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В Болгарии заявили, что выявили новый штамм коронавируса еще в апреле
В Болгарии заявили, что выявили новый штамм коронавируса еще в апреле
Тип мутации коронавируса, обнаруженный в Великобритании, был выявлен в Болгарии еще в апреле, сообщил специалист-пульмонолог Александр Симидчиев в эфире... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T22:03
2020-12-22T22:04
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
великобритания
болгария
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Тип мутации коронавируса, обнаруженный в Великобритании, был выявлен в Болгарии еще в апреле, сообщил специалист-пульмонолог Александр Симидчиев в эфире Болгарского национального радио (БНР).Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, болгария, в мире

В Болгарии заявили, что выявили новый штамм коронавируса еще в апреле

22:03 22.12.2020 (обновлено: 22:04 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкПрохожий на одной из опустевших улиц Лондона
Прохожий на одной из опустевших улиц Лондона - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Тип мутации коронавируса, обнаруженный в Великобритании, был выявлен в Болгарии еще в апреле, сообщил специалист-пульмонолог Александр Симидчиев в эфире Болгарского национального радио (БНР).

"Этот (мутировавший) вирус был выявлен в Национальной лаборатории по СПИДу, которая проводит секвенирование различных штаммов вирусов, еще в апреле болгарскими специалистами. В настоящий момент этот вирус распространяется в Англии", - заявил болгарский медик.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19ВеликобританияБолгарияВ мире
 
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