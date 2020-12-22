https://ria.ru/20201222/suitsid-1590403542.html

В Москве подполковник ФСО покончил с собой, сообщил источник

В Москве подполковник ФСО покончил с собой, сообщил источник

Подполковник Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T14:57

2020-12-22T14:57

2020-12-22T16:01

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Подполковник Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.По его словам, дома у офицера нашли предсмертную записку, в которой тот написал, что решился на последний шаг добровольно.Несмотря на это, правоохранительные органы проведут проверку по факту случившегося.В ФСО на запрос РИА Новости комментировать информацию о гибели сотрудника не стали.ФСО — спецслужба, главная функция которой — обеспечение безопасности высших чиновников, в том числе президента, а также зданий федеральных органов власти.

https://ria.ru/20201222/uchenyy-1590365387.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба охраны рф (фсо россии), москва, происшествия