Калининградец ответит в суде за надругательство над 13-летней падчерицей
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
КАЛИНИНГРАД, 22 дек - РИА Новости. Житель Калининграда предстанет перед судом по обвинению в надругательстве над 13-летней падчерицей, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
По версии следствия, с апреля по июнь обвиняемый совершил развратные действия в отношении 13-летней падчерицы и надругался над девочкой, применив к ней насилие в квартире, где они жили. Рассказать матери и родственникам о произошедшем сразу школьница побоялась. Правоохранительным органам об этом стало известно только осенью.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Калининградской области в кратчайшие сроки завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя областного центра... Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу", - сказала Гацко.
Она отметила, что следователям СУ СК России по Калининградской области потребовалось два месяца, чтобы собрать доказательства причастности мужчины к надругательству над девочкой: допрошены свидетели, проведены проверки показаний на месте, получены заключения судебно-психиатрических экспертиз. Вину обвиняемый признал в полном объеме.
Мужчина обвиняется в совершении преступлений по части 2 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста) и части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Максимальное наказание по этим статьям — до 20 лет лишения свободы.