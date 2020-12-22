Россия рассчитывает на полный возврат США к иранской ядерной сделке
19:27 22.12.2020 (обновлено: 23:11 22.12.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
"Хочется надеяться, что американская сторона в конце концов сделает для себя из произошедшего правильные выводы", - сказал Полянский.
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По его словам, брать на себя роль мирового полицейского США никто не просил. Как указал Полянский, сегодня попытки ей соответствовать выглядят анахронизмом, как и безответственная самонадеянная политика одностороннего давления, которая в конечном счете ударит по тому, кто ее проводит.
"Поэтому самым логичным шагом со стороны США было бы полное и безоговорочное возвращение к достигнутым ранее договоренностям в рамках СВПД, разумеется, без выдвижения каких-либо предварительных условий. Рассчитываем, что новая администрация США осознает это и предпримет правильные шаги уже в ближайшее время", - заявил Полянский.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Оружейное эмбарго с Ирана было снято в октябре 2020 года. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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