Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/ssha-1590309206.html
Минторг США ввел экспортные ограничения против 58 китайских предприятий
Минторг США ввел экспортные ограничения против 58 китайских предприятий
Минторг США ввел экспортные ограничения против 58 китайских предприятий и компаний за связи с оборонным сектором, сообщило ведомство в понедельник. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T00:17
2020-12-22T00:17
минторг сша
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150791/40/1507914017_0:82:2915:1722_1920x0_80_0_0_d606120b1133f8680e2847f372e3fe1c.jpg
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Минторг США ввел экспортные ограничения против 58 китайских предприятий и компаний за связи с оборонным сектором, сообщило ведомство в понедельник.Согласно опубликованному списку, в него включены восемь предприятий, связанных с китайской Госкорпорацией авиационных двигателей (Aero-Engine Company of China), дочерние предприятия Корпорации авиационной промышленности Китая (Aviation Industry Corporation of China), ряд региональных компаний авиационного и технологического секторов, лаборатория химических веществ Института фармакологии и Токсикологии, Национальное спутниковое метеорологическое бюро, а также Второй институт океанографии министерства природных ресурсов КНР.Наряду с китайскими предприятиями, в ограничительный список вошли 45 российских предприятий и организаций. В Вашингтоне утверждают, что все они связаны с оборонным сектором и предупреждают, что списки будут расширяться.
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590309058.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150791/40/1507914017_162:0:2753:1943_1920x0_80_0_0_cf07002f6e55b2f1bb1a6290cebc70f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минторг сша, китай, сша, в мире

Минторг США ввел экспортные ограничения против 58 китайских предприятий

00:17 22.12.2020
 
© AP Photo / J. David AkeВид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo / J. David Ake
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Минторг США ввел экспортные ограничения против 58 китайских предприятий и компаний за связи с оборонным сектором, сообщило ведомство в понедельник.
Согласно опубликованному списку, в него включены восемь предприятий, связанных с китайской Госкорпорацией авиационных двигателей (Aero-Engine Company of China), дочерние предприятия Корпорации авиационной промышленности Китая (Aviation Industry Corporation of China), ряд региональных компаний авиационного и технологического секторов, лаборатория химических веществ Института фармакологии и Токсикологии, Национальное спутниковое метеорологическое бюро, а также Второй институт океанографии министерства природных ресурсов КНР.
Наряду с китайскими предприятиями, в ограничительный список вошли 45 российских предприятий и организаций. В Вашингтоне утверждают, что все они связаны с оборонным сектором и предупреждают, что списки будут расширяться.
Стенд Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
00:14
США ввели санкции против ОДК
 
Минторг СШАКитайСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:44Мишустин оценил ситуацию с модернизацией системы здравоохранения
16:43В России выявили 1424 мутации коронавируса
16:42Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с новыми типами коронавируса
16:41Мишустин поручил регионам помогать эффективной работе здравоохранения
16:39Умер автор и продюсер "Чужого" Дэвид Гайлер
16:38В России 52 тысячи человек привились от COVID-19
16:38Врач призвал сутки не садиться за руль после приема алкоголя
16:36В России около 80% больных COVID-19 лечатся амбулаторно
16:36Мурашко оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах
16:35Мурашко назвал нагрузку на здравоохранение из-за COVID-19 колоссальной
16:34В ЦБ допустили "демонтаж" института накопительных пенсий
16:34Собянин заявил о росте числа госпитализаций больных COVID-19 в Москве
16:34Собянин оценил возможность послабления ограничительных мер по COVID-19
16:33Мишустин попросил Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом
16:31Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве очень сложной
16:30Правительство выделило 52 миллиарда рублей на выплаты медикам
16:28В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад
16:28Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
16:28Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год
16:27Госдума поддержала наказание за умышленное препятствие транспорту
Лента новостейМолния