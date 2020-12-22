https://ria.ru/20201222/slovo-1590334589.html
Россияне назвали самое популярное слово 2020 года
Россияне назвали самое популярное слово 2020 года
Самым популярным словом уходящего года стал "коронавирус", свидетельствуют результаты опроса, представленные главой ВЦИОМ Валерием Федоровым в МИА "Россия... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:41
2020-12-22T10:41
2020-12-22T12:10
вциом
валерий федоров
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Самым популярным словом уходящего года стал "коронавирус", свидетельствуют результаты опроса, представленные главой ВЦИОМ Валерием Федоровым в МИА "Россия Сегодня".Так, "коронавирус" назвали главным словом 61 процент респондентов. На втором месте — "поправки к Конституции" (29 процентов), на третьем — "самоизоляция", "дистанционное образование" и "врачи" (по 23 процента каждое), на четвертом — "кризис" (19 процентов), на пятом — "неопределенность" (16 процентов), на шестом — "вакцина" (12 процентов), на седьмом — "удаленная работа" (11 процентов).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился в ноябре и декабре методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Максимальная ошибка выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
https://ria.ru/20201218/slova-1589863756.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вциом, валерий федоров, общество
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Самым популярным словом уходящего года стал "коронавирус", свидетельствуют результаты опроса, представленные главой ВЦИОМ Валерием Федоровым
в МИА "Россия Сегодня".
Так, "коронавирус" назвали главным словом 61 процент респондентов. На втором месте — "поправки к Конституции" (29 процентов), на третьем — "самоизоляция", "дистанционное образование" и "врачи" (по 23 процента каждое), на четвертом — "кризис" (19 процентов), на пятом — "неопределенность" (16 процентов), на шестом — "вакцина" (12 процентов), на седьмом — "удаленная работа" (11 процентов).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился в ноябре и декабре методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Максимальная ошибка выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.