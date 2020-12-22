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Россияне назвали самое популярное слово 2020 года
Россияне назвали самое популярное слово 2020 года
Самым популярным словом уходящего года стал "коронавирус", свидетельствуют результаты опроса, представленные главой ВЦИОМ Валерием Федоровым в МИА "Россия... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:41
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вциом
валерий федоров
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Самым популярным словом уходящего года стал "коронавирус", свидетельствуют результаты опроса, представленные главой ВЦИОМ Валерием Федоровым в МИА "Россия Сегодня".Так, "коронавирус" назвали главным словом 61 процент респондентов. На втором месте — "поправки к Конституции" (29 процентов), на третьем — "самоизоляция", "дистанционное образование" и "врачи" (по 23 процента каждое), на четвертом — "кризис" (19 процентов), на пятом — "неопределенность" (16 процентов), на шестом — "вакцина" (12 процентов), на седьмом — "удаленная работа" (11 процентов).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился в ноябре и декабре методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Максимальная ошибка выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
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353
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вциом, валерий федоров, общество

Россияне назвали самое популярное слово 2020 года

10:41 22.12.2020 (обновлено: 12:10 22.12.2020)
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Самым популярным словом уходящего года стал "коронавирус", свидетельствуют результаты опроса, представленные главой ВЦИОМ Валерием Федоровым в МИА "Россия Сегодня".
Так, "коронавирус" назвали главным словом 61 процент респондентов. На втором месте — "поправки к Конституции" (29 процентов), на третьем — "самоизоляция", "дистанционное образование" и "врачи" (по 23 процента каждое), на четвертом — "кризис" (19 процентов), на пятом — "неопределенность" (16 процентов), на шестом — "вакцина" (12 процентов), на седьмом — "удаленная работа" (11 процентов).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился в ноябре и декабре методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Максимальная ошибка выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 11:56
"Яндекс" назвал три главных слова 2020 года
 
ВЦИОМВалерий ФедоровОбщество
 
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