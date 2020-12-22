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Минторг США ввел экспортные ограничения против 58 китайских предприятий
Минторг США ввел экспортные ограничения против 58 китайских предприятий
Минторг США ввел экспортные ограничения против 58 китайских предприятий и компаний за связи с оборонным сектором, сообщило ведомство в понедельник. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T00:17
2020-12-22T00:17
2020-12-22T00:17
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Минторг США ввел экспортные ограничения против 58 китайских предприятий и компаний за связи с оборонным сектором, сообщило ведомство в понедельник.Согласно опубликованному списку, в него включены восемь предприятий, связанных с китайской Госкорпорацией авиационных двигателей (Aero-Engine Company of China), дочерние предприятия Корпорации авиационной промышленности Китая (Aviation Industry Corporation of China), ряд региональных компаний авиационного и технологического секторов, лаборатория химических веществ Института фармакологии и Токсикологии, Национальное спутниковое метеорологическое бюро, а также Второй институт океанографии министерства природных ресурсов КНР.Наряду с китайскими предприятиями, в ограничительный список вошли 45 российских предприятий и организаций. В Вашингтоне утверждают, что все они связаны с оборонным сектором и предупреждают, что списки будут расширяться.
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