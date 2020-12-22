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https://ria.ru/20201222/surganova-1589968617.html
Светлана Сурганова: "Аккуратнее с желаниями, потому что они сбываются"
Светлана Сурганова: "Аккуратнее с желаниями, потому что они сбываются"
В соцсетях 24 декабря будет транслироваться концерт "Звуки добра" (организатор — "Наше радио") в поддержку медицинских работников. В нем примут участие многие... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T08:00
2020-12-22T08:12
культура
музыка
знаменитости
светлана сурганова
ночные снайперы
диана арбенина
интервью
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Ольга Распопова. В соцсетях 24 декабря будет транслироваться концерт "Звуки добра" (организатор — "Наше радио") в поддержку медицинских работников. В нем примут участие многие исполнители и группы, среди которых — "Сурганова и оркестр". В интервью РИА Новости экс-участница "Ночных снайперов" Светлана Сурганова рассказала, почему стоит быть осторожнее с запросами во Вселенную, как изменилась музыкальная индустрия за этот год и зачем нужно прыгать на месте по утрам.— Вы регулярно принимаете участие в таких благотворительных мероприятиях, как "Звуки добра"? Как выбираете, с какими фондами сотрудничать?— Достаточно часто. "Сурганова и оркестр" не первый год поддерживает и фонд Хабенского, и питерский благотворительный фонд "Шаг навстречу". В сегодняшней ситуации с пандемией COVID-19 мы с удовольствием приняли приглашение выступить, чтобы поддержать врачей, которым сейчас очень непросто.— Читала, что вам, медику по образованию, приходилось в юности заниматься прививками манту — причем в Магадане. А будете сами делать прививку от COVID-19?— Честно говоря, я пока в раздумьях. Надеюсь на ресурсы организма: рассчитываю, что иммунитет справится и без вакцины.— Концерт "Звуки добра" будет в онлайне: в Сеть последнее время ушла почти вся культурная жизнь, да и модель "доставки" музыки до зрителя изменилась. Вместо того чтобы пробиваться на радио или телевидение, теперь достаточно быть в стримингах вроде Spotify. Как вы относитесь к этому?— Как слушатель — положительно, хотя иногда мне хочется по старинке. Есть своя прелесть в том, что музыка остается на физических носителях, а не в мифическом цифровом облаке. Мне нравится, когда композиция, вне зависимости от скорости и доступа интернета, у тебя под рукой: на флешке, компакт-диске, кассете, пластинке... Приятно же нажать на кнопку и послушать любимый трек, находясь где-нибудь в сторожке на Северном полюсе, где нет никакого вайфая.— А для музыкантов такие изменения к лучшему?— Музыкопроизводство, если так можно сказать, стало очень легким. И доступным — фактически каждому! Теперь легко записать трек у себя дома: не требуется дорогостоящего оборудования или специальной студии. При желании качественную "демку" нетрудно сделать хоть в мобильном приложении на телефоне или в планшете. Выложить ее в Сеть и за сутки прославиться, если там действительно что-то бомбическое. В этом плане все очень упростилось, порог доступа снизился. Но вот насколько это повлияло в целом на качество музыкального материала? Не знаю. Лично я этим путем не пошла. Для своей студии я приобрела парочку хороших аналоговых приборов и микрофонов, продумала акустику в помещении, чтобы писать живые инструменты, добиваясь максимальной сочности звука.— У вас в инстаграме есть целая серия видео, где вы за рулем читаете стихи. Как появилась эта рубрика, по какому принципу в нее попадают тексты?