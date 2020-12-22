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В Киеве предприниматели провели шествие против карантина

В Киеве предприниматели провели шествие против карантина

Предприниматели, протестующие против введенного из-за коронавируса карантина, проводят шествие по центральным улицам Киева, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T20:59

2020-12-22T20:59

2020-12-22T20:59

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КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Предприниматели, протестующие против введенного из-за коронавируса карантина, проводят шествие по центральным улицам Киева, передает корреспондент РИА Новости.На прошлой неделе у здания Верховной рады Украины прошел митинг предпринимателей против карантина. Митингующие шествием прошли от парламента к офису президента и спустились на площадь Независимости. Во время попытки предпринимателей установить большую палатку произошли столкновения с правоохранителями, был применен слезоточивый газ. Митингующие забросали силовиков дымовыми шашками. По данным полиции, в ходе протеста пострадали около 40 полицейских. Бойцы Национальной гвардии и полицейские забрали палатки у митингующих предпринимателей. С 15 декабря предприниматели проводят бессрочную акцию в центре Киева.Сначала люди собрались на майдане Незалежности (площади Независимости), там они провели непродолжительный митинг. После этого предприниматели выдвинулись колонной по центральным улицам Киева. Протестующие прошли мимо зданий кабинета министров Украины, Верховной рады. Они также попытались пройти к зданию офиса президента, но правоохранители перекрыли проход к нему. После этого протестующие выдвинулись к зданию Национального дворца искусств "Украина", где намерены завершить марш.Колонна протестующих идет по проезжей части, поэтому движение автотранспорта в правительственном квартале затруднено, образовались сильные заторы. Шествие проходит спокойно.Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца этого года. В этот период будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.

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верховная рада украины, киев, украина, в мире