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В Архангельске убийце трех женщин дали пожизненный срок
В Архангельске убийце трех женщин дали пожизненный срок
Архангельский областной суд приговорил жителя столицы региона Степана Сопочкина, который обвинялся в убийстве трех женщин, нападении на ребенка и ряде других... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:01
2020-12-22T13:42
архангельский областной суд
октябрьский
устьянский район
происшествия
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МУРМАНСК, 22 дек – РИА Новости. Архангельский областной суд приговорил жителя столицы региона Степана Сопочкина, который обвинялся в убийстве трех женщин, нападении на ребенка и ряде других преступлений, к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона во вторник.Трагедия произошла 4 апреля, когда 28-летний Сопочкин, находясь в квартире своей 83-летней родственницы, поссорившись с ней, задушил женщину. После этого он похитил 116 тысяч рублей и остался жить в квартире убитой. Через неделю в квартиру пришла 78-летняя соседка и обнаружила труп.После этого Сопочкин вернулся в соседскую квартиру, где обнаружил несовершеннолетнюю девочку – внучку и дочь убитых, напал на нее и стал душить, потребовав отдать ему все имеющиеся в квартире деньги. Забрав 6,7 тысячи рублей, мужчина скрылся.Сразу после убийства двух соседок и разбойного нападения на девочку, желая скрыть следы преступлений и трупы, обвиняемый поджог квартиру родственницы, однако пожар был своевременно потушен.Оказавшись вечером 13 апреля в поселке Октябрьский Устьянского района области Сопочкин, угрожая пневматическим пистолетом, напал на двух продавцов продовольственных магазинов, похитив из одного 11 тысяч рублей.В тот же вечер мужчину задержали сотрудники полиции. Как установили следователи, все преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20201222/koloniya-1590329497.html
https://ria.ru/20201220/ubiystvo-1590145260.html
октябрьский
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архангельский областной суд, октябрьский, устьянский район, происшествия

В Архангельске убийце трех женщин дали пожизненный срок

13:01 22.12.2020 (обновлено: 13:42 22.12.2020)
 
© Фото : СУСК по Архангельской областиСтепан Сопочкин
Степан Сопочкин - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : СУСК по Архангельской области
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МУРМАНСК, 22 дек – РИА Новости. Архангельский областной суд приговорил жителя столицы региона Степана Сопочкина, который обвинялся в убийстве трех женщин, нападении на ребенка и ряде других преступлений, к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона во вторник.
Трагедия произошла 4 апреля, когда 28-летний Сопочкин, находясь в квартире своей 83-летней родственницы, поссорившись с ней, задушил женщину. После этого он похитил 116 тысяч рублей и остался жить в квартире убитой. Через неделю в квартиру пришла 78-летняя соседка и обнаружила труп.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
10:15
В Красноярске семья получила 54 года колонии за убийство
"Желая скрыть совершенное убийство родственницы, злоумышленник задушил соседку. Увидев в руках убитой ключи от ее квартиры, решил похитить имущество последней, подобрал ключ и незаконно проник в соседскую квартиру, где обнаружил дочь убитой, которую под предлогом оказания помощи ее матери заманил в квартиру своей родственницы и ножом нанес ей не менее 18 ударов в жизненно-важные органы, от которых она скончалась", - рассказали в ведомстве.
После этого Сопочкин вернулся в соседскую квартиру, где обнаружил несовершеннолетнюю девочку – внучку и дочь убитых, напал на нее и стал душить, потребовав отдать ему все имеющиеся в квартире деньги. Забрав 6,7 тысячи рублей, мужчина скрылся.
Сразу после убийства двух соседок и разбойного нападения на девочку, желая скрыть следы преступлений и трупы, обвиняемый поджог квартиру родственницы, однако пожар был своевременно потушен.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 23:54
Москвичку заподозрили в убийстве сына
Оказавшись вечером 13 апреля в поселке Октябрьский Устьянского района области Сопочкин, угрожая пневматическим пистолетом, напал на двух продавцов продовольственных магазинов, похитив из одного 11 тысяч рублей.
В тот же вечер мужчину задержали сотрудники полиции. Как установили следователи, все преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения.
"Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Гражданский иск прокурора в интересах несовершеннолетней потерпевшей на сумму 4 миллиона рублей удовлетворен. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры.
 
Архангельский областной судОктябрьскийУстьянский районПроисшествия
 
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