Жителей ЦФО предупредили об опасных снегопадах
23:29 22.12.2020 (обновлено: 23:31 22.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина фотографируется у храма Василия Блаженного на Красной площади
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Опасные погодные явления, в том числе снегопады и метели, ожидаются в Центральном федеральном округе в конце этой недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В конце текущей недели, в субботу, в ЦФО прогнозируются комплекс опасных погодных явлений: снегопады, метели, снежные заносы… 25-26 декабря в ЦФО пройдут снегопады, местами сильные. В западной половине округа - с мокрым снегом, местами ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы, ветер усилиться до 17-18 метров в секунду", - сказал Вильфанд.
Он также отметил, что в ЦФО 25 и 26 декабря ожидается прирост снега на 10-25 сантиметров.
"Сильный снег ожидается в течение суток 25 декабря в Тверской, Калужской, Смоленской, Брянской областях. Днем 25 декабря - в Москве, Московской, Тульской, Орловской, Белгородской областях. В течение суток 25 и 26 декабря в Костромской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской областях будет сильный снег", - сказал Вильфанд.
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