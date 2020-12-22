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В Москве подполковник ФСО покончил с собой, сообщил источник
В Москве подполковник ФСО покончил с собой, сообщил источник
Подполковник Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:57
2020-12-22T14:57
2020-12-22T16:01
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Подполковник Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.По его словам, дома у офицера нашли предсмертную записку, в которой тот написал, что решился на последний шаг добровольно.Несмотря на это, правоохранительные органы проведут проверку по факту случившегося.В ФСО на запрос РИА Новости комментировать информацию о гибели сотрудника не стали.ФСО — спецслужба, главная функция которой — обеспечение безопасности высших чиновников, в том числе президента, а также зданий федеральных органов власти.
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РИА Новости
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федеральная служба охраны рф (фсо россии), москва, происшествия
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Подполковник Федеральной службы охраны (ФСО)
покончил с собой на северо-востоке Москвы
, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
"Утром в понедельник на улице Цандера (Останкинский район) был найден труп. Сотрудник ФСО России, подполковник, заместитель начальника отделения", — сказал собеседник агентства.
По его словам, дома у офицера нашли предсмертную записку, в которой тот написал, что решился на последний шаг добровольно.
Несмотря на это, правоохранительные органы проведут проверку по факту случившегося.
В ФСО на запрос РИА Новости комментировать информацию о гибели сотрудника не стали.
ФСО — спецслужба, главная функция которой — обеспечение безопасности высших чиновников, в том числе президента, а также зданий федеральных органов власти.