— Я часто езжу. И считаю, что время в пробках нужно проводить с пользой — для ума и для души. Так что в машине я слушаю аудиокниги или вспоминаю выученные стихи. Вообще, любые вещи освежать в памяти очень полезно. Методика у меня такая: сначала наговариваю на диктофон, потом уже начитываю на камеру. И мне хорошо, и подписчикам нравится, и пространство вокруг гармонизируется.— В феврале вы говорили, что хотите этот год провести тихо: без больших гастролей, взять академический отпуск. Получилось так, как хотелось?— Я загадывала отпуск, а в итоге остановилась вся планета! Честно — не думала о таком. Вообще, я тут про себя недавно поняла: стоит мне чего-то по-настоящему захотеть, как мои желания мало того что сбываются, а еще и в невероятных масштабах. Так что, наверное, надо быть поаккуратнее... Для меня, правда, в этом году все сложилось идеально. Я достроила студию, мы почти завершили работу над новым альбомом. Он даже двойной: ждите скорого релиза. В итоге 2020-й прошел очень продуктивно. Иногда, наверное, всем полезно делать такие паузы.— Что изменилось у вас за этот непростой год: появились новые привычки?— Продолжаю углубляться в ЗОЖ. Из недавних открытий: слушала на iTunes лекции психотерапевта Екатерины Сокальской. Приняла к сведению ее советы: пить теплую воду с крупицами соли, никакого чая и кофе сразу после приема пищи — нужно выдержать паузу в два часа. И еще такая чудесная привычка теперь у меня есть: утром, встав с кровати, хорошо потягиваюсь, а потом прыгаю на месте минуту-полторы — обязательно с улыбкой и с поднятыми руками. Такое нехитрое упражнение запускает лимфатическую систему, а лично меня еще и веселит. Я-то прыгаю одна, но представляю, что со мной еще целая толпа так же дурачится.— Недавно вышла ваша автобиография "Все сначала!". Трудно ли было погружаться в воспоминания?— Название книги говорит за себя: мне хотелось подвести итог определенного периода жизни. В данном случае — обозначить этапы своего становления. Первые главы посвящены истории нескольких поколений моей семьи — людей, которые меня удочерили (Светлана в 25 лет впервые узнала, что она приемная дочь. — Прим. ред.). Я много пишу об их подвигах во время блокады Ленинграда. Моя мама, например, не выносит шума бормашины и пылесоса, потому что эти звуки напоминают ей свист падающих бомб… Как дочь и внучка блокадниц цену фразы "лишь бы не было войны" я знаю очень хорошо.Попадая в тяжелые, пограничные ситуации, я возвращаюсь к услышанным от родителей военным историям — это помогает мне справляться с бедами, не опускать руки (несколько лет назад Светлана Сурганова одолела онкологическое заболевание. — Прим. ред.). На таком фоне наши проблемы меркнут.— Почему повествование обрывается началом 90-х, образованием коллектива "Ночные снайперы"?— Потому что мое активное формирование как личности и музыканта закончилось с возникновением коллектива "Ночные снайперы". Дальше началась взрослая жизнь, которая заслуживает отдельной книги. И о ней я обязательно расскажу, позже.— Вы как-то сказали, что зависть — очень деструктивное чувство, но только если она черная. А кому вы по-белому завидуете?— Тем, кто прекрасно рисует, отлично владеет иностранными языками, великолепно печет хлеб, точно делает чертежи — любой талант и профессиональное владение предметом вызывает у меня восхищение. Знаете, отдельное удовольствие наблюдать за человеком, который действительно погружен в свое дело и занимается тем, что ему дано.
https://ria.ru/20200501/1570866138.html
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музыка, знаменитости, светлана сурганова, ночные снайперы, диана арбенина, интервью

