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Наука
https://ria.ru/20201222/smartfon-1590422470.html
Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
Китайская компания Hisense показала уникальный смартфон A7 5G. Телефон с экраном на электронной бумаге умеет работать в мобильных сетях пятого поколения. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:23
2020-12-22T16:23
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Китайская компания Hisense показала уникальный смартфон A7 5G. Телефон с экраном на электронной бумаге умеет работать в мобильных сетях пятого поколения.Смартфон получил монохромный 6,7-дюймовый дисплей E Ink. Матрица способна работать в четырех режимах: увеличенная отзывчивость, "электронная книга", повышенная контрастность и ночной режим.Hisense A7 получил платформу Unisoc Tiger T7510, в составе которой числится восьмиядерный чипсет и графический процессор PowerVR GM9446. Смартфон способен принимать сигнал в мобильных сетях пятого поколения, хотя с таким экраном потоковое видео вряд ли кто-то захочет смотреть.Доступная одна версия телефона с 6 и 128 ГБ памяти, одинарной камерой, сенсором дактилоскопии и аккумулятором на 4770 мАч. На китайском рынке за гаджет предлагается за 1900 юаней (22 600 рублей по текущему курсу).
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google android, гаджеты, технологии

Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G

16:23 22.12.2020
 
© HisenseHisense A7 5G
Hisense A7 5G - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Hisense
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Китайская компания Hisense показала уникальный смартфон A7 5G. Телефон с экраном на электронной бумаге умеет работать в мобильных сетях пятого поколения.
Смартфон получил монохромный 6,7-дюймовый дисплей E Ink. Матрица способна работать в четырех режимах: увеличенная отзывчивость, "электронная книга", повышенная контрастность и ночной режим.
Новый iPhone 12 в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 18:17Наука
Стал известен самый популярный 5G-смартфон
Hisense A7 получил платформу Unisoc Tiger T7510, в составе которой числится восьмиядерный чипсет и графический процессор PowerVR GM9446. Смартфон способен принимать сигнал в мобильных сетях пятого поколения, хотя с таким экраном потоковое видео вряд ли кто-то захочет смотреть.
Доступная одна версия телефона с 6 и 128 ГБ памяти, одинарной камерой, сенсором дактилоскопии и аккумулятором на 4770 мАч. На китайском рынке за гаджет предлагается за 1900 юаней (22 600 рублей по текущему курсу).
 
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