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В Болгарии заявили, что выявили новый штамм коронавируса еще в апреле

В Болгарии заявили, что выявили новый штамм коронавируса еще в апреле

Тип мутации коронавируса, обнаруженный в Великобритании, был выявлен в Болгарии еще в апреле, сообщил специалист-пульмонолог Александр Симидчиев в эфире... РИА Новости, 22.12.2020

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распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

великобритания

болгария

в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Тип мутации коронавируса, обнаруженный в Великобритании, был выявлен в Болгарии еще в апреле, сообщил специалист-пульмонолог Александр Симидчиев в эфире Болгарского национального радио (БНР).Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

болгария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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