Светлана Сурганова: "Аккуратнее с желаниями, потому что они сбываются"

08:00 22.12.2020 (обновлено: 08:12 22.12.2020)
 
© предоставлено администрацией группы "Сурганова и оркестр"Светлана Сурганова
Светлана Сурганова - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© предоставлено администрацией группы "Сурганова и оркестр"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Ольга Распопова. В соцсетях 24 декабря будет транслироваться концерт "Звуки добра" (организатор — "Наше радио") в поддержку медицинских работников. В нем примут участие многие исполнители и группы, среди которых — "Сурганова и оркестр". В интервью РИА Новости экс-участница "Ночных снайперов" Светлана Сурганова рассказала, почему стоит быть осторожнее с запросами во Вселенную, как изменилась музыкальная индустрия за этот год и зачем нужно прыгать на месте по утрам.
— Вы регулярно принимаете участие в таких благотворительных мероприятиях, как "Звуки добра"? Как выбираете, с какими фондами сотрудничать?
— Достаточно часто. "Сурганова и оркестр" не первый год поддерживает и фонд Хабенского, и питерский благотворительный фонд "Шаг навстречу". В сегодняшней ситуации с пандемией COVID-19 мы с удовольствием приняли приглашение выступить, чтобы поддержать врачей, которым сейчас очень непросто.
— Читала, что вам, медику по образованию, приходилось в юности заниматься прививками манту — причем в Магадане. А будете сами делать прививку от COVID-19?
— Честно говоря, я пока в раздумьях. Надеюсь на ресурсы организма: рассчитываю, что иммунитет справится и без вакцины.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Солистка группы "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова выступает в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Солистка группы Сурганова и Оркестр Светлана Сурганова
1 из 3

Солистка группы "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова выступает в концертном зале "Крокус Сити Холл".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Выступление солистки группы "Сурганова и оркестр" Светланы Сургановой во время фестиваля «Шашлык Live» в парке Горького.

Выступление солистки группы Сурганова и Оркестр Светланы Сургановой
2 из 3

Выступление солистки группы "Сурганова и оркестр" Светланы Сургановой во время фестиваля «Шашлык Live» в парке Горького.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© предоставлено администрацией группы "Сурганова и оркестр"Светлана Сурганова
Светлана Сурганова
3 из 3
Светлана Сурганова
© предоставлено администрацией группы "Сурганова и оркестр"
1 из 3

