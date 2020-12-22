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Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус"
Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус"
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о федеральной территории "Сириус", соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:47
2020-12-22T16:47
2020-12-22T16:55
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о федеральной территории "Сириус", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ был подготовлен в развитие поправок в конституцию сопредседателями рабочей группы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым.Согласно закону, федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом. Вопросы организации функционирования федеральной территории будут решаться в течение пятилетнего переходного периода.Полномочия председателя Совета - органа публичной власти территории - могут прекращать досрочно в связи с утратой доверия президента РФ на основании его представления.Совет федеральной территории "Сириус" будет формироваться на пять лет в составе 17 членов, из которых девять избираются в соответствии с законодательством РФ о выборах, трое назначаются президентом, трое правительством, один губернатором Краснодарского края.Девять членов Совета "Сириуса" будут избирать по одномандатным и многомандатным округам, участвовать в выборах смогут граждане от 21 года. Выборы членов Совета первого созыва должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года, а схема избирательных округов должна быть утверждена не позднее 15 мая 2021 года. Кандидаты в члены Совета "Сириуса" могут быть выдвинуты партиями или идти на выборы как самовыдвиженцы. Решение о выдвижении кандидата по одномандатным или многомандатным избирательным округам принимается съездом партии в течение 25 дней со дня опубликования решения о назначении выборов.Закон предусматривает, что государственный и муниципальный контроль в "Сириусе" будет осуществляться в соответствии с федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами РФ.Для достижения целей создания и функционирования федеральной территории правительство РФ по согласованию с ее органами власти утверждает программу развития. Также кабмин сможет субсидировать ставки по кредитам на создание инфраструктуры "Сириуса", а на товары, необходимые для научно-технологической деятельности, будет возможным устанавливать субсидирование на уплату НДС.Предполагается, что территория "Сириус" будет иметь свое собственное СМИ для публикации нормативно-правовых актов.Искусственно созданные земельные участки в примыкающих к федеральной территории "Сириус" морских водах или территориальном море РФ будут входить в ее состав, а власти территории будут вправе определить особенности создания таких участков на примыкающих к территории внутренних морских водах и в территориальном море РФ.
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон о федеральной территории "Сириус", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ был подготовлен в развитие поправок в конституцию сопредседателями рабочей группы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым
.
Согласно закону, федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом. Вопросы организации функционирования федеральной территории будут решаться в течение пятилетнего переходного периода.
Полномочия председателя Совета - органа публичной власти территории - могут прекращать досрочно в связи с утратой доверия президента РФ на основании его представления.
Совет федеральной территории "Сириус" будет формироваться на пять лет в составе 17 членов, из которых девять избираются в соответствии с законодательством РФ о выборах, трое назначаются президентом, трое правительством, один губернатором Краснодарского края.
Девять членов Совета "Сириуса" будут избирать по одномандатным и многомандатным округам, участвовать в выборах смогут граждане от 21 года. Выборы членов Совета первого созыва должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года, а схема избирательных округов должна быть утверждена не позднее 15 мая 2021 года. Кандидаты в члены Совета "Сириуса" могут быть выдвинуты партиями или идти на выборы как самовыдвиженцы. Решение о выдвижении кандидата по одномандатным или многомандатным избирательным округам принимается съездом партии в течение 25 дней со дня опубликования решения о назначении выборов.
Закон предусматривает, что государственный и муниципальный контроль в "Сириусе" будет осуществляться в соответствии с федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами РФ.
Для достижения целей создания и функционирования федеральной территории правительство РФ по согласованию с ее органами власти утверждает программу развития. Также кабмин сможет субсидировать ставки по кредитам на создание инфраструктуры "Сириуса", а на товары, необходимые для научно-технологической деятельности, будет возможным устанавливать субсидирование на уплату НДС.
Предполагается, что территория "Сириус" будет иметь свое собственное СМИ для публикации нормативно-правовых актов.
Искусственно созданные земельные участки в примыкающих к федеральной территории "Сириус" морских водах или территориальном море РФ будут входить в ее состав, а власти территории будут вправе определить особенности создания таких участков на примыкающих к территории внутренних морских водах и в территориальном море РФ.