никто не просил. Как указал Полянский, сегодня попытки ей соответствовать выглядят анахронизмом, как и безответственная самонадеянная политика одностороннего давления, которая в конечном счете ударит по тому, кто ее проводит.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Оружейное эмбарго с Ирана было снято в октябре 2020 года. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20201221/svpd-1590266851.html

https://ria.ru/20200925/svpd-1577756333.html

тегеран (город)

иран

россия

сша

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дмитрий полянский, совет безопасности оон, евросоюз, тегеран (город), иран, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), оон, сша, в мире