Солистка группы "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова выступает в концертном зале "Крокус Сити Холл".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Выступление солистки группы "Сурганова и оркестр" Светланы Сургановой во время фестиваля «Шашлык Live» в парке Горького.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3
Светлана Сурганова
© предоставлено администрацией группы "Сурганова и оркестр"
— Концерт "Звуки добра" будет в онлайне: в Сеть последнее время ушла почти вся культурная жизнь, да и модель "доставки" музыки до зрителя изменилась. Вместо того чтобы пробиваться на радио или телевидение, теперь достаточно быть в стримингах вроде Spotify. Как вы относитесь к этому?
— Как слушатель — положительно, хотя иногда мне хочется по старинке. Есть своя прелесть в том, что музыка остается на физических носителях, а не в мифическом цифровом облаке. Мне нравится, когда композиция, вне зависимости от скорости и доступа интернета, у тебя под рукой: на флешке, компакт-диске, кассете, пластинке... Приятно же нажать на кнопку и послушать любимый трек, находясь где-нибудь в сторожке на Северном полюсе, где нет никакого вайфая.
© предоставлено администрацией группы "Сурганова и оркестр"Светлана Сурганова на концерте
Светлана Сурганова на концерте - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© предоставлено администрацией группы "Сурганова и оркестр"
Светлана Сурганова на концерте
— А для музыкантов такие изменения к лучшему?
— Музыкопроизводство, если так можно сказать, стало очень легким. И доступным — фактически каждому! Теперь легко записать трек у себя дома: не требуется дорогостоящего оборудования или специальной студии. При желании качественную "демку" нетрудно сделать хоть в мобильном приложении на телефоне или в планшете. Выложить ее в Сеть и за сутки прославиться, если там действительно что-то бомбическое. В этом плане все очень упростилось, порог доступа снизился. Но вот насколько это повлияло в целом на качество музыкального материала? Не знаю. Лично я этим путем не пошла. Для своей студии я приобрела парочку хороших аналоговых приборов и микрофонов, продумала акустику в помещении, чтобы писать живые инструменты, добиваясь максимальной сочности звука.
— У вас в инстаграме есть целая серия видео, где вы за рулем читаете стихи. Как появилась эта рубрика, по какому принципу в нее попадают тексты?
— Я часто езжу. И считаю, что время в пробках нужно проводить с пользой — для ума и для души. Так что в машине я слушаю аудиокниги или вспоминаю выученные стихи. Вообще, любые вещи освежать в памяти очень полезно. Методика у меня такая: сначала наговариваю на диктофон, потом уже начитываю на камеру. И мне хорошо, и подписчикам нравится, и пространство вокруг гармонизируется.
— В феврале вы говорили, что хотите этот год провести тихо: без больших гастролей, взять академический отпуск. Получилось так, как хотелось?
— Я загадывала отпуск, а в итоге остановилась вся планета! Честно — не думала о таком. Вообще, я тут про себя недавно поняла: стоит мне чего-то по-настоящему захотеть, как мои желания мало того что сбываются, а еще и в невероятных масштабах. Так что, наверное, надо быть поаккуратнее... Для меня, правда, в этом году все сложилось идеально. Я достроила студию, мы почти завершили работу над новым альбомом. Он даже двойной: ждите скорого релиза. В итоге 2020-й прошел очень продуктивно. Иногда, наверное, всем полезно делать такие паузы.
© предоставлено администрацией группы "Сурганова и оркестр"Светлана Сурганова
Светлана Сурганова - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© предоставлено администрацией группы "Сурганова и оркестр"
Светлана Сурганова
— Что изменилось у вас за этот непростой год: появились новые привычки?
— Продолжаю углубляться в ЗОЖ. Из недавних открытий: слушала на iTunes лекции психотерапевта Екатерины Сокальской. Приняла к сведению ее советы: пить теплую воду с крупицами соли, никакого чая и кофе сразу после приема пищи — нужно выдержать паузу в два часа. И еще такая чудесная привычка теперь у меня есть: утром, встав с кровати, хорошо потягиваюсь, а потом прыгаю на месте минуту-полторы — обязательно с улыбкой и с поднятыми руками. Такое нехитрое упражнение запускает лимфатическую систему, а лично меня еще и веселит. Я-то прыгаю одна, но представляю, что со мной еще целая толпа так же дурачится.
— Недавно вышла ваша автобиография "Все сначала!". Трудно ли было погружаться в воспоминания?
— Название книги говорит за себя: мне хотелось подвести итог определенного периода жизни. В данном случае — обозначить этапы своего становления. Первые главы посвящены истории нескольких поколений моей семьи — людей, которые меня удочерили (Светлана в 25 лет впервые узнала, что она приемная дочь. — Прим. ред.). Я много пишу об их подвигах во время блокады Ленинграда. Моя мама, например, не выносит шума бормашины и пылесоса, потому что эти звуки напоминают ей свист падающих бомб… Как дочь и внучка блокадниц цену фразы "лишь бы не было войны" я знаю очень хорошо.
© предоставлено администрацией группы "Сурганова и оркестр"Светлана Сурганова
Светлана Сурганова - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© предоставлено администрацией группы "Сурганова и оркестр"
Светлана Сурганова
Попадая в тяжелые, пограничные ситуации, я возвращаюсь к услышанным от родителей военным историям — это помогает мне справляться с бедами, не опускать руки (несколько лет назад Светлана Сурганова одолела онкологическое заболевание. — Прим. ред.). На таком фоне наши проблемы меркнут.
— Почему повествование обрывается началом 90-х, образованием коллектива "Ночные снайперы"?
— Потому что мое активное формирование как личности и музыканта закончилось с возникновением коллектива "Ночные снайперы". Дальше началась взрослая жизнь, которая заслуживает отдельной книги. И о ней я обязательно расскажу, позже.
— Вы как-то сказали, что зависть — очень деструктивное чувство, но только если она черная. А кому вы по-белому завидуете?
— Тем, кто прекрасно рисует, отлично владеет иностранными языками, великолепно печет хлеб, точно делает чертежи — любой талант и профессиональное владение предметом вызывает у меня восхищение. Знаете, отдельное удовольствие наблюдать за человеком, который действительно погружен в свое дело и занимается тем, что ему дано.
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