https://ria.ru/20201222/ssha-1590309206.html

Минторг США ввел экспортные ограничения против 58 китайских предприятий

Минторг США ввел экспортные ограничения против 58 китайских предприятий

Минторг США ввел экспортные ограничения против 58 китайских предприятий и компаний за связи с оборонным сектором, сообщило ведомство в понедельник. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T00:17

2020-12-22T00:17

2020-12-22T00:17

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Минторг США ввел экспортные ограничения против 58 китайских предприятий и компаний за связи с оборонным сектором, сообщило ведомство в понедельник.Согласно опубликованному списку, в него включены восемь предприятий, связанных с китайской Госкорпорацией авиационных двигателей (Aero-Engine Company of China), дочерние предприятия Корпорации авиационной промышленности Китая (Aviation Industry Corporation of China), ряд региональных компаний авиационного и технологического секторов, лаборатория химических веществ Института фармакологии и Токсикологии, Национальное спутниковое метеорологическое бюро, а также Второй институт океанографии министерства природных ресурсов КНР.Наряду с китайскими предприятиями, в ограничительный список вошли 45 российских предприятий и организаций. В Вашингтоне утверждают, что все они связаны с оборонным сектором и предупреждают, что списки будут расширяться.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590309058.html

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