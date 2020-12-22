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Собянин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Собянин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов отрасли с Днем энергетика. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:08
2020-12-22T10:08
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов отрасли с Днем энергетика."Поздравляю всех сотрудников и ветеранов отрасли с Днём энергетика. Вы ежедневно подаете в дома москвичей тепло, газ и электричество, подключаете к электросетям новые станции метро, участвуете в программе реновации жилья и капремонте лечебных учреждений", - написал он на личной странице в социальной сети "ВКонтакте".Собянин отметил, что энергетики в этом году в кратчайшие сроки проложили инженерные коммуникации в резервные госпитали и в новую инфекционную больницу "Вороновское". За рекордные два месяца провели подготовку к отопительному сезону."Спасибо вам, дорогие друзья, за большой вклад в борьбу с пандемией. Благодаря вашему профессионализму энергосистема города находится в надёжных руках, а Москва входит в пятёрку самых освещённых мегаполисов мира", - добавил мэр.
https://ria.ru/20201222/energetika-1590195174.html
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сергей собянин, москва, общество

Собянин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

10:08 22.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов отрасли с Днем энергетика.
"Поздравляю всех сотрудников и ветеранов отрасли с Днём энергетика. Вы ежедневно подаете в дома москвичей тепло, газ и электричество, подключаете к электросетям новые станции метро, участвуете в программе реновации жилья и капремонте лечебных учреждений", - написал он на личной странице в социальной сети "ВКонтакте".
Рабочий компании Красэлектрострой монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
04:52
День энергетика в России
Собянин отметил, что энергетики в этом году в кратчайшие сроки проложили инженерные коммуникации в резервные госпитали и в новую инфекционную больницу "Вороновское". За рекордные два месяца провели подготовку к отопительному сезону.
"Спасибо вам, дорогие друзья, за большой вклад в борьбу с пандемией. Благодаря вашему профессионализму энергосистема города находится в надёжных руках, а Москва входит в пятёрку самых освещённых мегаполисов мира", - добавил мэр.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
09:23
Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
 
Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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