https://ria.ru/20201222/snegopad-1590480362.html

Жителей ЦФО предупредили об опасных снегопадах

Жителей ЦФО предупредили об опасных снегопадах

Опасные погодные явления, в том числе снегопады и метели, ожидаются в Центральном федеральном округе в конце этой недели, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T23:29

2020-12-22T23:29

2020-12-22T23:31

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

центральный фо

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Опасные погодные явления, в том числе снегопады и метели, ожидаются в Центральном федеральном округе в конце этой недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также отметил, что в ЦФО 25 и 26 декабря ожидается прирост снега на 10-25 сантиметров.

https://ria.ru/20201222/greta-1590472958.html

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, центральный фо, общество