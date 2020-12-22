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В Болгарии заявили, что выявили новый штамм коронавируса еще в апреле
В Болгарии заявили, что выявили новый штамм коронавируса еще в апреле
Тип мутации коронавируса, обнаруженный в Великобритании, был выявлен в Болгарии еще в апреле, сообщил специалист-пульмонолог Александр Симидчиев в эфире... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T22:03
2020-12-22T22:03
2020-12-22T22:04
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Тип мутации коронавируса, обнаруженный в Великобритании, был выявлен в Болгарии еще в апреле, сообщил специалист-пульмонолог Александр Симидчиев в эфире Болгарского национального радио (БНР).Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, болгария, в мире