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Калининградец ответит в суде за надругательство над 13-летней падчерицей
Калининградец ответит в суде за надругательство над 13-летней падчерицей
Житель Калининграда предстанет перед судом по обвинению в надругательстве над 13-летней падчерицей, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:53
2020-12-22T15:53
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 22 дек - РИА Новости. Житель Калининграда предстанет перед судом по обвинению в надругательстве над 13-летней падчерицей, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.По версии следствия, с апреля по июнь обвиняемый совершил развратные действия в отношении 13-летней падчерицы и надругался над девочкой, применив к ней насилие в квартире, где они жили. Рассказать матери и родственникам о произошедшем сразу школьница побоялась. Правоохранительным органам об этом стало известно только осенью.Она отметила, что следователям СУ СК России по Калининградской области потребовалось два месяца, чтобы собрать доказательства причастности мужчины к надругательству над девочкой: допрошены свидетели, проведены проверки показаний на месте, получены заключения судебно-психиатрических экспертиз. Вину обвиняемый признал в полном объеме.Мужчина обвиняется в совершении преступлений по части 2 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста) и части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Максимальное наказание по этим статьям — до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20201222/koloniya-1590329497.html
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следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, калининград, происшествия

Калининградец ответит в суде за надругательство над 13-летней падчерицей

15:53 22.12.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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КАЛИНИНГРАД, 22 дек - РИА Новости. Житель Калининграда предстанет перед судом по обвинению в надругательстве над 13-летней падчерицей, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
По версии следствия, с апреля по июнь обвиняемый совершил развратные действия в отношении 13-летней падчерицы и надругался над девочкой, применив к ней насилие в квартире, где они жили. Рассказать матери и родственникам о произошедшем сразу школьница побоялась. Правоохранительным органам об этом стало известно только осенью.
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"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Калининградской области в кратчайшие сроки завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя областного центра... Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу", - сказала Гацко.
Она отметила, что следователям СУ СК России по Калининградской области потребовалось два месяца, чтобы собрать доказательства причастности мужчины к надругательству над девочкой: допрошены свидетели, проведены проверки показаний на месте, получены заключения судебно-психиатрических экспертиз. Вину обвиняемый признал в полном объеме.
Мужчина обвиняется в совершении преступлений по части 2 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста) и части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Максимальное наказание по этим статьям — до 20 лет лишения свободы.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Калининградская областьКалининградПроисшествия
 
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