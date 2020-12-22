https://ria.ru/20201222/sud-1590415489.html

Калининградец ответит в суде за надругательство над 13-летней падчерицей

Калининградец ответит в суде за надругательство над 13-летней падчерицей

Житель Калининграда предстанет перед судом по обвинению в надругательстве над 13-летней падчерицей, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:53

2020-12-22T15:53

2020-12-22T15:53

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 22 дек - РИА Новости. Житель Калининграда предстанет перед судом по обвинению в надругательстве над 13-летней падчерицей, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.По версии следствия, с апреля по июнь обвиняемый совершил развратные действия в отношении 13-летней падчерицы и надругался над девочкой, применив к ней насилие в квартире, где они жили. Рассказать матери и родственникам о произошедшем сразу школьница побоялась. Правоохранительным органам об этом стало известно только осенью.Она отметила, что следователям СУ СК России по Калининградской области потребовалось два месяца, чтобы собрать доказательства причастности мужчины к надругательству над девочкой: допрошены свидетели, проведены проверки показаний на месте, получены заключения судебно-психиатрических экспертиз. Вину обвиняемый признал в полном объеме.Мужчина обвиняется в совершении преступлений по части 2 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста) и части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Максимальное наказание по этим статьям — до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201222/koloniya-1590329497.html

калининградская область

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следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, калининград, происшествия